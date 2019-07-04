校園青澀的戀愛故事，是青春且讓人心動難忘的回憶。Jacques在中一時喜歡上一個男生，本來只有身邊幾位朋友知情，不知是誰說出去，最後一傳十、十傳百，最後竟成為將近半所中學同學都知道的事情。 因此，Jacques成為被訕笑的「風頭人物」。他憶述，只要看見有人對着他笑便會主觀地認為他們是在笑自己，笑自己的「不一樣」，笑自己的同性愛。 他反擊，找成年人替他解決問題，結果，問題不但沒有解決，還越滾越大。

承接上文：【校園欺凌．一】像女生的男生：為何被打的是我？

他從不和人爭辯，也因為以前曾經反擊，但最後換來的是加倍的報復行動，故此，他把怒罵的話都放在心頭。回憶昔日的片段，他笑說自己又小器又記仇，才會把別人對他所說過的一字一句都牢牢記得。

我時時去想，當時是否應表現得沒所謂，讓人覺得自己不簡單，也就不會再來『搞』我了。 Jacques

腦袋容量很大，卻會偏記某段時期的經歷，或因動人難忘而眷戀不捨，或因傷心欲絕而難以忘懷，還有因反覆回憶而念念不忘。Jacques沒明言自己是屬於哪一種，「我時時去想，當時是否應表現得沒所謂，讓人覺得自己不簡單，也就不會再來『搞』我了。」

被欺凌的回憶，對受害者來說是一生都抹不去的噩夢。（龔嘉盛攝）

雖曾經求助 卻被否定傷痛

Jacques不是沒嘗試過找人幫忙，他曾與班主任及駐校社工聊過，但反被指是「報串」（打小報告），結果欺凌得更嚴重，中傷他的話更厲害。「他們人很好，真的。但我需要救助的時候，他們救不了我……我希望大人用他們的權力去救我，但涉事的人被罰完後，回頭又再搞我。」除此以外，他也試過向家人反映在學校的情況，「但他們覺得是我錯，是我表現不好，是我沒用沒反抗。」

我希望大人用他們的權力去救我，但涉事的人被罰完後，回頭又再搞我。但他們覺得是我錯，是我表現不好，是我沒用沒反抗。 Jacques

孩子遇事想第一時間告訴可以依賴的成年人，無助時想得到一個出口。但成年人的反應，卻加重了孩子的不安感。於是，他開始依靠自己，用自己的方法築起自我保護的牆。

Jacques說起一件往事。當時社交平台剛開始盛行，在他未註冊戶口時，有同學把與他的合照放在平台，照片下引來不同人的討論，言語間帶點嘲諷意味，「在我不知道的情況下，原來他們是這樣講我。」所以，他立刻開了社交平台戶口，把涉事的人全都加作好友，「他們又不能不add我（加成為好友），他們講的說話我會看到，怎會夠膽再講我？」不明目張膽地反擊，只靜靜地做自己可做的事，就是為了避免火上澆油，再惹麻煩，怕大家真有天走到自己面前，說不喜歡自己。那是他小小的防衛，也是他在學校生存的策略。

孩子有事想找大人傾訴卻不得要領，結果漸漸的他用自己的方法保護自己。（資料圖片）

Jacques的社交平台常有學校的照片，假日時他常常回到學校，與嘲笑過他的人有來往。為何還要留在那個讓他傷心失落的地方？他卻說是其中一個生存策略─只要討好他們，便可以換來一個不用再受欺凌，從此一路平安的校園生活。所以，他比以往更積極地投入學校生活，也就慢慢建立起人際關係，想不到的是，他竟然慢慢找回自我，找到自己在學校的定位。

Jacques發現自己喜歡唱歌，喜歡表演。於是，學校變成他的表演台，幻想着鎂光燈照耀着自己，幻想着周遭的同學是他的觀眾。「我覺得他們（同學）可能會因而欣賞我，而不是繼續放大我的缺點去攻擊，我不想我的『缺點』成為障礙。」

校園如戰場 傷疤有待癒合

攝影記者拍攝Jacques時，他有些小動作，猶如渴望被拍下最好的一面。「所以，那些（被欺凌的）經驗對你來說，算是好事吧？」他怔了怔，然後說：「很快要（大學）畢業了，之後就要開始找工作。怕的是又回到當時被踩到如『地底泥』的日子，怕的是又要從低開始做，怕的是每天要想辦法怎樣不被針對，不被責罵。」

怕的是又回到當時被踩到如『地底泥』的日子，怕的是又要從低開始做，怕的是每天要想辦法怎樣不被針對，不被責罵。 Jacques

Jacques中學時曾經被欺凌，他說有些傷口癒合了，有些沒有，也不知道什麼時候復元。（龔嘉盛攝）

那些年，校園如戰場，打了幾場仗，Jacques活下來，但帶着大大小小的傷口。十年過去，有些傷口癒合了，有些卻不，也不知道什麼時候才有復元的一天。

整個訪問下來，Jacques很少承認自己是被欺凌，反而說昔日同學的行為是「過火」，他們所做的是「杯葛」、「嘲笑」。當事人有意無意避開「欺凌」這兩個字，究竟「欺凌」是什麼？

上文節錄自第169期《香港01》周報（2019年7月2日）的《香港學生：學業第二，欺凌第一 — 孩子的庇護所緣何成為欺凌溫床？》。

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