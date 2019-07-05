年初，馬鞍山仁濟醫院董之英紀念中學被爆出一段涉及「校園欺凌」的影片─課室內有男生被多名同學用椅子困住，動彈不得，而且被脫去長褲及內褲，同學更拍打該名男學生的屁股。媒體報道後，將影片曝光的該校舊生葉杰鴻以過來人身份，披露更多在學校發生的欺凌事件。其後校方發放的新聞稿提及，事件是「同學間過火的嬉戲」，但警方以涉嫌「普通襲擊」拘捕其中一段短片中的涉事學生。 為何培育社會未來人才的場所以「嬉戲」來形容這種欺凌行為？是學校看不見欺凌還是裝作看不見？

「旁人去看可能會覺得：『嘩！不是吧？』但對他們（涉事學校）來說，這些只是玩玩吓，可能這真的是他們的心聲。因為學校有更嚴重的事件，只是那些事情你不知道，因為尚未流傳出來。在那個（欺凌問題較嚴重的）環境呆久了，也有可能會影響老師對事件的判斷。」擔任學校訓導組老師五、六年的阿敏（化名）這樣解讀學校的「嬉戲」解釋。

訓導老師阿敏（化名）表示，不同學校處理欺凌有自己一套做法，視校情而定。有的只界定欺凌為肢體衝突，不會視言語嘲諷為欺凌行為。（資料圖片／余俊亮攝）

草草道歉了事 無助解開癥結

阿敏以前任教的中學屬於band 3（第三派位組別）學校，同學間如出現爭執，多數是「一嘢打落去」，個案多到連學校也沒有能力逐一跟進，「學校的文化很影響它如何處理欺凌（事件）。」每間學校的處理方法有所不同，阿敏坦言很難一言概括整個學界對欺凌的應對方法。

她舉例指，學校慣常發生嚴重的欺凌案件，如有肢體衝突，很多時需要報警，尋求協助，所花的時間較多，故此「較minor」（輕微）的情況，如網絡欺凌或言語攻擊，「priority（優次）一定排得較後，跟進做一次就算，會拉着雙方講和。因為成為焦點的，一定是有打鬥有受傷的情況。」

學校如是，孩子也如是。當他們每天經歷同樣的事，見慣打架，那麼他們眼中改花名、嘲笑對方等行為，也就變成小事。無論是老師還是孩子，在哪一個環境長大，對欺凌的接受程度也有所不同。 學校訓導老師阿敏

欺凌情況較輕微的學校，則有截然不同的處理手法。阿敏現在任教的中學比較少發生欺凌事件，「打架更是少之又少」。她說起一件近期處理的個案，有位女學生性格較為孤僻，被同班同學杯葛，並嘲笑像某卡通人物。阿敏馬上跟進，特別安排那班同學在早上用15分鐘的自由時間接受關於校園欺凌的教育。假如同類事件發生在她從前任教的學校，恐怕只是要求欺凌同學草草道歉了事。「學校如是，孩子也如是。當他們每天經歷同樣的事，見慣打架，那麼他們眼中改花名、嘲笑對方等行為，也就變成小事。無論是老師還是孩子，在哪一個環境長大，對欺凌的接受程度也有所不同。」

近年，欺凌事件伸延到網絡世界。根據香港遊樂場協會2016年調查所得，72%青少年曾經受到網絡欺凌，但只有兩成人會主動求助；而超過60%人稱曾經在網上欺凌其他人。

社交平台與通訊軟件是最常發生欺凌的「場所」。從事社會工作超過十五年、目前是駐校社工的Riva與阿敏均提到，學生會在社交平台上載受害者的醜照，或是將受害人加進通訊軟件群組，一人一句罵他，最後把他踢出群組。

近年，網絡欺凌越趨普遍。（資料圖片）

欺凌者、受害者、旁觀者是欺凌事件的「鐵三角」，若不及早介入，只會不斷循環。旁觀者的視若無睹，造就欺凌者權力愈發壯大，對受害者的傷害也更深。更弔詭的是，不少社工指出，不少欺凌者曾有過被欺凌的經驗，也有不少受害者過去是「蝦蝦霸霸」的惡人。若欺凌事件未能妥善處理，每一個人都有機會成為鐵三角的其中一分子，並不時轉換角色，沒有人能獨善其身。

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【校園欺凌．五】欺凌發生時 有誰掩眼不看？（下）

上文節錄自第169期《香港01》周報（2019年7月2日）《香港學生：學業第二，欺凌第一 — 孩子的庇護所緣何成為欺凌溫床？》系列報道中的《欺凌發生時 誰掩眼不看？》。

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