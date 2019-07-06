「用江湖眉角處理比較快，欠巴掌債還巴掌債。」這是一位台灣母親在網絡的帖文，她的女兒多年來被同學欺凌，更曾當眾被打巴掌。她得知事件後，拉着女兒到學校找欺凌者，要女兒動手打回對方一巴掌。帖文引來極大迴響，有人指摘，母親是虎媽行私刑，給女兒起了個壞榜樣；但亦有人認同，學校教育制止不了欺凌者，只有還擊才能有效。在以牙還牙與息事寧人之間，有沒有更好的處理方法？ 當老師家長處理校園欺凌案件時，以從上而下的責罰方式處理，有些欺凌者或許會懼怕，但也有的心存不忿，並會以更嚴重的方法「處罰」受害者，受害人也許再也不易向外人求助。欺凌者與受害者之間，是否永遠只能維持互相敵視的狀態？握手言和是否如此簡單？

我們所做的是令『箭豬』放下戒心。當他們起箭，你插針也插不入他們的皮膚。他們並不覺得自己做錯事，只是保護自己。 復和綜合服務中心高級項目主任Doris

「我們所做的是令『箭豬』放下戒心。」復和綜合服務中心高級項目主任楊家儀（Doris）解釋，她口中的「箭豬」是欺凌者，他們會視師長的懲罰為攻擊，箭豬一受攻擊便會發怒，其刺就立即豎起，以抵抗敵人。「當他們起箭，你插針也插不入他們的皮膚。他們並不覺得自己做錯事，只是保護自己。」

不問誰是誰非 脫下盔甲對話

復和綜合服務中心於2000年成立，提倡「復和公義」理念，希望以溝通處理糾紛。不論誰是誰非，也不談事件之後的罰則，只是希望提供平台予欺凌者與受害者真誠對話，重組事件的發生經過，各自表達對事件的想法與感受，並商討一個可修復雙方關係的方法。Doris強調，前提是雙方願意坐下來談，不然的話，「若欺凌者低不下頭來說清楚事件原委，他們不想在其他同犯朋友面前認錯，那麼，受害者有機會遭到二次傷害。」

（資料圖片／非涉事學生） 復和中心曾於2017年做過關於校園欺凌的研究，結果顯示愈常在學校成為欺凌者，愈有機會被報復或繼續欺凌。為什麼呢？他們相信是與學校處理欺凌的手法有關。學校採用懲罰性的方法，不能有效令欺凌者明白自己的錯誤所在及受害者的感受，也就無從杜絕造成欺凌的源頭：欺凌者欠缺體會他人感受的能力。 有一名男生在學校打籃球時遇到隔壁班的一群同學，男生表示想一起打籃球，對方反問他知不知道籃球場是誰的，問他為何在別人打球時走過來。雙方發生口角，對方走前留下一句：放學小心點，並賞了他幾巴掌。放學後，男生被那群男同學半拉半推帶到學校附近一個沒人經過的地方，要他跪下道歉，又再打了他幾巴掌。男生不忿，把事情告訴老師，學校就找來復和中心職員幫手。

很impressed（印象深刻）的地方是，他們是逐個逐個站起來，向受害者鞠躬認錯。整個過程沒有很magic（神奇）的話，我們只是用復和的方法去問他們問題。這是復和最美麗之處─讓雙方脫下自己的盔甲，拿出心來真誠討論。 Doris記起一次復和調解的經驗

「最初我也理所當然地想，那班男同學必定推卸責任。」出乎意料，調解會議一開始，先動手的一名男同學立即認錯，受害男生及他的媽媽說出感受和事件帶來的影響。「對動手的同學來說，他會知道打了人後，對那男生有什麼影響，他的感受又是怎樣，但他打人只是為了洩憤。」

回想起那次調解過程，Doris溫柔地笑了笑：「很impressed（印象深刻）的地方是，他們是逐個逐個站起來，向受害者鞠躬認錯。整個過程沒有很magic（神奇）的話，我們只是用復和的方法去問他們問題。這是復和最美麗之處─讓雙方脫下自己的盔甲，拿出心來真誠討論。」

Doris很強調的是，復和調解不是一句對不起，而是讓受害者與欺凌者有坐下討論事件的機會。惟有對話，才能讓雙方放下心牆。（龔嘉盛攝）

我們推廣了十多年，希望多點人知道，遇到欺凌不是只有報警，也不是只有去教育局投訴，還有復和這條路，可以大家坐低傾。 Doris

對於受害者來說，調解後也能放下心頭大石。受害男生的媽媽透露，由於學校與住處是在同一區，那次事件後，男生起初不敢下樓買東西，怕在街上再遇到那群欺凌者而遭報復。「調解後，見到面點點頭便行過，繼續各自的生活，受害者起碼能feel safe（感到安全）。」

「長遠來說，（懲罰）並不一定收效。復和手法需要老師花時間與心機，這視乎學校是否願意長遠投資？（少了欺凌）教學工作自然輕鬆得多。」她說，「我們推廣了十多年，希望多點人知道，遇到欺凌不是只有報警，也不是只有去教育局投訴，還有復和這條路，可以大家坐低傾。」

復和綜合服務中心兩次獲優質教育基金撥款，在數十間中小學推行反欺凌倡導計劃，同時設計適合由幼稚園到高中不同級別學生的教材套。Doris拿起幼稚園的教材說：「幼稚園是否有欺凌事件呢？不是，而是我們覺得人際關係是要從小學習，也不是看年齡。」

即便是幼稚園，也要學習欺凌是什麼。（龔嘉盛攝）

這套教材是一本本的故事書，比如，講述主角和仔有一隊「文具」朋友，當和仔被欺凌時，文具朋友便會走出來教他如何應對。「例如這個故事是和仔被同學改花名為『傻仔』，然後剪刀便走出來與和仔說，你可以直接與對方說，你不喜歡這個名字啊！一個人為何會被欺凌呢？有可能是他不懂得如何應對。你要教他say no（說不）或表達自己，故事具有潛移默化的影響。」

除了設計教材套，復和中心走訪數十間中小學，進行反欺凌計劃，當中一次是在學校推行「全校總動員」，由上而下，由校長到學生，由行政到輔導，在校園舉行不同活動倡議「反欺凌」。「反欺凌不是一個人可以解決，需要學校每一個人參與其中。」首先是掌握學校管理權的校長，要有開放態度接受在學校推行整個計劃；其次是教師願意付出心力及時間，在正規課程中實行「反欺凌」教育，同時接受復和中心有關處理欺凌及主持調解的訓練。

復和綜合服務中心的楊家儀表示，反欺凌非一個人可解決，需要學校每一個人參與其中。（龔嘉盛攝）

上文節錄自第169期《香港01》周報（2019年7月2日）《香港學生：學業第二，欺凌第一 — 孩子的庇護所緣何成為欺凌溫床？》系列報道中的《不以巴掌還巴掌 和解出路何在？》。

【校園欺凌．一】像女生的男生：為何被打的是我？

【校園欺凌．二】十二年過去傷疤未癒 過來人：大人幫不到我

【校園欺凌．三】當受害人成為欺凌者 「變身」的故事

【校園欺凌．四】欺凌發生時 有誰掩眼不看？（上）

【校園欺凌．五】欺凌發生時 有誰掩眼不看？（下）

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