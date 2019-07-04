《情牽拉麵茶》的「情牽」二字，透露了電影的溫情元素；「拉麵茶」更是電影的靈魂，難怪成為柏林影展「美食單元」的閉幕作品。

近年日本的文化輸出，電影擔當了重要角色。去年辭世的日本殿堂級演員樹木希林，曾參演多齣有關日本國寶級文化的作品，包括談茶道的《日日是好日》、紅豆銅鑼燒的《甜味人間》、仙人畫家的《綠野仙師：熊谷守一》。此外，早年的《伙頭仔昆布》、《將太的壽司》、《中華一番》，以至《深夜食堂》，都是傳揚日本飲食文化的經典。回看香港，為何鮮見類似作品？說到觀眾一邊看一邊食指大動的電影，香港卻不如日本。

大家入場觀看《情牽拉麵茶》之前，宜先飽餐一頓，否則必然肚皮打鼓，而且應做好電影開首節奏偏慢的心理準備。本片以溫情掛帥，前段鋪排部份有點單調乏味，而且眾演員永遠嘴角帶笑，硬銷溫情的地步使人吃不消。

以美食為主題的電影，看得觀眾食指大動。（《情牽拉麵茶》劇照）

電影不是只談食物，背後還有言情言志。可惜，正正由於配合相關主旋律，以致過度營造氣氛，因而出現矯情的反效果。直至故事中段所有角色盡出，尤其那位滿口「Singlish」（新加坡式英語）的角色登場，電影才由「矯情」回復到寫實的「真情」，發揮後勁之效。

《情牽拉麵茶》的立足點不低，惟執行上卻欠缺理想。相較而言，同期上映的另一日本片《爸爸是壞蛋冠軍》，由創意、氣氛，到言情言志等方面更勝一籌。若非對「拉麵」情有獨鍾，筆者推介大家選擇後者。

《情牽拉麵茶》先談食物，由拉麵店開筆，談到真人（齋藤工飾）缺乏父愛與母愛，繼而帶出其父母的感情乃結緣於媽媽（歐萱飾）工作的新加坡肉骨茶店，並萌芽於爸爸（伊原剛志飾）工作的日本料理店。由食物「情牽」的第一個層次，涉及兩國美食。故真人的尋根之旅，亦與尋味之旅同時進行。

真人的尋根之旅，與尋味之旅同步進行。（《情牽拉麵茶劇照》）

由食物「情牽」出來的第二個層次，乃是民族。真人父母的結合，可寓意為日本與新加坡的融和。充當他導遊的美食家美樹（松田聖子飾），以及教他煮肉骨茶的舅父（李國煌飾），也在當地誕下混血下一代。

事實上，片中盡見民族聯姻，語言也涉日語、英語、國語，以至廣東話，甚至出現了「兩溝」的新加坡式英語。電影選取新加坡為文化融和的背景平台，實是貼題的不二之選。

為何本片捨港取星？香港不是東西文化交匯之地？這個美食天堂的fusion菜式亦不算少。只是，這顆東方之珠是華人社會，民族多元方面遜於新加坡，跨民族婚姻比例更遠遠不及。故綜合考慮，電影以星洲為舞台無疑合理之至；戲中安排廣東話及廣東菜登場，算是肯定了香港地位。

真人父母的結合，可寓意為日本與新加坡的融和。（《情牽拉麵茶》劇照）

至於第三個層次，乃是民族所涉的國仇家恨。日本曾侵略新加坡，導致真人的外婆（Beatrice Chien飾）反對女兒嫁予日本人，繼而跟女兒及孫兒斷絕關係。這份怨恨如何化解？這是電影涉足的嚴肅命題。

一如其他觸及二戰的日本電影，出路皆在突顯平民無辜，告誡世人不應以偏概全。日本軍國政府及日軍的殘暴不仁，並不代表所有日本人同樣如是，也不代表所有日本人俱有「原罪」。《情牽拉麵茶》當中，由真人到他的父親，都跟戰爭暴行無關，但卻受此牽連，堪稱禍延幾代。

「拉麵茶」就似真人自己，也是日本和新加坡的「俊美」結晶，這美食後來也大受兩地人歡迎，也代表了文化融和。（《情牽拉麵茶》劇照）

真人最後與外婆媾和，答案乃回歸食物，弄出一碗文化融和的「拉麵茶」—就似他自己，也是日本和新加坡的「俊美」結晶，這美食後來也大受兩地人歡迎，包括同為拉麵師傅、代表地道日本人的叔叔（別所哲也飾）。

由食物到民族，乃至國仇家恨，最後回歸食物，電影「二元合一」，甚至「多元合一」的格局可堪回味。只可惜其溫情過於突兀，區區一碗「拉麵茶」就令外婆忘卻數十年怨恨，損及電影的真實性與說服力。不是言情言志便屬佳作；過程是否說得動聽、說得有力，才見高下分野。

上文刊登於第169期《香港01》周報（2019年7月2日），原標題為《《情牽拉麵茶》美食消弭怨恨 促成文化融和》，網上標題為編輯重擬。

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