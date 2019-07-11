談及香港電影導演，相信不少人順口拈來一堆男導演的名字。但若要說出五位女導演的名字，或許一時之間都會語塞。無可否認，電影行業向來予人男性主導的感覺，導演彷彿是男性專屬的職業，女導演處於邊緣位置。惟事實上，愈來愈多女性入行，執起導筒，踰越性別二元界線。 這些越界者中，不少人才華橫溢，成就更超越不少男導演，例如許鞍華和張婉婷的作品叫好又叫座，更讓香港電影蜚聲國際。說近期一點，去年和今年的香港電影金像獎新晉導演都是由女性奪得。金像獎當然不是唯一指標，不少女導演在電影體制內外大放異彩，包括以實驗電影而聞名的獨立導演許雅舒、遊走於商業與獨立圈的曾翠珊，以及由劇場轉戰電影界的彭秀慧等。她們突破傳統性別枷鎖，憑着創意和藝術造詣，在自己的領域找到獨特的位置，同時讓香港電影呈現更多元的面貌。 撰文：黃珮瑜

先說一個「頑劣」學生的故事：就讀電影電視系的女同學向老師呈交畢業作品，老師給予的評價是：「你的短片沒故事性，拍呢啲嘢冇人明㗎喎。」學生堅持己見：「做學生時唔拍自己想拍嘅嘢，第時仲邊有機會拍？」結果，老師狠狠給了個C+。學生不以為然，能夠拍自己想拍的作品，她就心滿意足了。往後的二十多年，她仍在不斷創作，而且跟學生時期的她一樣，堅持不會取悅市場。她的名字叫許雅舒，如今，她是一位獨立電影導演、大學講師和一位媽媽。

「獨立電影是要開拓視野，而非遷就市場」這句話，許雅舒在訪問中重複了兩、三遍。有想法、有堅持的她能夠當上導演，似乎是理所當然的事，其實，許雅舒最初並沒想過要當導演，一切都是機緣巧合。當年她考完會考，因為不想繼續升學，打算投考香港理工大學設計系，沒想到已經截止報名了，於是轉而報讀演藝學院的電影電視系課程。

許雅舒入學時才16、17歲，在演藝學院學到很多拍攝電影的知識。課餘時間，她最愛跑到戲院看電影，一套接一套，樂而忘返。「演藝學院的地理環境很好，當年附近有很多戲院，如藝術中心林百欣電影院、新華戲院等，會放映arthouse和電影節的戲。」

許雅舒在訪問中不斷重複說：「獨立電影是要開拓視野，而非遷就市場。」（黃寶瑩攝）

許雅舒發現電影世界充滿可能性，電影美學和敘事手法原來可以如此變化多端。不過對她思想衝擊最大的是台灣的電影：「荷里活、歐美獨立電影有許多經典好戲，但跟香港人始終有些距離。我記得當時藝術中心上映了一系列台灣電影，有侯孝賢、楊德昌、何平等，令我受到啟蒙的是楊德昌的《牯嶺街少年殺人事件》， 四小時版本都看了七、八次。那時候覺得：『嘩！電影很有power，很有感染力』，驚歎一套電影可以帶出這麼多歷史和社會問題。」

畢業時，許雅舒拍了首部作品《阿明》，將場景設定在狹小侷促且人聲鼎沸的公屋單位內，運用黑白色調與細膩特寫，刻劃出中學生阿明的苦悶與無奈。這個片長15分鐘的作品，被老師界定為「非主流、別人看不明」。我問許雅舒是否因為那次拍攝非主流短片的體驗，奠定了往後的獨立電影路線，她回應說一個導演走什麼路線，其實是性格使然，不由得自己去揀。

「你性格可以做商業片，就可以去做；不可以做商業片，就怎樣也勉強不了。以我的情況，並非我的作品不能走商業路線，而是我無法融入商業製作的結構，我不想花時間取悅觀眾，不想去擔心我的電影究竟賣不賣到錢。相反，獨立電影不會去遷就市場，因此創作動力很不同。」她說。

台灣名導演蔡明亮說過，現在的電影被塞入太多敘事、情節、表演和對白，觀眾也長期被訓練成聽故事的人，而非用眼睛去看影像。許雅舒很同意蔡明亮的看法：「早期電影並沒有故事，大家都只是看影像的魔力。後來電影的可能性一路一路被收窄，到現在只剩下故事和戲劇。其實一個瞬間、一個驚喜、一個動作，都可以帶出喜悅、悲傷和快感，不必一定要有故事。」

她又說，電影技術進步了，但許多觀眾對電影的想像其實尚未開拓：「每一次有新科技例如3D、VR，大家都會很驚喜，但只要你看看哪一套戲大賣，無論是Marvel還是John Wick，你都會發現我們依舊愛看別人『被人揼』。科技的確進步了，但在觀賞、體驗層面其實沒有進步過。」

許雅舒第二套長片《哭喪女》正正是她口中所說「講意境多於講故事」的電影，裏面的影像極富實驗性，例如上下對倒的海水和城市景觀、以超慢鏡拍攝水的流動和人的動態，宛如置身仙境之中，以及將不同空間的畫面以特效連接起來，形成從右至左滾動的影像，猶如一幅中國山水畫。許雅舒解釋其創作用意：「電影是西方發明的視覺媒體，強調單點透視，而中國畫則是多點透視，景比人重要。我想利用電影將中國文化這套世界觀重現出來，以中國視覺衝擊西方的媒體，擴闊視覺上的可能性。」

《哭喪女》講述兩位女生靈魂交錯，故事性不算強，而且沒有我們預期中的「鬼嚇人」場面，可謂給鬼片重新定義。除了鬼片，許雅舒還拍過實驗短片、舞蹈錄像、偵探片，各種類型她都試過。她曾經在一個訪問中說，自己的作品跟香港沒什麼直接關係，的確她早期的作品投射出較多主觀思想和情感，跟社會的關係不大。不過在2012年，她的創作路途出現了一個明顯轉向。

許雅舒說：「2012年是重要的分水嶺，那年佔領中環（響應佔領華爾街行動的反資本主義運動）剛完結，就出現了反國民教育運動，差不多每星期都要上街，情況跟現在有點相似。我開始有一種感覺，為什麼當我們這群人拼命吶喊的時候，外面的世界還是如常運作。當時我正忙着《哭喪女》的後期製作，於是嘗試將這種感覺放入電影，用香港的城市景觀比喻那種狀態。由於只得幾個鏡頭，那種鬱悶的感覺未能夠在《哭喪女》中好好展現，於是我便着手寫新劇本，後來拍成了《風景》。」

《風景》是許雅舒第三部長片，由四條故事線構成—社運人士阿宜被裁定襲警罪成，被判入獄，同是社運人士的男友太初因而感到迷失，其後與宜的母親日漸靠近；從內地來港的年輕女子李彌努力學做「真正的香港人」，與男友彥蝸居於舊區一間套房；格言是香港著名醬油廠的第三代傳人，不愁吃喝卻感生活毫無意義，因緣際會下參與了佔領中環運動，恍然大悟「本土」的價值，遂回到八鄉復興祖業，製作新一代有機醬油；格言的前女友敏是一名記者，到社區四處採訪，以了解上一代來港後如何為生活打拼，記錄這快將消失的香港歷史。

《風景》是虛構與紀實的交疊，劇情是虛構的，不過電影中保衛皇后碼頭、反高鐵、雨傘運動等片段，以至社區人物的訪問都是真實的。電影不但帶出了社會不同階層人士在生活上遭受的壓迫，同時勾勒出近年社會運動的軌迹。

該片2016年在台灣南方影展作全球首映，反應不錯，不少當地人借鏡香港的情況來看台灣政治議題。相反，電影在香港的迴響不算大。一向不介意市場反應的許雅舒坦言有點失望，因為她對《風景》有一定期望，以為能夠引發社會討論，結果卻未如理想。

她說：「我介意《風景》沒有noise，這部戲講述香港近十年的社運史，這個社運已不存在了，現在已進入另一個時代，全素人、沒大台。香港人很善忘，記得雨傘運動，可是雨傘之前的十年發生什麼事，很多人都不理解、不察覺，《風景》就是要講述那十年的社運史。」

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創作空間收窄 許雅舒：我們因而失去娛樂文化

上文節錄自第170期《香港01》周報（2019年7月8日）的《香港電影越界者》報道中《不取悅市場的電影人 許雅舒：發掘框外的世界》。

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