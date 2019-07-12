上文提到許雅舒介意自己執導的獨立電影《風景》沒有noise。Noise固然是個問題，另一個經常纏繞許雅舒的問題是資金。她過往發行的三套長片《慢性中毒》、《哭喪女》和《風景》，大部份資金來自藝術發展局，可是申請政府資助殊不容易，很多時候都要另闢蹊徑。 撰文：黃珮瑜

承接上文：

「獨立電影要開拓視野」 許雅舒不取悅市場

以《風景》為例，許雅舒花了一年時間，先後四次入紙申請藝發局的資助都不成功，而藝發局也不會解釋接納或拒絕的原因。後來，到了第五次申請時，許雅舒將電影的原名《偽現世》改為政治意味較淡的《風景》，又在計劃書作更客觀的陳述，最終成功申請資助，但所批金額遠低於預期，只得20萬元，唯有在台灣的眾籌平台集資。

許雅舒預期未來申請資助將愈來愈難，除了因為競爭大、金額少，當前的政治氣候亦令藝術表達空間萎縮。「我又未至於被人封殺。」許雅舒咯咯地笑：「不過創作空間日漸收窄是真的，例如《地厚天高》、《亂世備忘》明明可以在戲院上映，讓大眾在一個更好的環境觀賞，但最終都沒有成事。商業片就更甚了，連最簡單的自嘲都不會了。上世紀八、九十年代，香港人不斷嘲諷自己的處境，可惜這種自嘲已經不存在，因為有太多禁忌我們不能去講，最『大鑊』是我們因此而失去娛樂文化。」

獨立製片縱然創作自由度較高，不過資金少也可以是一種局限。我問許雅舒可有因為不夠錢，結果很想拍的拍不到，要在創作上作出妥協？她呷一口咖啡，想了一會說道：「這是開拍和不能開拍的問題，只要開到戲就一定能夠拍下去。我是個『睇餸食飯』的人，會因應資金調整劇本和拍攝方法，盡量做到我原本想要的效果，例如我們要在《風景》重現佔領中環的場景，我們就用最便宜、最流動、極簡的拍法，因此拍攝現場所有東西下面都裝有轆，都是可以流動的。」

因為製作資金有限，許雅舒的劇組人數比商業製作少了一截，而且薪酬待遇並不理想，她認為這種製作模式對劇組人員來說是一種剝削，可是她也無能為力。我好奇為什麼有人不怕蝕底，樂意去做獨立電影？許雅舒放聲大笑：「其實我都唔明，我自己都蝕底緊。」她說製作團隊中，部份是已畢業的學生，在公餘時間捱義氣幫手，「大概因為平日做太多cheap job吧，有空便想做自己喜歡的事，即使沒錢也樂意去做。」

在《風景》中，許雅舒在貨櫃碼頭重現了「佔領中環」的場景，目的是回應葵青貨櫃碼頭工潮。（《風景》劇照）

做獨立電影導演需要「一腳踢」，忙完籌錢、拍攝、後期製作後，還要愁發行的問題。許雅舒說：「香港獨立電影最大的困難是市場太細，沒辦法利用觀眾買票這個方法去支持獨立電影運作。反觀日本或美國，因為市場較大，即使票房不如商業片，但至少人多，買票入場的人自然也較多，而且它們有較多專門放映獨立電影的arthouse戲院。」

不過，她強調「你睇我好，我睇你好」，至少在香港做獨立電影不缺攝影機，有心拍的，一定能夠找到器材。「如果講困難，我覺得內地的獨立電影更困難，完全是underground的，見光死的。這些電影大部份都沒有龍標（電影公映許可證），因此不能出國，所以說每個地方都有自己的困難。」

說起困難，一邊當母親，一邊執導電影，可真不容易。許雅舒點點頭：「拍《慢性中毒》時，我懷有兒子三個月。拍《風景》第一個鏡頭時，剛巧又懷有女兒。到《風景》正式開鏡，我剛剛誕下女兒，那段時間真的很艱難，坐完月就要馬上開拍了，身體根本承受不來。」

許雅舒說，香港的創作空間日漸收窄，連八、九十年代香港人對自身處境的自嘲都已不存在，有太多禁忌不能去講。（黃寶瑩攝）

可別忘了許雅舒還有一份正職——城市大學創意媒體學院的講師，我問她到底是什麼令她一直堅持創作下去，她不假思索說道：「生活嚟㗎喎，每個人都有不同的角色、不同的崗位，就是這麼簡單。」她補充說，還多得這個教席，令她可以繼續自由地創作，假如自己是個全職導演，或許未必能這麼任性了。

既然訪問女導演，順道問一下電影圈文化及性別潛規則。許雅舒坦言獨立電影圈同樣存在性別歧視，例如某年輕新晉女導演經常被人評頭品足：「你着住短裙點樣拍嘢呀？」片場內亦不時聽到看似無傷大雅，但其實牽涉到性和年齡歧視的笑話。

至於機遇方面，許雅舒認為獨立電影界的女導演為數不少，但被大眾記住的往往都只是男導演的名字，「男性主導狀態在獨立圈是存在的，例如《十年》當初上映時，很多人問：『為什麼沒有女導演？怎麼五位都是男導演？』我很難給你一個例子去證實性別不公的確存在，正如我也無法證實戲院涉政治審查，因為他們只會說沒上映檔期。」

獨立電影圈存在男性主導的狀態，好像《十年》上映時，便有不少人疑問為什麼五位導演都是男性。（《十年》劇照）

許雅舒的另一個觀察是，女導演在選擇題材方面受到限制：「女導演可以開拍的戲比較少，制度也限制了她們覺得自己可以拍什麼題材。目前大部份女導演都是拍小品、拍女性、拍愛情，很少會拍警匪片、武打片或戰爭片，唯一掙脫了genre（類型）定型的，可能是許鞍華了。」

不過，許雅舒留意到部份業內人士，一直嘗試顛覆這套性別觀念：「他們想制度化整個體制，即是說他們處理你的電影製作時，不會理會你的性別。」她又說，目前不少女性在各大電影公司擔任管理層和監製，期望她們有意願、有能力去改變這個現狀。

上文節錄自第170期《香港01》周報（2019年7月8日）的《香港電影越界者》報道中《不取悅市場的電影人 許雅舒：發掘框外的世界》。

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