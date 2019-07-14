陰晴不定的一個中午，我相約新一代導演曾翠珊於市區一間餐廳見面。曾翠珊準時出現，面帶微笑，步履自信走過來和我握手。為了打開話匣子，我投其所好問道：「怎麼現在不做村姑了？」 「村姑」是曾翠珊自封的花名，她之所以這樣稱呼自己，是因為她自出世以來一直住在西貢蠔涌村，最近才搬到市區去。一談起新居，曾翠珊馬上雀躍起來：「我很喜歡這一區！因為我可以用另一角度去看香港，例如我住在高層，從高處看城市，陽光感很不一樣。這種溫度和濕度的轉變有助我寫故事。」環境轉變固然能夠刺激創作，不過，根源和成長對一個創作人來說，同樣很重要，於是我們便由蠔涌說起。 撰文：黃珮瑜

蠔涌村是西貢半島上一個擁有五百年歷史的村落，與蠔涌河毗鄰。蠔涌河是香港少有的原生河，從前村民都是拿河水來煮飯、灌溉，蠔涌河更是村童的公眾游泳池。可是近年因水利工程，蠔涌河被改建為一道明渠，變得面目全非，人和河的關係也因而改變了。

除了依河而建，蠔涌村的另一個獨特之處是人的流徙。自上年紀六十年代起，許多原居民移居海外，縱然他們散落各地，每十年一度的太平清醮，他們還是會帶着下一代回家團聚。相反，曾翠珊一直待在村裏，看着人們在身邊不停流動。她說：「蠔涌村像一個聯合國，每逢太平清醮，來自歐洲不同城市的太太和小朋友都會回來，許多外籍人士在我身邊氹氹轉。在互聯網還未普及的年代，蠔涌村已經非常全球化。」

蠔涌村有國際化的一面，也有傳統的一面。村落文化始終都以男性為尊長，而且只有男丁才享有祖堂權益。村裏有什麼事要商議，參與討論的都是清一色男人，女人不會參與其中。我問曾翠珊，傳統村落灌輸給她的性別觀念是怎樣的。她側起腦袋想了一會兒，然後說道：「我從不覺得女性地位特別卑微，直至有一天，我無意中聽到爸爸和哥哥的對話，爸爸說要把屋留給他。那一刻我便意識到，男女是有差別的，嫁出去的女兒始終是潑出去的水。」

不過，曾翠珊強調，父母大部份時間都一視同仁，「基本上我想做什麼就做什麼，小時候我像個暴風少年，跟村裏的孩子打架、搶別人的東西來吃、跟哥哥一起滾地沙，非常粗魯。」

不受性別規範的另一個原因，是家中有位新潮媽媽。「媽媽由市區嫁入蠔涌，在村民眼中是位與別不同的時髦女性。事實上，她的思想也很前衛，例如要求和奶奶（曾翠珊祖母）分開吃飯。媽媽敢於在傳統社區裏，顛覆一些固有做法，爭取不一起吃飯，猶如在家中搞了一場革命，因此我很欣賞媽媽。」

曾翠珊說自己小時候像個暴風少年，會跟人打架，會搶別人的東西吃，非常粗魯。（黃寶瑩攝）

曾翠珊說過自己是個思想反叛的人，這或許要感謝家中敢於「造反」的母親。事實上，曾翠珊的作品亦有不少顛覆傳統性別觀念的意圖，例如在蠔涌村拍攝的獨立劇情片《大藍湖》，其中一幕凝定了一幅黃澄澄的、攝於某年太平清醮的陳年舊照，相中全是男人，而年紀小小的女主角只能偷偷攝入鏡頭內。由於太平清醮是「男人的活動」，拍大合照都不會有女人的份兒，因此這張照片可算是破格，也有為女性申訴的意味。在現實中，曾翠珊更加以導演的身分，帶領劇組人員拍攝太平清醮，以女性視角去記錄這個男性主導的傳統活動，同樣帶有顛覆性。

至於紀錄片《河上變村》，就是透過敘述村民劉婆婆與丈夫和六名子女聚散的故事，突顯出上一代女性的堅毅與尊嚴。以至較近期的電影作品《非分熟女》，曾翠珊都是替飽受壓迫的女性發聲；雖然如此，曾翠珊說自己不是有意識要為女性爭取些什麼，只是從小就和媽媽、外婆親近，經常跟她們談心事，而且很喜歡聽村裏的婆婆說人生故事，久而久之便比較關注女性的情感。「我留意到村裏很多路，其實是我外婆和其他婆婆當泥工建成的；我又見到公公不用工作，反觀婆婆每天要下田耕作，因此我很想訴說女性的故事，讚揚她們的奉獻。」

曾經有男演員對曾翠珊開玩笑：「你是否不會拍女人以外的東西？」的確，曾翠珊大部份電影都是有關女性的自身旅程，其中一個較為明顯的共通點是許多女主角的愛情都沒有「收成正果」，女人依然是自由個體——《戀人路上》的蕾獨個兒在旅途上探索；《非分熟女》的小敏繼續敞開身心，擁抱慾望；《大藍湖》的麗儀最後也沒有跟男主角林進發展什麼關係，這似乎是要帶出女性不一定要依附男人。

聽我這樣說，曾翠珊半開玩笑：「或許我潛意識不太相信愛情吧，份人太浪漫，嚮往自由。其實開放式結局也不代表他們之後沒有在一起，我只是覺得電影毋須給主角一段圓滿的關係。」她又說自己雖然關注女性，但不敢自稱為女性主義者：「我不是美式女權那種，我不是一個activist，因為我不會瞓街和抗爭，我會寧願在『連儂牆』上寫字。現在我所做的也就是用鏡頭來記載故事，作溫柔的發聲。」

曾翠珊在《非分熟女》中，替飽受壓迫的女性發聲。（《非分熟女》劇照）

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遊走獨立與商業之間 曾翠珊：只想說好故事

上文節錄自第170期《香港01》周報（2019年7月8日）的《香港電影越界者》系列報道之《遊走於獨立與商業之間 曾翠珊：只想說好故事》。

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