替彭秀慧拍照，鏡頭前的她，一舉手一投足充滿自信和魅力，而且表情甚多，不愧為舞台劇演員。事實上，她的身分有很多個—舞台劇編劇、導演和監製，近年還闖進影圈，身兼電影編劇和導演，而且首戰告捷，憑着處女電影《29+1》贏得香港電影金像獎新晉導演，還有，她是十大傑出青年。 撰文：黃珮瑜

在許多人眼中，彭秀慧是位成功人士，憑着天賦才華和努力邁向高峰，就像她創造的角色林若君，目標方向清晰，所有事情都在掌控之內。不過，在整個訪問中，她說得最多的反而是「我沒有計劃過」、「人生無法預算」。她創作路上的兩個重大轉變都不是刻意鋪排，而是率性而行，但有一點倒是真的——她勇敢、硬頸，寧願放手一博也不要原地踏步。

所謂人不可貌相，眼前的彭秀慧說話溫婉，笑容可掬，很難想像她以前是老師眼中的麻煩學生。彭秀慧中學時就讀傳統天主教女校，大部份同學都循規蹈矩，唯獨是她經常挑戰老師，不畏權威。彭秀慧說：「記得有次中史測驗，標準答案是佐敦，我填了油麻地，老師說我答錯。我就問老師為什麼不是油麻地，結果給責罵了半堂，認為我在挑戰權威，最終老師說，答油麻地有一半分數。對於自己相信的事，我是非常固執的，必定據理力爭。」

彭秀慧雖硬頸但不古肅，她有很多古靈精怪的想法，而且因為愛演話劇，被老師認定懂演戲，所以「講大話叻、不可信」。她說：「我那所中學教導出來的人，許多都是醫生、律師，大眾眼中有身分地位的人。有的嫁了好丈夫，生活過得舒泰。從事創作的，少之又少。」

彭秀慧形容自己硬頸、勇敢，寧可冒險嘗試新挑戰，也不願原地踏步。（鄭子峰攝）

中學畢業後，彭秀慧走上不一樣的路，她跑去考演藝學院並獲錄取，原本躊躇滿志，可是入學後卻發現自己不如人。「中學時期，我自覺是校內最有創意、最活躍、最頑劣的一群。去到演藝，當一群對演戲有熱誠的人聚集在一起，我馬上發覺自己不外如是，很繃緊，很不靈活，而且面皮薄，怕在人前出醜，不能像其他同學般盡情放膽地演。那時候，女主角沒有我份，一直都是做群眾。這對當時的我來說，衝擊很大，原來我並非自己想像中那麼天資優秀。讀戲劇是一個發現自己的過程，而這個過程是很挫敗的。」

好不容易完成了五年課程，畢業時，彭秀慧又再展現固執倔強的一面，她立志要當一次導演。「為什麼我們當演員的，經常要被人揀？我不想由別人判斷我好還是不夠好，我要做揀人的那個。」

果然，彭秀慧畢業後當了一次導演，那部舞台劇叫《飛越愛河橋》，由兩男一女演員擔演。彭秀慧說那次經歷同樣是一次發現自己的過程：「我發覺原來自己會『唔抵得』別人，覺得別人做得不夠好，心裏總是想：『不是這樣，唉，不如我做給你看吧。』當過導演後，我才知道自己最想當演員，當然這個想法後來又因為閱歷不同而有所轉變。」

初次執導舞台劇的經歷，令彭秀慧發覺自己原來會「唔抵得」別人。（彭秀慧提供）

完成《飛越愛河橋》後，彭秀慧加入了中英劇團，期間她演過十多部劇的女主角。她形容那段日子非常安穩、無憂無慮，而最大的快樂來源是一群志同道合的同事：「公司規模細，人少少反而更親密。那三年多的日子，天天上班都笑得眼水直滮，假日一班人上深圳打邊爐，連颱風都要相約到同事家一起玩耍。」

人啊，太安穩就很容易產生惰性，不過，她是個不斷求變的人，在最無憂無慮的日子，反而覺得有點迷失。「當年有一個劇，我自知演得不好，但謝幕時，觀眾不會因為我做得不好而不拍手，甚至喝倒采，我也不會被扣人工，那一刻我心想：『原來做得不好是沒有後果的，如果繼續下去，我永遠不會進步。』」於是，她毅然離開劇團，她渴望人生有轉變。

回望十多年前做的決定，彭秀慧直言覺得自己很勇敢。她又憶述離職前，劇團經理跟她說：「日後有什麼好路數，可別忘了我。」那刻，彭秀慧愣住了，頓感前路一片茫茫，「我真的不知道將來會做什麼，只知道自己不想做什麼，不想繼續留在那裏。」跟小時候一樣，對於自己相信的事，絕不放棄，千方百計也要做到。

彭秀慧坦言，會千方百計做到自己相信的事。（鄭子峰攝）

離開劇團後，她一直以自由身工作——教書、幕前演出、監製，甚至在劇團裏負責行政工作。後來，她看了比利時一個舞蹈團在港的一場演出，覺得很震撼，她開始叩問自己為什麼要當演員？劇場的功用是什麼？經過一番思索後，她得出一個結論：「我想用劇場去表達自己的想法，我要有自己的創作。」

雖然有了這個構想，彭秀慧還未開始撰寫屬於自己的劇本，因為有一段時間，她去了巴黎修讀形體劇場課程。她形容一個人在言語不通的城市生活，是一個梳理和沉澱自己的好契機：「我釐清了自己跟劇場的關係，我要完全享受在台上的每分每秒，因此我不能為做而做，有戲便去演，我要去篩選，因為只有精細的東西，你才會珍而重之。太習以為常，你就不會再珍惜。」

回港後，彭秀慧埋首寫自己的劇本，這個創作過程並非一帆風順，她經歷了失戀、親人病倒，還因寫不出劇本，壓力過大而胃潰瘍入院。即使硬頸如彭秀慧，也有一刻想過不再寫下去了，不過最終她做到了。

Make up: Angel Mok

Hair Styling: Jo Lam @ Salon Trinity

Outfit: MO&Co.

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上文節錄自第170期《香港01》周報（2019年7月8日）的《香港電影越界者》系列報道之《躁動不安的求變者 彭秀慧：由劇場走入影圈》。

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