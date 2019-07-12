必先釐清，Marvel（漫威）官方表示，《復仇者聯盟4：終局之戰》並非「第三階段」的大結局；剛上映的《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home），才是真正壓卷之作。 姑勿論是否宣傳伎倆，毋庸置疑的是，這齣第七部《蜘蛛俠》電影，堪稱是暫時最好的一部，觀眾值得入場欣賞。除了動作場面流暢、娛樂效果十足，人物描寫也十分出色，命題既有意想不到的深度，彩蛋亦見進一步昇華。 撰文︰李美

本片是「漫威世界觀」（Marvel Cinematic Universe，簡稱MCU）的第23部作品，綿密的故事網已非常成熟。承先啟後，在《復仇者聯盟4：終局之戰》裏，與蜘蛛俠情同父子的鐵甲奇俠有所犧牲，投出一枚震撼彈，於此基礎上，本片對主角Peter Parker（Tom Holland飾）的描寫甚有想像空間，並因此帶出一個重大命題—「蜘蛛仔」能否肩負重任？

Marvel（漫威）官方表示《蜘蛛俠：決戰千里》，才是真正壓卷之作。（《蜘蛛俠：決戰千里》電影劇照）

但其實，本片誠非單純的蜘蛛俠故事，而是MCU整體大局的延續。過往的《蜘蛛俠》僅僅局限於自身「世界」，儘管主題可取，尤其強調「能力愈大，責任愈大」，道盡了英雄所面對的矛盾。但其實，前兩代Peter Parker的故事已予人有點後勁不繼之感。第一代的蜘蛛俠，主要刻劃英雄的人性抉擇取捨，但到第三集竟淪為狗血的肥皂劇；第二代試圖改變戲路，轉而着重愛情戲，惟到第二集劇本已見乏力，還以煽情的死別收結。

（《蜘蛛俠：決戰千里》電影劇照）

蜘蛛俠自《美國隊長3：英雄內戰》開始進入MCU，並於《蜘蛛俠：強勢回歸》首次在MCU擔正，今次的「歐洲長途旅行」，對Peter而言是「一夕長大」的成長記事，無論面對自身責任、個人感情，以至如何在「世界變了樣」的環境中自處，都面臨重重抉擇。

角色刻劃無疑比幾套前作細膩。年輕演員Tom Holland自有發揮之處，特別是憶述鐵甲奇俠的場口，便甚具感染力，現場更隱隱聽到觀眾飲泣聲。

（《蜘蛛俠：決戰千里》電影劇照）

動作場面方面，視覺效果相當悅目。重頭戲是名副其實的「掩眼法」，水、火等「元素眾」襲擊城市、蜘蛛俠與另一重要角色「神秘客」（Jake Gyllenhaal飾）攜手奮戰，場面天馬行空，比系列前作多變，增添了奇幻味。可以說，由文戲到武戲，本片都達水準以上。相信一眾Marvel粉、蜘蛛粉，以至娛樂片粉，均盡興而歸。

《蜘蛛俠：決戰千里》之強大，在於大玩「虛實」主題，不管主戲抑或彩蛋，皆以此為出發點，引伸出強烈的戲劇衝突。本片反派的「作惡」手法，正是玩弄虛實界線。

他看透了世事與人心，希望在無奇不有的世界成為「救世主」，因此自編自導一幕幕「大龍鳳」—自己既是破壞者，又是拯救者，深信自己會成為新一個鐵甲奇俠，受到萬眾仰望。可以說，這絕對是《蜘蛛俠》電影中最有趣的反派。

（《蜘蛛俠：決戰千里》電影劇照）

之前蜘蛛俠所面對的反派，不是野心家、瘋狂科學家，就是「扮鬼扮馬」的犯罪份子，都是有點典型、有點面譜化。本片反派的動機，進入了人性更幽暗的複雜心理，同時更貼地。在訊息爆炸的時代，「假新聞」氾濫成災，不單令人茫然、迷失，還動搖人們應有的判斷力。電影中的蜘蛛俠，就跟你我他相似，有時會被操弄過的「事實」蒙蔽雙眼，犯下或大或小的錯誤；不同之處是他有能力力挽狂瀾，修補彌天大錯。

在彩蛋裏，電影同樣大玩虛實「假新聞」。蜘蛛俠被反派「暗算」，身份被公開之餘，更被經剪輯的片段塑造成「反英雄」，令眾人大跌眼鏡；不過，來到第二個彩蛋，蜘蛛俠「被誤會」的問題獲得解決，惟當中的「扭橋」，原來神盾局局長Nick Fury（Samuel L. Jackson飾）並非本人。果然是「人不可以貌相」。真正的Nick Fury其實另有「任務」，片中畫面也略略揭示MCU「第四階段」似乎會有「大事件」。

可見，這是有意思的彩蛋，不再只是呼應或消費前作，而是令觀眾過癮之餘，另有思考空間，比純粹的「續集預告」高班不少。

+ 9 + 8 + 7

MCU不會停下來，不久將來就會進入「第四階段」。Marvel作品作為漫畫英雄改編電影的領頭羊，成功之處是不斷與時並進，沒有故步自封，所以每齣都有驚奇元素。相信未來的續集，仍值得大家留意。

上文刊登於第170期《香港01》周報（2019年7月8日），標題為《《蜘蛛俠：決戰千里》視覺效果悅目 命題具深意》。

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