上文提及，在近期一連抗爭事件中，我們不時見到有報道指出有少部分抗爭者出現向警方扔擲石塊、鐵條，或是如同7月1號時以相關器具破壞立法院內外相關設施的情況發生。當示威者或者可能因為情緒過於激昂、遭到警方的阻攔鎮壓、或基於有其他原因，而有一般民情認為「暴力」的情況出現時，政府及示威者又應如何面對？ 台灣清華大學通識教育中心助理教授陳弘儒陳弘儒認為，警方在面對少數被社會大眾視為「暴力」的情況時，應該與整起抗爭行為切割出來單獨處理，不疑輕易將抗爭活動定性為「暴力」；而示威者也要注意其目的與手段間的緊密關聯，才不至於讓整起運動的訴求因為暴力一詞所掩蓋。

承接上文：

【公民抗命．一】從太陽花學運到衝擊立法會 非典型的抗爭

【公民抗命．二】面對警力鎮壓 台港示威者反應大不同

「當然，如果在抗爭現場出現少部份我們一般界定的『暴力』情況，警察當然必須有執法行動，但這部份應該獨立處理，因為它不代表所有參與抗爭群眾的行動特色。」陳弘儒強調，七一當天在立法會外衝擊玻璃牆、最後強行衝入立法會內的人數，遠低於參與七一遊行的人數，因此，警方不宜對所有抗爭群眾進行高強度的鎮壓，或將整起運動輕易定性為「暴力」，否則將忽視運動大多平和的過程。事實上，特區政府及警方在回應七一示威活動時，已區分為和平遊行及暴力衝擊。



「去衝撞玻璃等行為在某程度上當然應該譴責，但需不需要花太多精力在這個部份？我個人是比較遲疑，因為『暴力』這個詞本身就有一個很強的道德負面標籤，在講這個詞的時候我們不是在描述一個行為的特色，而是貼上一個道德評價，到最後大家就只會聚焦在『唉喲你看，這就是暴力』，原本應該要關注的議題跟焦點很容易就被移轉掉了。事實上，在不服從中，暴力與財物損害是可以被區分的，例如Gene Sharp在The Politics of Nonviolent Action一書中，也認為暴力與非暴力二分法是過於簡單，並且將財物損害（material destruction）獨立出來。 」

反修例示威者衝擊立法會，被批評是衝擊法治，但陳弘儒認為應就個別行為分開處理。（資料圖片 / 羅國輝攝）

陳弘儒的說法，與有份佔領立法會的示威者之一、《香港民族論》編者梁繼平事後接受傳媒訪問的說法不謀而合，他也「不希望公眾只記得破壞的行為」。然而，這浪漫的期望與香港的現實之間，仍有很大距離。



在太陽花學運時，反對方常會以「暴民」形容攻入立法院及行政院的示威者，並以「暴民就該鎮壓」、「不需要管暴民說什麼」等口號聲援政府；時任行政院院長江宜樺在太陽花學運五周年接受電台採訪時，也憤慨地重申衝入行政院內抗爭的民眾是「土匪強盜般的暴民」，他從不後悔以警力鎮壓，而抗爭者事後倒也不以為意，甚至常自稱「暴民」自嘲。



然而，在向來講求「和理非」的香港，社會大眾仍較接受以上街遊行等溫和節制的方式表達訴求，這也是2014年的傘運中群眾與大台之間的分歧點，即使有激進抗爭者認為和理非的方式根本沒有效果，但仍有大部份人堅持必須堅守最嚴格的「非暴力」原則，才能在香港爭取最大的支持。儘管在本次運動中，勇武派與和理非之間看似已不再分裂，改而採取「兄弟爬山、各自努力」的方式分進合擊，但群眾仍對政府是否將抗爭定性為「暴動」十分在意，就怕在相對理性和平的民情氛圍下，「暴力」一詞恐會觸動港人的敏感神經，而使運動失去正當性。

在這次一連串的抗爭活動中，示威者似乎大多接受「勇武派」與「和理非」各自發揮功用的做法。（梁鵬威攝）

陳弘儒認為，雖然行動的可接受度與是否暴力不一定有必然關係，但他亦提醒，行動時必須考量到手段跟目的間的適當性，思考行動的目的、所要訴求的對象，以及想達成的效果是什麼。若要尋求社會大多數支持的話，可能要考量大眾是否接受這樣的行為；但如果目的不是為了尋求支持，而是要喚起社會關注的話，那重點就在於行動的過程。



他說：「不服從的風險之一就是最後可能會失焦，抗爭者主觀預期行動後產生的效果是在哪部份，觀看者接收後產生的想法又是什麼？這是一個很動態的過程。如果說行動後變成大家都聚焦在暴不暴力上面，那可能就是不成功的。一個好的行動者如果認識到行動手段，會掩蓋掉運動正當性的討論，他在下次行動便會稍作修正，讓手段跟目的之間取得平衡，但要怎麼修正？還是要依具體的情況來決定。」

當暴力與否成為社會大眾討論的焦點，原本的訴求可能將因此模糊。（資料圖片／盧翔銘攝）

若嘗試釐清示威群眾對於7月1日當天試圖攻佔立法會的原因，我們會發現其實每個抗爭者各有因由，有些人表示立法會早已失去職能，進行破壞只是突顯立法會存在本身的荒謬性；有些人認為和平手段已用盡，升級佔領行為始能給港府更大壓力，使其正視抗爭者訴求；有些人在絕望感籠罩下，悲觀地認為已無路可退，唯有放手一博方有一絲契機。每個人的出發點都有所差異，確實難以歸納總結。



當社會已經轉變 港府應如何應對



陳弘儒說：「羅爾斯式的公民抗命概念有很強的清晰性，強調爭取民意的支持。但如果現在的抗爭者着重的是要表達不滿、要大眾關注到這些訴求，或者要向政府官員施壓，希望政府官員接受這個訴求，這其中就有些微的差距了。當然羅爾斯只是我們理解現實世界的起點，而不是一個終點，社會總是會發展出不同的公民抗命概念觀，但政府要怎麼面對這個轉變就是一個很複雜的課題。」

有示威者認為立法會早已失去功能，要求「以行政命令解散立法會、立即實行雙真普選」。（資料圖片 / 羅君豪攝）

他表示，從這次一連串抗爭可以看出，香港的社會運動參與者的個體性都很強，好處就是每個人都能有自己的想法、自己的行動，但不好的地方是較難達成整體目標。他建議，清晰表達訴求仍是比較好的發展方向，而且要加強手段運用和目的之間的緊密關聯性。



陳弘儒最後提醒，反修例運動對抗程度已逐漸提升，由於個體性高的特質，政府難以預測雙方的後續互動關係，當局唯有虛心面對抗爭者的合理訴求，並深入理解民怨何來，才能消解社會不斷攀升的情緒與矛盾。

上文節錄自第170期《香港01》周報（2019年7月8日）《從太陽花學運到衝擊立法會 非典型公民抗命如何走下去》。

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