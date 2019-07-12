肥仔住在月租2,000元的板間房約五年，業主在這期間沒有加租，算是有瓦遮頭。訪問那天是周日，身穿T恤短褲的他，在通州街橋底一邊派發導賞用的收音器，一邊和一張張陌生面孔打招呼，問大家的名字，叫大家盡量發問。導賞團由肥仔和拍檔志泉舉辦，主題是「無家者自救方法」，來參加的人都抱着矛盾的心情，既想多了解無家者的生活，又怕觸碰到令他們難以啟齒的過去。

導賞一開始，肥仔便講述了自己的露宿經歷。約在2010年，他因中風而無家可歸，沒有家人及朋友能幫忙，於是來到通州街橋底，當時那裏只有四至五名露宿者，後來才慢慢演變為「南亞村」，高峰期搭建了100間木屋，之後發生過數次火災，然後遭遷拆、被圍封、遷拆。肥仔像是在訴說自己以往那個「家」的故事，在他眼中，是發展商在附近重建貴價樓，這些木屋才會一一被拆去。

志泉坦承以往曾因沉溺行為太嚴重，又酗酒又賭錢，家人幫忙還債，又勸告多時，終無法再幫，1990年離婚後，他開始在屯門露宿。起初，他不覺得自己有問題，露宿期間仍喝酒賭錢，社工花了約半年才知道他的名字，建立信任後慢慢改變他。來到深水埗的宿舍後，他戒酒、戒賭、戒煙，更有了信仰，後來在宿舍做同工六年，現時雖已退休，仍會在協會協助做導賞工作。

肥仔除了說自己的故事外，還會分享深水埗的資源。（高仲明攝）

無家者如何過活？

參加者好奇他們露宿時在哪裏解決三餐。志泉說，一日三餐大多在美食廣場和麥當勞解決，一見到有人起身要走，便會坐下去，「你肚餓時就算在街撿食物也是需要的，我便試過在垃圾筒找食物。」說到食物，肥仔表示單靠薯條可以食到飽，志泉聽到後立即說「不」︰「如果吃薯條，我寧可去吃『一品鍋』。稻香在10點後，酒席都散了，那些我們不叫做餿水。」肥仔聽畢又說：「以前沒有最低工資時，麥當勞時薪只有十多元，員工沒那麼勤力，都是我們負責清潔的。」不管從前的生活多潦倒，現時他們都能以帶點自嘲和半開玩笑的方式，跟別人分享這些經歷。

被問到有沒有想過找工作，肥仔說︰「大家看到我好像正常人，但其實我是傷殘人士及長期病患者。現時左邊身體有輕度麻痺，無法用力。可能大家都喜歡坐地鐵，但我最討厭就是地鐵，因為要上樓梯。」坐地鐵時，他要提早兩個車站起身走近車門，因為他的血液運行較正常人慢，腳的活瓣已經壞死，一旦突然起身，可能會血液倒流，導致靜脈曲張。

肥仔現時即使租了板間房，還會到樓下的麥當勞過夜。（高仲明攝）

連出行都有難度，更何況是長期做體力工作，「三年前我左眼開始看不見東西，幸好只是一隻眼，如果是兩隻，現時便無法（帶團）和大家說話了。」眼睛的問題，加上要長期覆診，令肥仔更難找到工作。

在街頭互相扶持

肥仔中風前從事飲食行業，中風進醫院後經濟拮据，出院時原住所已再度出租，他的私人物品也被清理。後來在公園露宿，期間要覆診和做物理治療，醫務社工於是幫他申請社會福利，讓他可以再度租房。雖然租的是板間房，但亦搬了五次，他說，即使有板間房住，仍會叫自己做無家者。

肥仔解釋，租房後算是有個地方可放私人物品和洗澡，叫有瓦遮頭，「但如果我講出我住的環境，可能大家都會覺得寧願睡在麥當勞也比在板間房好。我要跟『米奇』追逐；又要和『小強』鬥快；晚上還要與木蝨搏鬥……鄰居有個婆婆，把街外垃圾都撿回來，堆在房間中，那陣『榴槤味』飄出……婆婆與另一個可能思想有少許問題的鄰居一樣，洗一次澡要三個小時，兩次就六個小時，於是一日12個小時都有人在洗澡。」現時他晚上一般會到麥當勞過夜，希望社會關注麥難民的問題。

有人認為無家者很難結交朋友，肥仔說這是誤解，「我流落街頭時認識到很多朋友，他們知道我幾天沒有吃東西，會說：『喂，哥哥仔無嚟神氣啊，幾日無食飯啊？嗰度有飯派啊，嗰度有麵包攞啊，仲唔快啲去？』或許因為你們戴着有色眼鏡去看，又或是覺得他們過來肯定是要着數，但當大家同是淪落人時，相處時不會特別分你我，同在顛沛流離的狀況下，會守望相助。」

肥仔提到，不是有學識的人才可以幫到人，只要不戴有色眼鏡去看其他人，不問出處，即使實際上未必可以幫忙，但仍可做些借花敬佛的事情。「我沒有食物時，有朋友會告訴我哪裏有飯派，哪裏有社工。溝通時可能有人會『吹大了』以前怎麼風光，那些就當聽故事了，大家將心比心，就很容易打開心扉。」

早前跑馬地行人隧道有露宿者死亡。露宿者是社會上最需要幫助的人群之一，政府卻一直沒有推出有效政策協助他們脫離露宿生活。（資料圖片）

導賞對於無家者及參加者來說，均有不同的意義，也在他們的生命中帶來了不少的力量和改變。自2016年起，基督教關懷無家者協會一直舉辦無家者導賞團。當初很多團體希望探訪無家者，他們懷着一個想認識無家者的心之餘，更會帶着物資，派發日用品、和他們聊天。後來，這成了持續地讓無家者成長的項目。他們都是如何走過來的？

上文節錄自第170期《香港01》周報（2019年7月8日）《擺脫露宿生活 不只是有瓦遮》系列報道。

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