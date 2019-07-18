這個夏天，內地搖滾熱潮從綠草坪切換到網絡綜藝上。過去形象反叛的老中青樂手，都上節目做起真人騷。就如《我是歌手》、《中國好聲音》的樂隊爭戰版本，熟悉的娛樂騷風格，成功帶起搖滾圈樂迷以外，對原屬冷門的中國搖滾樂隊的關注。一時間，每周視頻及其最新的比賽話題成為刷屏對象。

這個新的真人騷舞台名叫《樂隊的夏天》（The Big Band），31支來自不同年代、風格迥異的樂隊接連出場，角逐最後的全國Hot 5。節目贏得贊助商、流量和口碑，也在社交網絡引起熱議。

對嚴肅樂迷而言，討論焦點之一在於搖滾樂的精神層面：當代中國搖滾樂是否缺乏反叛的內核，只剩下懷舊和媚俗的娛樂外殼？從傳承而言，它難免讓人想起中國搖滾樂的春天—尤其1994年「魔岩三傑」在紅磡體育館的經典演出，甚至更遠的「中國搖滾之父」崔健，他早在上世紀八十年代中帶來的震撼。

《樂隊的夏天》（The Big Band）中，31支來自不同年代、風格迥異的樂隊接連出場。（資料圖片）

然而，時代畢竟不同了，這場在更加「開放」的網絡上舉行的搖滾騷，看來更為馴服、開朗、歡欣，像創製了一種叫「有中國特色的搖滾樂」。

其實，4月的上海，崔健、鄭鈞和黃家強曾聯手辦了一場音樂會，卻予人陸港兩地搖滾殿堂級人物的表演力不從心的印象，也令觀眾感慨搖滾樂的青黃不接，依然要靠「活化石」們苦苦支撐。5月底，在內地視頻網站和知名綜藝操盤手馬東的推動下，《樂隊的夏天》橫空而出，似在證明搖滾樂後繼有人，中國本土樂隊層出不窮，只是外界對他們缺乏關注；而推廣、弘揚新時代樂隊文化和搖滾精神正是這檔節目的使命。

《樂隊的夏天》橫空出世，意在證明中國本土樂隊層出不窮，只是外界對他們缺乏關注。圖為旅行團樂隊。（視覺中國）

老中青三代搖滾人集結

為此，主辦方邀請音樂製作人張亞東、台灣樂隊蘇打綠原主音吳青峰、詞曲創作人高曉松等嘉賓助陣，還有來自台灣的大提琴演奏紅人歐陽娜娜—以其顏值和賣萌（裝可愛）來吸引流量。

要出一些噱頭，不無原因。樂隊風在內地一直上不了枱面，甚至不能和先前同樣冷門的「嘻哈」（Hip Hop）相比（後者有潮流文化支撐）。內地樂隊發展，這二十年間無疑處於低潮，以至當我有時跟中國年輕的band 友提及「二十五年前的『中國搖滾樂勢力』紅磡演唱會，我在現場」時，許多時看到不可思議加點點仰慕的回應眼神。那可說是中國搖滾傳說中的光輝歲月—

那一夜，那一代的樂手，用音樂的才能（善用多種樂器），罕見的激情，以及對香港樂迷而言，是一種終於突破了社會限制的反叛之聲，瞬間攫取所有音樂愛好者的心，也同時開啟了那個時代對中國的浪漫新想像。（如今形容就是當年的大中華音樂膠？）

九连真人樂隊。（視覺中國）

然而，中國樂隊風已二十年沒這般熱鬧了。故此，為樂隊風東山再起的集結，演出和話題也得夠龐大—節目宣傳文案這樣形容：31支樂隊跨越老、中、青三代，成立時間跨越三十年，都擁有鮮明的音樂個性：成立於1999年的「痛仰樂隊」以硬搖滾著稱，作為中生代代表享有極高聲譽，也最為賣座；「新褲子」和「反光鏡」走朋克（punk）路線，風格前衛，深受「90後」粉絲歡迎；「海龜先生」擅長雷鬼曲風，「盤尼西林」則帶有濃郁的英倫風格……資歷最深的「面孔」樂隊已出道三十多年，和唐朝、黑豹同屬於中國搖滾樂隊第一代，代表了最初的金屬搖滾。

相信不止香港樂迷，就連內地主流音樂愛好者也對這些樂隊的面孔感到陌生。原因多方面，就內地搖滾樂現況而言，在抖音快速製造口水歌的大環境下，它失落已久，早成為小眾、另類的代名詞，僅在文藝青年中小範圍流行。甚至有說法是它甚至比不上民謠那麼有群眾基礎（民謠據說有廣泛的民工粉絲層）。而且就算是樂隊粉絲群體，也依據口味劃分為許多圈子，推崇不同偶像。

著名音樂人張亞東擔任評委。（視覺中國）

此外，這些內地搖滾樂隊的音樂也普遍帶有實驗 / 冷門色彩，挑戰一般樂迷的接受度。不少樂隊成員在認知層面也把不融入主流視為搖滾的特徵之一，但很顯然，沒有樂隊不渴望自己的粉絲群壯大。懷着矛盾的心態，為推廣音樂也好，為爭口飯吃也好，他們走進了這檔節目。

「萬李馬王」是首支搖滾樂隊

值得一提的是面孔樂隊，其貝斯手歐洋曾和竇唯、張楚、何勇一起參加過1994年的紅磡演唱會，這位昔日「搖滾中國樂勢力」成員在節目中熱淚盈眶，深情緬懷昔日的光輝。很顯然，這支樂隊的參加，表達的是要借節目去普及中國搖滾樂發展歷史的知識。

上世紀八、九十年代，中國搖滾樂迎來「黃金時代」，湧現了一批具代表性的rocker（搖滾歌手）如崔健、竇唯、何勇、張楚等。圖為崔健。（視覺中國）

內地最早一支搖滾樂隊是誕生於1979年的「萬李馬王」，風格不固定，主要翻唱Beatles、Bee Gees等樂隊的歌曲（屬不太正宗搖滾）。上世紀八、九十年代，中國搖滾樂迎來「黃金時代」，湧現了一批具代表性的rocker（搖滾歌手）如崔健、竇唯、何勇、張楚等，以及搖滾組合：黑豹、唐朝、輪回、零點、超載、指南針、鮑家街43號……可謂百花綻放。這肯定也得從社會氣候的轉變來解釋。

八十年代中後期，崔健以一種不妥協姿態，演唱《一無所有》、《一塊紅布》，那沙啞的聲線必須置放回當時的社會環境中品味。到了九十年代，各搖滾樂的曲風明顯轉向更為個人、更多暗喻，但無論是《垃圾場》（何勇）、《姐姐》（張楚）、《黑夢》（竇唯）都是一個時代的共鳴。

去年，竇唯罕見亮相某音樂節。（視覺中國）

此時，算作新潮的搖滾樂正處在巔峰期，其時，真正的中國主流音樂，跟風靡內地的港台音樂分庭抗禮，並實現了交流和對話，最終促成了1994年在紅磡的攜手演出，讓「外界」至少是香港感受到中國新一代那粗樸原生的「真實」音樂力量。

「黃金時代」的形成源於相對寬容、開放的文化土壤，其時，內地尚有一種接納萬物的襟懷，給搖滾樂提供了相對粗獷的發展環境，嬗變的時代和快速的城市化則帶來了不同主題：對意識形態的質疑、對慘淡現實的深刻反思、由不滿激發的反叛意識、探究個體存在的意義、尋求文化的歸屬感……

搖滾人感覺自己「一無所有」，渾身「赤裸裸」，因此「無地自容」，請求這個世界「don’t break my heart」，在現實的幻滅中試圖「夢回唐朝」。此時，搖滾樂隊是先鋒藝術普及化的實踐者，傳遞來自草根的呼聲（其時生活階層分野尚未明顯）。二十多年過去了，如今，中國搖滾樂則進入了「青銅時代」，對於新形式的試驗仍在繼續，許多主題則不幸消亡，或者被刻意否定。

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上文節錄自第171期《香港01》周報（2019年7月15日）《樂隊的夏天還是冬天？中國新搖滾：收起怒火賣溫情》，網上標題為編輯重擬。

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