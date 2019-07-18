這個時候出現的《樂隊的夏天》，又在訴說什麼主張？

承接上文：

【中國新搖滾】樂隊的夏天到了 老中青三代集結帶來黃金時代？

主要製作人和主持人、生於1968年的馬東說：「樂隊在我那個年紀的人心中，是跟很多詞彙畫等號的，類似於像憤怒、窮作（貧窮和造作）等。但今天的樂隊狀態不一樣，我們在做這個節目的時候，發現了特別多年輕、可愛的樂隊，樂隊就是一種生活方式。」從過去播出的六期節目內容來看，它重點在挖掘搖滾樂隊作為生活方式的一面，從他們的服飾、言談以及精心設計的表演上呈現充滿積極向上的精神、帶有可愛色彩的立體娛樂，而刻意地過濾掉了傳統搖滾樂隊那種「憂國憂民」的憤怒勁兒。

反光鏡樂隊。（資料圖片）

考慮到之前的《中國有嘻哈》因為紋身和頹廢文化而遭到廣電總局封殺的前車之鑑，這種「去反叛化」原則在精神旨趣的選擇也就情有可原，在操作上也有高明的回避禁令的好辦法—在炎熱的夏天，主辦方用高領毛衣緊緊地捂住了有紋身的搖滾樂隊成員。微妙的是，在禁令之下，連評論界似乎都達成了共識，一位名叫李皖的內地樂評人認為：「搖滾的本質就是嚴肅地對待生活和音樂，不僅是憤怒的、叛逆的，也可以是快樂的、溫情的、健康的。」這個說法代表很多樂評人對這檔節目的態度，也深刻地引導着觀眾。

節目並未直接放大「搖滾復興」的願景，而是借助權威評委普及搖滾分類和「不插電」等常識。官方宣傳片輕鬆地號召：「我們一起玩吧！」參與樂隊的口頭禪也是：「就是玩。」但隨着節目熱播，鋪天蓋地的評論難免會賦予它更多「深層」內涵，其中之一便是勵志。

綜藝騷的成功方程式

一篇點擊率超過10萬的微信公眾號文章對此作了註解：「被生活劈頭蓋臉地暴擊，卻還能又喪又倔強，掙扎着昂起頭，大叫『我不服』……在塵世裏打滾，即使無法雲淡風輕，也一定要內心篤定。」這篇文章認為，《樂隊的夏天》展示給很多成年人生活的正確姿態，聽起來充滿正能量。

樂隊的夏天排練現場。（視覺中國）

這種解讀來自節目有意和反覆展示的細節，反映的是搖滾樂隊面對的生存困境。比如不少樂隊成員以兼職方式在「玩搖滾」，如「刺蝟樂隊」的主唱和結他手其實是一名專職程式員，跟普通上班族一樣過着朝九晚五的生活；而「鹿先森樂隊」中則有景觀設計師、建築工程師和給排水系統設計師（工程師），他們以正職收入來維持對搖滾的熱情。這些當然都是事實，而節目本身聰明地將他們的經歷放大為花絮，煽情位化為感人的流量，剎那間讓觀眾的內心變得極為柔軟，而搖滾樂真的在泛起的淚花中溫情起來了，它隨後貢獻了甜蜜而輕鬆的旋律，借助於翻唱鄧麗君或者純樸的歌來向經典致敬，或緬懷青春。

外界的過度解讀都多少帶有一廂情願的意味。本質上，這是一檔借助音樂品種來作定位的娛樂綜藝節目，和《中國有嘻哈》、《中國新說唱》有異曲同工之妙。如果以相對理智的心態來看，我們不會苛求這個舞台在現實的重重限制下，能綻放多麼理想主義的音樂光芒，也不應否認它在商業上所取得的成功：作為一個全新的音樂類娛樂節目，一個新時代「娛樂至上」的產品，它成功地用搖滾的多彩標籤包裹了一顆顆柔軟的甜心糖。這一點上，和以教易為大眾接受的故事來傳播心靈雞湯並沒有本質上的不同。

揭開一層層糖紙，就找到了它火爆的原因。撕掉「搖滾樂」，露出「選騷+堅持理想+真人騷」節目的框架；再撕掉框架，看到的是樂隊時尚、酷的生活方式，包括他們的穿着、言談和個性、愛好。這當會引起追求個性的粉絲的追隨—這雖然是個悖論，但皮褸、墨鏡、金屬裝飾品正因此而暢銷，並成了復興搖滾的標籤。這些標籤，三十年的歲月都無法將它們磨損掉，如今看來反而顯得更有復古的味道。Vintage是什麼？可能就是不夠時尚的一代人仍可建立及活在自己那個時代的世界，而且看起來也還不錯。

陸續有來又恍如絕響

不錯，這是一場復古懷舊派對。從翻唱經典歌曲、樂隊的造型設計等元素都不難看出這一點。最大的復古，還在於重拾「樂隊」這種形式本身。而借助於綜藝節目這個主流娛樂途徑，這個概念近兩年愈發頻繁地進入公眾視野，早先就有《中國樂隊》，而在《樂隊的夏天》之後，內地另一個視頻門戶策劃的另一檔《一起樂隊吧》也將很快上線，可謂前赴後繼，不知是為推廣昔日的亞文化不遺餘力，還是嗅到商機的浩大。

這些樂隊節目的一個共通特點在於：迎合年輕人的個性文化口味，在開放的網絡打造舞台和新偶像，破開圈層的壁壘，一方面讓人感覺到樂隊的迷人魅力，另一方面暗示：這距離你的生活並不遙遠，甚至你也可以搞一搞，借助於愛好來實現夢想或者一起玩—簡單到什麼地步呢，買一瓶贊助節目的飲料就行。這就是消費時代借助商品最容易實現的「共情原理」，或者說肥皂泡式的夢境。

早前的真人騷節目，中國新說唱。（資料圖片）

到最終，產生的Hot 5超級樂隊，能否跳出搖滾樂層面為更多人喜歡？或能真的引起新一波樂隊風？

在節目結束之後，這些樂隊可能恢復到原來的狀態，繼續在小範圍流行，輾轉於現實的音樂節和各個城市的酒吧間；也可能一飛沖天，成為全民偶像，乃至新時代搖滾icon—這個目標有些遙遠，姑且不談受眾基礎，目前這些參賽樂隊都還沒有能夠影響到文藝圈層之外的傳唱之作，或許在他們看來，搖滾樂不必如此掉價，但最起碼的一點是保證原創，而不是一直借鑑歐美、日韓的樂隊，或者改編和翻唱前輩們的經典，以及在音樂技巧上有專業水平的表現。

不談溫情和健康這些元素是不是搖滾本質，但失去了反叛、憤怒、直擊現實的意味，當懷舊勵志成了主調，多少意味着衰老與乖巧。因此，這節目到底是讓樂隊潮迎來了盛夏，還是只是一種擺脫了嚴冬的錯覺？

作為幾十年的搖滾與樂隊迷而言，另一段時代對比叫人唏噓。二十五年前，大家對這些來自北方的新聲音是充滿着好奇和期待的，文化震撼打開了兩地的視野，彼此吸納。那是真正反映時代的聲音，也是真有偉大聲音的時代，可惜，彷彿已成絕響。

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上文節錄自第171期《香港01》周報（2019年7月15日）《樂隊的夏天還是冬天？中國新搖滾：收起怒火賣溫情》，網上標題為編輯重擬。

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