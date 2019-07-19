「反斗奇兵」系列來到第四集，大家最關心的是，究竟如何拍出新意？畢竟，經過此前三集，玩具們與主人安迪（Andy）的情義已難發展下去。幸好，《反斗奇兵4》（Toy Story 4）仍能拍出新意，尤其言志上還昇華到新的層次。只不過，如果大局一點看，迪士尼和彼思其實在重複自己。 撰文︰李美

近年迪士尼和彼思的作品，目標觀眾多是成人而非小孩，「反斗奇兵」系列自不例外，甚至是箇中先頭部隊。1995年的《反斗奇兵》無疑是齣經典大作，劃時代的流暢3D動畫既令人耳目一新，整個系列圍繞着孩提時候與玩具的感情，更牽涉到觀眾的集體成長回憶。

反斗奇兵系列的目標觀眾多是成人而非小孩。（《反斗奇兵4》電影劇照）

然而，由第一集談胡迪（Woody）和巴斯光年（Buzz Lightyear）如何合作回到安迪身邊，到第二集談巴斯光年如何率眾救出胡迪回到安迪身邊，至第三集談兩人連同一眾玩具如何回到安迪身邊—如果當中沒有加入安迪已經長大，並將玩具轉贈他人，「反斗奇兵」系列不過是無限輪迴「失而復得」的冒險戲碼，相關結局理論上是完美收筆。

「反斗奇兵」系列重複出現「失而復得」的冒險戲碼。（《反斗奇兵4》電影劇照）

《反斗奇兵4》的最大驚喜，乃在死胡同裏闢出新途，並引伸出更深層的哲學道理，創作團隊的創意值得一讚。然而，除此以外，電影別無驚喜，動作冒險場面既已看膩，角色互動笑料亦遜色得多，連帶感動場面也遠遜上集。若非掛上「反斗奇兵」牌頭，本片肯定不是大家入場首選。

巴斯光年的重要性及戲份大大減少。（《反斗奇兵4》電影劇照）

迪士尼和彼思高舉兩大意識形態—存在主義及女權主義，《反斗奇兵4》正正將兩個主義滲入其中，進而構成故事與人物主軸。胡迪對主人安迪有情，源於其先天的玩具身份。可是，「存在先於本質」的哲學，卻指身份應由後天決定。就似前年《玩轉極樂園》的主角縱然生於鞋匠之家，但也可發展自己興趣，投身音樂事業。胡迪起初對「叉仔」洗腦，認定他是「upcycling」後的「玩具」而非「垃圾」，因為這是「叉仔」被創造，以及存在的原因，所以他要履行「天職」為主人邦妮（Bonnie）帶來快樂。

可是，當胡迪重遇流浪七年的牧羊女寶貝（Bo Beep），才驚覺自己人生應為自己而活，要自由地放眼世界，後天自主自決自己命運。如巴斯光年所言，胡迪不再「迷失」了，理由是他終於找到「自我」。某程度而言，胡迪一直是件「擬人化的玩具」；受存在主義啟蒙後，他的精神意志才真真正正昇華為人。

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而在女權主義大旗下，今集所有重要角色皆交由女性飾演。跟去年兩齣迪士尼作品相似，《超人特攻隊2》主角變成媽媽Elastigirl、《無敵破壞王2》又有型女車手、公主們還勇救了男主角，本片的牧羊女寶貝固然是「新時代公主」，原本的長裙原來內藏長褲，靈活運用牧羊棒的她還有一副好身手，武力值甚至把牛仔、太空戰士比下去。

牧羊女寶貝是「新時代公主」，原本的長裙內藏長褲，還有一副好身手。（《反斗奇兵4》電影劇照）

此外，新主人邦妮的設定亦為女性，否則胡迪就未必失寵；新奸角則由女洋娃娃蓋比蓋比（Gabby Gabby）擔任，有別前三集的虐待兒、機械人、玩具熊俱為男性。最後獲胡迪加持，接棒「玩具老大」角色，亦為女牛仔翠絲（Jessie）而非巴斯光年。倘若撇除舊男角們的殘影，《反斗奇兵4》已由女性主導。

巴斯光年的重要性及戲份大大減少，肯定令粉絲大失所望。事實上，他的智商被大幅調低，除帶出聆聽自己心聲（自我）外，戲中無甚功能可言。相對地，公爵車手反思真正自我，蓋比蓋比談不宜目標單一而要放眼更多，連體公仔則諷刺沒有鐳射眼就不要過度空想，小小女警亦扮演了牧羊女寶貝的反面心聲。

那麼，在迪士尼主題公園獨當一面的巴斯光年，為何竟淪為芸芸配角之一？其餘彈弓狗、抱抱龍、薯蛋頭夫婦、三眼仔等亦欠出場機會，綠色士兵更在女生房間內失卻蹤影。

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總的來說，《反斗奇兵4》雖然不乏新意，但這始終是迪士尼和彼思的舊調重彈。不禁要問：兩家公司有沒有必要在所有作品中都不斷強插及強調相關命題？展望將來，由《冰雪奇緣2》到《花木蘭》，一再重複相近主題似乎勢所難免。說到底，存在主義及女權主義不是不好，只是作為觀眾，並不希望所有作品變得千篇一律，並且鵲巢鳩佔了原作及原系列的風格。￼《反斗奇兵4》雖然拍出新意，但笑料及感動場面遠遜上集。

上文刊登於第171期《香港01》周報（2019年7月15日），原標題為《《反斗奇兵4》主旋律千篇一律 一再舊調重彈》，網上標題為編輯重擬。

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