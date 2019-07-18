初次見莫倩婷，是在沙梨頭的工廈裏，她正為特殊人士排戲，還未坐下，只見她很嚴厲地對一個男生說，「唔好喺度食嘢」，男生對着她嬉皮笑臉，她翻了個大白眼。埋位了，這個忘記台詞，那個忘記走位，她又忍不住發火，湊一班大細路一點也不容易。 她教特殊人士戲劇九年，理應練就金剛之身，但每次上堂還是被氣得跳腳，下次又會準時再來。跟他們合作，當他們是平常人，並不容易，但她說既然選擇了，就要接受他們的不完美。 此為「澳門劇場」系列之五。

莫倩婷（左）與Jojo是石頭公社第二代成員。（歐嘉樂攝）

看起來有幾分強硬的她，其實有顆柔軟的心。這群自小被人標籤的人，不完全明白什麼是創作，他們的表演不完美，連大聲叫出自己的名字，也要克服許多困難。我們大多從數字上認識他們，有多少人可以到機構工作，有多少公司贊助他們做活動。「為什麼他們沒有空間去表達自己，我不說權利，是連空間都沒有。」

她與他們一起創作，根據他們的想法，寫出《世界和我怎麼樣》這齣劇。他們叫出自己的名字，訴說他們的愛情觀，他們看待善惡、看待世界的角度跟我們不一樣，但我們總是將他們塑造成同一個樣子。她說，做當代劇場，不論是舞蹈劇場，還是形體劇場，都想打破界線，一句台詞，一個動作，一支舞，都是傳遞信息的載體，是人與人之間的橋樑。

因為「對人很感興趣」，她樂此不彼地默默從事教學工作，直到2012年，文化局推行「社區藝術資助計劃」，她與團員以石頭公社的名義做社區項目，除了與特殊人士合作，也走入老人院、監獄，做教育及復康工作。

這天，她與特殊人士排練《世界和我怎麼樣》。（歐嘉樂攝）

自然淡出自然發展

關於石頭公社，有人說他們是舞團，有人說他們擅長做環境劇場，最特別的是，他們是澳門少見擁有第二代成員的劇團。第二代，不是指卸任轉會長，而是有新人承接藝術之棒。這樣的交接在澳門並不常見，一來藝團時常衝得太快，出現力竭的情況；二來許多人參與劇團都希望可以演戲，但接班人需要營運團體，大家未必願意肩負責任；更常見的是各人都專心於自身的藝術發展，沒有延伸藝術精神，沒有培養下一代。石頭公社出現第二代是因緣際會，但更大的原因或許在於其辯論式的精神。創團人李銳俊喜歡做資料搜集、討論問題，因而培養了一批思想成熟的社員。

1995年，李銳奮、李銳俊兄妹與一群藝術家創辦石頭公社，他們的創作鮮明強烈，常為社會議題發聲，詰問殖民、祖國、身份，甚至在回歸前後與官方有磨擦。2002年，讀中六的莫倩婷偶然買了《拾遺記》的票，看着李銳俊在水池邊跳舞，水流，濕身，沒有什麼劇情，她當下只知，原來演出可以這樣。

第二年暑假，莫倩婷主動敲門，對方婉拒了。後來，對方突然讓她來幫忙，還說不如學習一些表演類型。於是她邊讀英國文學邊接觸表演藝術，其後到比利時讀戲劇，回流後擔任公社會長，帶着第二代成員走下去。前一代的成員則慢慢淡出，專注其他工作，譬如做媒體、辦書店。

有人說，石頭公社好像變了，較少回應社會議題，沒有了風格，或許更正確地說，沒有了李氏兄妹的鮮明風格。「可能真的是這樣，我也覺得不一樣，以前習慣用作品回應社會，但我真的較少在作品中講社會議題，這確實不是我在創作上的興趣。」這一代的石頭人，也是多才多藝，有像莫倩婷一樣讀文學出身的，有正職是設計師的，有熟悉藝術行政的，也有專修戲劇治療的，不那麼藝術家個性，但同樣對人感興趣，「不然我們也不會走在一起。」

《遷流者之歌》（受訪者提供）

藝術賦予生命價值

那創作是否真的純粹講求美學，沒有社會性？也不盡然。這些年他們做的社區藝術項目，包括兒童教育、特殊藝術教育、藝術治療等，都是回應社會所需。兩年前，石頭公社開啟了「遷移三部曲」計劃，反映澳門民工的狀態。「港澳每個年代都有很多新移民，但隨政策變動，身份的界線也會變動。」她留意到建築工人往往都不是本地人，他們可能來自內地，人們知道他們付出勞動力，卻不願看見他們存在。她與團員到黑沙環的三角花園，一個聚集着許多等待開工的非法民工的地方，去聽聽他們的故事，然後有了《遷移者之歌》、《民工與我》這些講遷移、身份、界線的作品。

近日，有朋友跟她分享一件事，內地有個做紀錄舞蹈劇場的導演，曾在2001年找來真正的民工做了《和民工跳舞》的項目。許多年後有個民工突然打電話給導演，說發生了大事。原來他與其他民工爭執，有人說他偷東西，民工在警局哀求導演說：「你要幫我，你要告訴他們，我跟你做過藝術，我不會偷東西。」她甚為觸動：「在這個城市的低下階層，他從沒被認真看待及尊重，你想像不到，他們可能永遠記住曾經有一刻，他與原本的生活分離，曾被賦予價值。」她想起長期接觸的弱勢社群，「他們擁有的權利比我們少許多，我們可以發臉書，拍片放IG，但他們往往不能。他們全情投入表演，而我不過是指手劃腳，排練我想要的演出，這是兩個層次，不一樣的，千萬不要自我蠶食。」

問她會覺得澳門太小、太多局限嗎？「相對是狹隘的，因為小，你去不了哪裏。它確實有其局限，你必須接受，困住與否都在於自己的心態。」她說，「始終藝術表達是很個人的，它有其社會功能、責任，但這不是它唯一的責任，最根本是你是否還想創作，如果想，那便接受這些條件並去找空間。」

夜了，我跟她說差不多了，她瀟灑地道再見，然後騎着小綿羊，越過金碧輝煌的賭場，咻便不見了人影。

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從校園走出來的夢劇社，經歷十年發展後，如何看待自身的定位？詳情請看：

【澳門劇場．六】從校園走出來 他們繼續講澳門故事​

上文節錄自第171期《香港01》周報（2019年7月15日）《澳門劇場：伺機蛻變》專題報道中的《劇團開枝散葉 第二代更瀟灑》。

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