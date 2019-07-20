若說早期的澳門劇場是由業餘劇社支撐，那麼，近二十年的劇場則大多從校園戲劇走出來。那些年，他們參加學校劇社，跟着老師學戲排戲，他們喜歡一群人吵吵鬧鬧，喜歡話劇班的活絡氛圍，也喜歡準備比賽的忙碌。某天，老師跟他們說，暑假到曉角做公開售票的演出。他們眼睛發亮，想都沒想便定下來。熱心的師姐幫忙處理票務、宣傳，老師拉攏朋友，默默為他們申請資助。這齣戲叫《童一個夢》。他們只是中學生，不曾想過幾年後會向前輩借錢，並註冊成為劇團。 這是夢劇社的故事。放在香港，會覺得很熱血很不可思議，那些年的澳門，有不少劇團成員都是因為在學時期受到鼓舞，從校園走向大眾，除了夢劇社，還有浪風劇社、葛多藝術會。「現在劇場的中堅分子，都是從那個年代的校園戲劇走出來的。」夢劇社創社成員莫家豪說。 此為「澳門劇場」系列之六。

那位帶着他們每個暑假做公開演出的老師叫黃栢豪，那位借他們錢的前輩是許國權（大鳥），那位幫他們申請資助的叫陳栢添，是後來澳門演藝學院戲劇學校校長。2004年做了《童一個夢》，第二年他們做《從天堂出發》，那時陳栢添甚至教他們寫計劃書，又幫忙修改，「最後批到幾千元，好開心，終於有錢買材料。」另一位成員陳嘉宜說。那時，她不過是中學生，卻寫了人生第一份計劃書。

陳嘉宜是夢劇社的創社成員之一。（歐嘉樂攝）

校園戲劇恍似斷了層

2008年，大鳥為他們牽線，找來藍藍天藝術會聯合製作大型演出《貓城記》，這是香港導演潘惠森改編老舍的同名作品。「他覺得這個劇很適合我們，便找了一個成熟的劇團帶着我們。這是我們第一個大型演出，亦因為這個演出，催化我們正式註冊為劇團。」陳嘉宜說，那時大家只知劇團可以申請資助演出，不知道要擔起什麼義務和責任。「他（大鳥）最喜歡搞後生仔，撻着別人團火。」莫家豪道。

莫家豪後來到台灣讀戲劇，回來後帶領夢劇社快速成長。陳嘉宜原本也想到台灣讀書，但家人擔心其工作前途，最後她留在澳門讀酒店管理，畢業後有一段時間在酒店賭場工作，過着日間返工夜晚排練的生活，四年後辭職，專心搞劇場。

他們對戲劇教育很上心，做許多學校巡演及推廣工作，希望傳承前輩的精神。校園戲劇很長時間為澳門輸出人才和力量，當夢劇社、浪風等劇團先後走出來，大家為讀書、個人發展而各有各忙，有幾年時間校園戲劇恍似斷了層。「當我們做製作時，發現很難找人做我們以前的工作。」陳嘉宜說。

根據澳門教育暨青年局（教青局）的統計數據，在2017至2018年度，澳門有46間中學，而每間中學都有不同的藝術教育課。以往學校大多以課外活動的形式提供藝術教育，近年教青局將藝術教育納入正規課程中，要求學校提供藝術類課程，如音樂、戲劇、寫作等。教青局自2004年起亦推出學生藝術教育普及計劃，學生每年有一次欣賞表演藝術的機會。

莫家豪在台灣讀完戲劇後，回澳門帶領夢劇社不斷發展。（歐嘉樂攝）

正規的戲劇課程以啟發思維為主，不是年年都會開設，中學老師或入校的老師必須因應情況設計上課內容。「這很視乎老師對戲劇教育的積極性，能否帶學生去試不同的事情，譬如睇劇、參加劇團的活動等。」莫家豪說。他們曾就讀的培道中學，劇社搞得有聲有色，除了常規藝術課程外，校方更向教青局申請資源，開設潛能發展班，讓有興趣的同學參加比賽、磨練演技。

澳門有不少劇團都做校園巡演，一是受政府部門委約，以戲劇形式傳遞信息，如海事及水務局呼籲大家珍惜用水、環保局宣揚環保工作等；二是劇團主動聯絡學校，將作品帶入校園，譬如夢劇社的《飄流船廠》。

這是個關於造船業的故事，講澳門造船業沒落，有末代造船人的落寞，也有對社區對歷史的思考。「我們有三個劇目，第一個是《飄流船廠》，為了將故事飄流到澳門不同地區，我們到不同的社區公園演出。」之後再做了「再續船夢」社區藝術計劃《路遊戲》，這是一種導覽式演出，觀眾來到路環的舊船廠，演員以角色身份帶大家參觀船廠，介紹漁業、漁棚等與造船業息息相關的細節。去年，他們延伸出第三個作品《匠木浮城》。這次回歸劇場，借一個造船家族的發展史，側寫澳門造船業及歷史的興衰。

做這個項目的時候，適逢澳門政府提出清拆荔枝碗船廠，引發爭議。民間反對的聲音很大，如何修復、怎麼活化、商業性與否，爭持不下，《飄流船廠》恰好是個切入點，帶大家思考澳門的過去與未來。莫家豪強調：「我們始終對本土議題感興趣。」

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為何留下？緣何離開？

去年，他們還做了兩個演出，一個是《我老豆揸巴士》，另一個是《黃金時代》。前者規模較小，但創意十足，陳嘉宜找來以前揸巴士的爸爸，在巴士上細說他對社區、對乘客的觀察；後者同樣是對城市、身份的探索。「我們訪問了一些人，譬如隨上世紀六七十年代難民潮而來的人，他們為何會留在這個地方？現在政府叫我們去大灣區，留下與離開之間的關係是什麼？如果我們要出去，我們對於澳門本位的認知是什麼？對自己身份的認知又是什麼？」陳嘉宜說。

港澳這幾年都講大灣區，香港政府叫年輕人去大灣區尋找機遇，澳門政府說這是一小時生活圈，莫家豪與陳嘉宜也不斷思考：大灣區到底意味着什麼？是否真的要「走出去」？莫家豪說：「澳門人口基數小，尤其在表演藝術上，如果要有健康的發展的話，我們需要觀眾，除了本地，可否連結其他地區，我們有這種想法。」

他表示，自己並不抗拒走入大灣區，但前提是要先了解。「我們會去內地睇劇，去看看內地人喜歡什麼，發展得如何，尤其是廣東話區域。珠海如今也很積極發展表演藝術，近期起了一個大劇院，其他幾個城市如惠州、東莞、佛山，都有重點劇院，都有自己的戲劇發展脈絡。」

陳嘉宜則說：「他們的製作與觀眾期望都與我們不太一樣。」每個城市的發展脈絡不一樣，人們的口味、接受度也不一樣，不能說走就走，當下需要的是認清自己的定位。她指出，「我們透過劇場，向觀眾反映不同年代的人對一個地方的反思，這是否適用於內地？我們會反思本地作品是否適合放在內地演，我們想他們看到的澳門本土議題的原因和慾望又是什麼。」

從校園走出來，他們希望傳承前輩的精神。（歐嘉樂攝）

十年前，他們憑熱血成立劇團，那時年輕率性懵懂，沒有包袱。十年後，他們跌跌撞撞走過來，終於知道背負着什麼責任。

「從校園走出來，成為全職劇團，再走向世界，我們並不只有這一條路。對我而言，紮根澳門是需要的，我們都希望發展這個行業，不能為了行得更遠而放棄這件事，這是我們的義務與責任。」陳嘉宜說。

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上文節錄自第171期《香港01》周報（2019年7月15日）《澳門劇場：伺機蛻變》專題報道中的《從校園到社會 熱血過後紮根本土》。

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