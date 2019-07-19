戴上了眼罩，目不見物。我握着Ivan的手臂，跟他保持着半步的距離。踏着公園的斜坡上行，一邊將集中力放在腳掌，感覺地上的引路帶，一邊按着提示拐彎，然後隨他的腳步在一道梯級前停下來。我探足試着用腳尖估算梯級的高度，又留意着他手臂的擺動，隨他緩緩的步下梯級。 Ivan是我的領路員。此前他才蒙着雙眼，讓我以新學的領路法帶他走路，試着介紹沿途景物。這回我跟他互換角色，在他的帶領下，嘗試體驗看不見的世界，為下午與視障人士同行的活動作好準備。 撰文：羅榮輝

視障人士行山跑步，並非什麼新鮮事。過去就一直有視障和聽障人士組成的「猛龍隊」（取自「盲」與「聾」的諧音）參與毅行者及長跑比賽。惟從新聞報道所見，社會大眾對視障人士仍存在不少誤解。

視障人士Cecelia曾提到，不少人認為他們的聽覺較健視人士靈敏，又或認為視障人士只能從事特定的工作，有時候甚至會因誤解他們的需要而幫倒忙。Cecelia憶述有次站在過路處前等待朋友時，有一位路人不明就裏，拉着她橫過馬路，讓她哭笑不得。

這次行山活動由配對視障及健視人士的行山隊「TrailLight瞳行」主辦。此前，他們已經舉辦了數次同類的活動，每次都會為視障人士與健視人士作一對一的安排。參與的健視者除了充當領路員，也可以藉着親身參與，與視障人士直接交流，從而加深對視力障礙的認知。

瞳行致力營造視障朋友與健視朋友共同行山的環境，帶視障朋友探索貌似遙不可及的郊野，也同時讓健視朋友用另一角度去認識大自然。（Linz 及瞳行提供圖片）

視障一般可分為完全失明和弱視，也有先天和後天之分。弱視者會有不同程度的視力限制，部份人士對光線、動作或色彩較為敏感，管狀視力（tunnel vision）患者的視野則較為狹窄。故此在活動前，我們必先了解同行視障者的個人狀況，以提供適切的輔助。

我的拍檔Peter天生雙目完全失明。我心裏雖一直對失明人士的生活和想法好奇，但對着Peter卻不知從何談起。要作自我介紹吧，但是在這刻要把自己「形象化」起來，也是一件難事。不過Peter甚少行山，正好讓我從這次同遊的目的地摩星嶺聊起。

攀登陡峭山嶺 建立信任默契

摩星嶺位於港島西陲，其英語稱謂Mount Davis是以香港第二任總督戴維斯命名。峰上能俯視硫磺海峽，是昔日的海防要塞。二十世紀初，英軍在摩星嶺先後建造五座炮台、射擊指揮部、營房和掩蔽體等建築物，以此扼守維多利亞港西面入口。通往山頂的摩星嶺道是一條寬闊的車道，正適合作為同行活動的場所。

視障者和健視者在蜿蜒的山徑同行，唯有共享、聆聽，才能擴闊彼此的視野。（瞳行提供圖片）

隨眾人步行至半山，往西外望是港島外海的眾多島嶼：位處十點鐘方向的是南丫島、十二點及一點鐘方向則分別是喜靈洲和大嶼山。沿途我們還經過了不少有趣的軍事遺址，如軍用洗手間、廚台和偵察站等。在一處山坡的草叢下，隱藏着一座昔年由英軍豎立以標示軍事用地邊界的柱狀界石。Peter蹲下來，用手緩緩地觸摸界石上的「WD」（War Department）粗糙刻字。透過觸感閱讀歷史，相信比單純以語言來介紹來得更深刻吧。

車道依山迴繞，急彎間的捷徑，是一列長長的階梯。雖然這梯級的階高相若，但路上卻是塌樹倒臥，雜草叢生。我倆同步跨過塌樹，避開橫枝，花了好一番工夫才越過路上的障礙物。可以想像，如要應付更崎嶇蜿蜒的山徑，除了掌握領路的技巧以外，彼此之間還需要相當的默契和信任。

「瞳行」給予參加者用不同感官感受周邊的事物，透過聽覺、觸覺、味覺豐富行山的過程。（瞳行提供圖片）

山頂的偌大草坪是昔日校場的所在地，這天成為了我們的休憩站。Cecelia跟我們分享她如何從視覺以外的感官去接觸世界。在旅途之中，從當地人的互動、彼此的對話，以至於食物的味道，點點滴滴都足以築構她心目中當地的文化和風景。我不禁反思，過去曾目睹過的國外風景，用相機記錄過的旅遊照片，可曾盛載如此豐美的回憶。

山頂的另一側是一號炮台的遺址。這座炮台今日只遺下炮床和地上用作固定部件的螺釘。「炮床的中心是個圓形的空間，直徑約莫是半個籃球場般長，外側是兩米多高的弧形圍牆……」我試圖更具體地形容眼前的遺蹟。

穿過隧道，我們轉往左側一列空置的營房。營房兩旁後方隱藏着一條互通的狹窄小巷。我雖在前面領路，但在暗黑的環境下，我感覺到Peter比我走得更有信心。「在這裏，我可以帶着你走。」他笑說。

每一條通道，每一棟建築物，每一件物品，我都竭力地尋找恰當的詞彙，嘗試更立體地描述身處的環境，又希望能以更生動的形容詞去演繹它們的形狀、大小、質地和顏色……倒似是，面前這個世界，自己一定「看」得最清楚。

山頂的偌大草坪是昔日校場的所在地，當天成為了大家的休憩站。（龔嘉盛攝）

後來，我發現我好像不曾了解過他們對世界的認知。草坪上的綠，對他們來說，說不定比面前所展示的更青翠鮮嫩；他們所感受到的白色，說不定比我看到的更純白無瑕。我可曾想過，他們所意會的，可能遠比我們所想像的更真切細膩。就如那條暗黑狹小的通道，對他們來說，是如此的清晰不昧。

彼此的溝通，愈是刻意，愈是顯得做作；愈是事事忌諱，愈是會產生隔閡。我忽地記起，瞳行創辦人Rebecca曾經一再強調，視障者和健視者之間是同行者的關係，這個活動並非一項為視障人士而設的服務。他們所重視的，不是單向的施予付出，而是雙向的溝通和交流。

唯有共享、聆聽，我們才能互相豐富着，擴闊彼此的視野。

上文刊登於第171期《香港01》周報（2019年7月15日），原標題為《瞳行》，網上標題為編輯重擬。

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