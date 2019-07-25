「一邊賺錢一邊做好事」是社企高舉的旗幟，這或會給予大家一個扭轉貧富懸殊、解決失業問題、滿足少數人需要的美好想像，但銅幣的另一面或是令政府忘記處理社會問題的初衷。究竟社企是解決社會問題的必由之路，還是減少公共開支的權宜之計？

「我們很難批評社企做得好不好，因為好難批評別做好事。」香港社會企業總會理事、香港復康力量總幹事趙立基苦笑道。趙立基原是社會福利署社工，其後到香港神託會出任行政總裁，去年加入慈善復康服務機構「復康力量」。他形容，當年有感單憑政府及非政府組織之力，也未必能解決社會問題，便開始反思商業模式會否是其中一個可行方法，而社企象徵着跨界別的社會力量，又能否處理社會問題？他抱着這個疑問毅然投身社企界。

社企是什麼？

如要批判社企，先要弄清何謂社企。趙立基慨嘆：「不少人也不清楚何謂社企，覺得幫到人就是社企。」香港沒有劃一的社企定義，創辦人對社企概念也一知半解，趙立基認為所謂定義可從三個角度出發：大眾視覺、認證與法例。現時香港沒有與社企相關的法律或註冊制度，社企須按照其業務性質向政府註冊，並遵守相應法規，與一般私營企業無異。

香港社會企業總會在2014年推出「社企認證計劃」，從「社會使命創新與價值」、「商業策略及執行」、「人力資源」、「財務管理」等八個範疇評審不同規模、類別及營運年期的社企，增加社企的認受性，亦助社企查找不足。趙立基認為認證計劃可檢驗社企標準，告訴大家社企是有要求的，惟認證計劃屬自願性質，參與社企數目不多，現約有150多間社企參與認證。現時不少地區已就社企作出規管，如英國在2004年修訂了公司法，賦予社會企業法律地位，命名為「社區利益公司」（CIC）公司以非牟利組織營運企業可發起融資，並在既定條件下為投資者帶來收益，如股息分配上限不得超過可分配盈餘的35%、 其資產及盈餘只可轉移至其他同樣受到資產轉移限制的團體，例如慈善機構或其他CIC。

趙立基認為，不論是受先天傷健問題困擾還是失去原本工作能力的復康人士，投入社會並非易事。（區嘉樂攝）

香港社會企業總會在2014年推出「社企認證計劃」，從「社會使命創新與價值」、「商業策略及執行」、「人力資源」、「財務管理」等八個範疇評審不同規模、類別及營運年期的社企，增加社企的認受性，亦助社企查找不足。趙立基認為認證計劃可檢驗社企標準，告訴大家社企是有要求的，惟認證計劃屬自願性質，參與社企數目不多，現約有150多間社企參與認證。現時不少地區已就社企作出規管，如英國在2004年修訂了公司法，賦予社會企業法律地位，命名為「社區利益公司」（CIC）公司以非牟利組織營運企業可發起融資，並在既定條件下為投資者帶來收益，如股息分配上限不得超過可分配盈餘的35%、 其資產及盈餘只可轉移至其他同樣受到資產轉移限制的團體，例如慈善機構或其他CIC。

不少企業也高舉社會企業責任，簡單而言即是「取之社會、用之社會」，除了要透過賺取盈利對股東負責外，還要對社會、環境的永續發展有所貢獻。不少人會將「社會企業責任」與社會企業概念有所混淆：前者多是賺錢後做好事，或是企業嘗試將對社會造成的負面影響減至最低，而賺取利潤仍是重中之重；後者在構思營運模式中早已想到社會需要，嘗試達至特定社會目標，同時收支平衡。

香港「復康力量」成立於1995年，推動殘疾人士就業。（資料圖片/黃永俊攝）

趙立基強調兩者不能相提並論，但偏偏社會對此出現誤解—輪椅人士出入不便，亦難以尋覓點對點的接載服務，專門為輪椅人士提供符合法規、安全接載服務的無障礙的士，與既可載貨、又可載人的普通客貨車相比，那種才是出於本意解決社會問題？趙立基認為，擁有清𥇦及具體社會使命，處理特定社會問題，才稱得上社企。

當社會問題亟待解決，公共服務存有許多不足，或需要體制外的力量補充。傷殘人士的就業困難早已縈繞社會多年，「復康力量」於1995年因此而生，期望為殘疾人士提供一條龍服務，從社工評估、體驗培訓到工作配對，協助他們融入社會，及後將服務對象擴展至聽障人士、長期病患者及精神病康復者。「復康力量」除了聘用殘疾人士，協助不同機構進行研究、推廣、發展等工作外，亦有在公營醫院開設銷售日用品及復康用品的「活力店」，為殘疾人士提供工作機會。

趙立基一歲時患上小兒麻痹症，不良於行，對殘障人士的就業問題也感受至深。他說，不論是受先天傷健問題困擾還是失去原本工作能力的復康人士，投入社會並非易事，在工作能力及工作時數會有更多限制，社企對僱員的支援更重要。現時殘障人士就業率普遍較低，很多因找不到工作而被迫墮入安全網中，過着倚賴別人的生活，不能貢獻社會。根據《2013年香港殘疾人士貧窮情況報告》，在政策介入後本港殘障人士的貧窮率為29.5%，比整體貧窮率14.5%為高。趙立基認為，如只給予公共援助，不能發揮他們的工作能力，所以社企是可行方法，助他們融入社會。

上文節錄自第172期《香港01》周報（2019年7月22日）《再思市場經濟》。

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