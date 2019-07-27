逡巡過書展一個個攤子，今年沒有村上春樹的禁書，也沒有龍應台的話題作，感覺有點兒冷清。熱話的倒也有熱辣辣的「六月衝擊」結集《自由係……》、《我們在一起》，這個年代刻意關上電視手機讓自己寧靜下來，卻又忍不住手拿起新書，反覆閱讀其中的發夢故事，毋庸置疑，這是個什麼樣的年代，人們就愛閱讀怎麼樣的書！ 撰文︰曹民偉

不如我們回頭看一下，這些年來，香港的書市都流行哪些書，而它們跟當時的社會風氣有什麼關係。

今年是美國太空船阿波羅11號登月任務五十周年，第三十屆「香港書展」用上科幻主題。雖然近年來香港學校積極推行STEM科技教育，然而，說到底香港是個缺少「賽先生」和「德先生」的地方，少年人愛看丹．布朗的奇幻作品《起源》、村上春樹的魔幻作品《刺殺騎士團長》，到底多於科幻小說。

倪匡出席今年書展講座。（資料圖片／方家遠攝）

逛過書展最引人注目的攤位，大型視屏上倪匡講述衛斯理小說創作來龍去脈；劉慈欣的小說也拜電影《流浪地球》的好評而得到一定追捧，據說他獲得國際科幻大獎「雨果獎」及「克拉克獎」的小說《三體》也快要開拍成電影。

書展還展出倪匡、杜漸（李文健）、黃易、李偉才（李逆熵）、譚劍等本地科幻作家的手稿及著作。其實近年記憶較深刻的科幻作品，倒是2012年網絡上火紅的小說《那夜淩晨，我坐上了旺角開往大埔的紅van》，其後更改編成為同名電影，看來這充滿末世的科幻式預言，才是新一代對香港未來科幻世界的期許。

2012年網絡小說《那夜淩晨，我坐上了旺角開往大埔的紅van》。（網上圖片）

1961年蘇聯第一次載人太空船環繞地球一周，拉開了美蘇太空競賽的序幕，1969年美國太空船登月成功，孩童們心裏邊的嫦娥玉兔想像幻滅，從此，夜裏仰望月亮想到的是一個風沙的寂寞星球。那時年紀小，除了報攤看流行漫畫書《火星襲地球》，還要母親訂閱《新科技》、《科技世界》等雜誌，也在報章上看倪匡連載的《天外金球》、《老貓》、《藍血人》，待明窗結集成書以後，也買下一整套衛斯理與白素的冒險故事。

當年坊間還有不少科幻佳作，像馮嘉從報章專欄到小說再變成廣播劇的《奇俠司馬洛》系列、台灣作家張系國的《星雲組曲》、翻譯作品有H.G.威爾斯的《地球之戰》、凡．爾納的《地心探險記》與《海底六萬里》等，可以說六十年代的太空競賽引發的一場科幻閱讀熱潮，且看在此登月半世紀的日子裏能否再起風雲了！

社運啟迪探索更深層知識

回溯1900年以前，惟有《華字日報》、《循環日報》擁有印刷機器印書，甚至成為推動革命的工具。英國殖民政府統治香港的年代只印製英文書籍，要到1914年位於中環的商務印書館才正式成立，這家算得上香港首家的中文書館。老照片上看這百年前的書店，原來除了一架架的圖書以外，還主要賣筆，中央的大型玻璃櫃擺放着琳瑯滿目的毛筆和墨水筆，畢竟那年代懂得閱讀和懂得寫字，都是高等文化人的象徵。

2019年書展商務印書館的攤位。（資料圖片／羅君豪攝）

當年，商務印書館出版的書目大多是實用的圖書，如《香港國家簡明漢文讀本》、《香港地理》，以及學習工具五彩精圖方字教材之類的書。位於中環的商務印書館店舖後來也成了城中文化人聚集之所，店裏的名人顧客包括新馬師曾、黃霑、司徒華等人。

昔時的官立學校圖書室總會有一整套商務印書館的「萬有文庫」，包括有《中國古代哲學史》、《宋人平話四種》、《大唐西域記》等圖書，佔滿一道牆的書櫃，那時候每個父母都買一些馬健記出版的《封神演義》、陳湘記出版的《黃飛鴻別傳》給孩子看，細細的字體印得崩崩塌塌，卻已叫那個忠孝節義時代的少年人看得津津有味。

五十年代，少年人愛在街頭巷尾買斗零一部的薄裝小說。這些言情小說，非簡單地以鴛鴦蝴蝶或才子佳人可概括而論，有周白蘋的《中國殺人王》、《牛精良》和李我的《天空小說》，也有俊人、傑克、怡紅生、孟君及鄭慧等作家，作品都是武俠打鬥或情情塌塌的市井文學，卻有着拳頭加枕頭元素，極度吸引青少年閱讀，影響着未來幾十年香港中西文化交融的流行文化創作。

五十年代的香港街頭書攤，可以看到少年們愛看薄裝小說。（Getty Images）

在屋邨飛仔橫行、警察當街行惡的六、七十年代，港台兩地出現一批擅寫俠客故事的作家，如還珠樓主、金庸、梁羽生、諸葛青雲、臥龍生和古龍等，其武俠小說也風行兩地，比如《蜀山劍俠傳》（還珠樓主）、《神鵰俠侶》（金庸）、《七劍下天山》（梁羽生），以及後來的《陸小鳳傳奇》（古龍）等，成為整個治安不佳、社會不公時代的「精神食糧」，行俠仗義的俠客成了每個生存於社會底層小市民的「精神勝利法」，總是想像着有大俠為社會伸張正義。

整個六十到七十年代，人人都是武俠迷，電視劇與電影也不斷改編這些俠客行的故事。隨着香港金庸館的建立，加上各種新版金庸小說的重新包裝出版，武俠小說的潮流勢必延長下去。在動盪的年代，尤其是「六七暴動」以後，社會上的閱讀口味出現大變化，不少年輕人轉而尋找有關存在主義與自由主義的書籍閱讀。

金庸小說（資料圖片）

其實，年輕人的情緒和大眾的閱讀文化，往往會受到社會氛圍影響，比如，前些年大眾傾向於投資、旅遊、食譜等實用性書籍，但自2014年佔領運動以後，不少老、中、青各階層讀者開始尋覓一些深層的閱讀文化經驗，其中包括哲學書、文學書、政治書、歷史書等。

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上文節錄自第172期《香港01》周報（2019年7月22日）《書展來臨，帶你重溫文學舊夢 什麼年代流行讀什麼書》。

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