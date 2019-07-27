不少上世紀五十年代南來文人所寫的書籍對香港人也影響不小，像許地山在香港大學任教時期寫的《落花生》，徐訏於中文大學寫出《悲慘的世紀》，錢穆於新亞書院寫出《民族與文化》，還有來自上海的作家劉以鬯寫出《對倒》，以及張愛玲在港期間撰寫的電影小說劇本《太太萬歲》等。這些南來作家在香港寫出的作品一直被視為本土文化瑰寶，需要新一代讀者重新發現其價值。 撰文︰曹民偉

承接上文︰

【流行讀物】重溫香港文學舊夢 讀年代流行之書

劉以鬯《對倒》（網上圖片）

愛情小說負起心靈治療作用

環球出版社出版的「三毫子小說」也是六十年代的流行讀物，薄薄的20頁小說，找來本地流行漫畫家蔡浩泉繪出十分刺激又香豔奇情的封面，加上價錢十分便宜（三毫一本），成為那個年代工廠妹最愛閱讀的奇情小說，漂亮的名字如《迴夢曲》、《萊茵夜喚》、《梅香劫》、《曲江霧》等，作者則有杜寧、三蘇、羅蘭、易文、依達等，故事離不開富家子愛上窮家女，排除萬難終於佳偶天成。

不要小覷「三毫子小說」─也許它只是輕、薄、短、小，卻大有商機，原來環球昔日就靠着這「三毫子小說」而建立了出版社基礎，愛情小說在心靈空虛的時代成為女性的寄託。

八十年代則被稱為才女輩出的時代，除了受台灣才女作家瓊瑤、三毛、席慕容等作品的薰陶外，香港慢慢也形成了岑凱倫、嚴沁、亦舒、西西、林燕妮、李碧華、西茜凰等才女潮。筆者大學時代有好幾位男同學也愛看才女小說，並認為師承張愛玲姑姑的一派，大有禆益於文藝創作云云。

愛情讀物在男性世界的變奏，往往就變成情色小說，坊間報攤或者廟街小書檔，在七十年代最風行的是販賣男人愛看的色情小說，那是品味高於一般報攤的《老爺車》，又未至於像《金瓶梅》那樣深奧的小書，純粹的情色讀物，像依達的《蒙妮坦日記》、韋韋（依達另一筆名）的《威威李私記》、楊天成的《二世祖手記》，還有俊人、夏飛等一系列極盡綺豔色彩的讀物。

倪匡初來香港時，也曾在報章撰寫情色小說《呼倫池的微波》，劉以鬯則將古典文學《蜘蛛精》、《追魚》、《孫悟空大鬧尖沙咀》等故事新編，在男女關係保守的時代，給予男性茶餘飯後更多豔色佳的想像空間。

以劉以鬯的《孫悟空大鬧尖沙咀》來說，我們熟悉的孫悟空由古代穿越到上世紀六十年代的香港，利用七十二變變身成一個外國男人，又被粉頭騙到酒店，最後孫悟空找到八戒並打倒勾引八戒的妖怪。

依達《蒙妮坦日記》（資料圖片）

世界浪漫愛情小說作家及讀者會（Romance Author & Reader Events），在歐美都十分盛大，事實上浪漫催淚的愛情小說，一百多年來都被喻為「女性的鴉片」，銷量有增無減。而且，撰寫此類小說的作者愈來愈厲害，從煽情、傷感以外，幻化出浪漫性虐文學《格雷的50道陰影》，又成為新一代的暢銷書，巧妙地將愛情原型添加上情色味道，更加拍攝成風行全球的荷里活大電影。

古往今來，英雄愛美人，女性愛帥哥，至少在夢幻中必如是。加拿大兩位大學研究員統計了美國最大浪漫愛情小說出版商Harlequin過去所出版的15,019本小說的書名，發現書名中有「愛」字的佔840本、其次是「新娘」835本、「婚姻」612本。這無疑顯示了：現代女性和古代女性一樣，最大的夢幻都是：得到「愛」，做到「新娘」，至終獲得「婚姻」。

在不同年代的大學世紀也總依然存有一種古老的品味風潮，就是不少同窗酷愛寫詩，如余光中、也斯（梁秉鈞）、胡燕青、戴天、崑南、葉輝、黃燦然等，前三者還在大學任教，那陣子也真的有不少同儕合組「文社」、「詩社」。

余光中（資料圖片）

五十年代開始有崑南、蔡炎培等人出版《詩朶》，夕陽、紅葉組成擷星社，「霓虹出版社」則出版了《擷星》、《夕陽之歌》、《紅葉詩抄》、《新詩俱樂部》，然後「月華詩社」出版了《月華詩刊》，杜紅、桑白、雨季組成流星社；七十年代還有《詩風》、《羅盤》、《新穗》、《秋螢》等出版；到八十年代，今天的作詞人林夕就搞了一部《八份一詩刊》出來，而青年文學獎也總少不了詩作的獎項。

最近翻開一份《七十年代》期刊，上面竟有著名演員姜大衛少年時代寫的一首色情詩《詩一首》：「五分鐘？十分鐘？妳到底要多久？妳明知道 / 幾分鐘之後 / 我會如何 / 我會把妳放開 / 我不會再吻妳……」

誠然，人類為萬物之靈，正是由於我們有好奇心，書本之所以吸引，正因它能引領我們接觸不同世界，學習新知識。每個年代都有主流品味，誰說詩歌不是千百年來最細水長流的讀物。

書本之所以吸引，正因它能引領我們接觸不同世界。（資料圖片）

在網絡年代，甚至有人預言唯有詩擁有輕、薄、淡、短，更是一種去肌理去脈絡的文字運鏡。純粹的抒情傳統，不假辯證、悖論與詰問。這其實正像新媒體模式下的新言語方式， 新世代以手機或Kindle閱讀，隨時可以滑動於數以千計的讀本之間，閱讀一部長小說的耐心愈來愈小，倒是一頁頁的詩有着隨時擷取閱讀的優勢。

八十年代受到日本文化影響，香港的博益及友禾兩間出版社帶起袋裝書風潮，這種日本文庫本大小的口袋書，主要供旅人乘搭長途車穿州過省時閱讀，看書是最佳娛樂，以最平價錢、兼且可一天之內看完的書籍，那時候流行的包括明窗、勤+緣、天地、皇冠等品牌。

而當年流行得街知巷聞的是由阿寛（陳慶嘉）寫給阿旦（鄭丹瑞）的《小男人周記》瘋狂熱賣，直至九十年代依然甚受歡迎，後來更加改編成廣播劇和電影，可以說八十到九十年代，香港男性人人都自稱為小男人，這是香港男性以縮小自我來減低社會上巨大的壓力，而女權也在香港社會抬頭，從而造就了《小男人周記》熱。

《小男人周記》（網上圖片）

隨着日本推理小說作家東野圭吾的出現，前年其小說改編成的日本及中國電影《解憂雜貨店》（2017），票房橫掃整個中港台的華人世界，記得初時香港人迷上日本推理小說是從日本的松本清張《天城峽懸案》（1983年田中裕子主演）電影引發一股八十年代的推理熱，那時候從橫溝正史、連城三紀彥、森川誠、夏樹靜子，一直到赤川次郎《三色貓探案》及《三姊妹偵探團》臻至高峰，成為香港中學生到大學生人手一本的讀物，然而奇怪的是，多年來卻依然培養不到本土的推理小說作家。

直到數年前，「七十後」作家陳浩基以香港為背景的推理小說《13.67》在台灣和日本連續奪得多個獎項，才引起本地讀者關注。故事以1967和2013兩個動盪年份，講述兩位刑警師徒如何面對社會變遷，最近更成功售出英、美、加、義、荷、韓等多國版權，然而，在本地讀者心中，港式推理還未成氣候。

陳浩基《13.67》（網上圖片）

香港的二樓書店是個吸引有好奇心的書友去發掘、去閱讀、去感受的地方，往小型獨立書店尋書、看書、購書，可望找到一些非主流品味的作品，可以找到多一些在大型連鎖書店未必會發售的書。時至今日，閱讀愈來愈潮流化與極端化，獨立小書店的新書，正好成為小眾品味時代最佳的閱讀非主流文化體驗。

圖書愈來愈走向多樣精緻與收藏性，實體書在未來將成為愛書人進入手機世界以外，另類智慧國度認證的紋章。

上文節錄自第172期《香港01》周報（2019年7月22日）《書展來臨，帶你重溫文學舊夢 什麼年代流行讀什麼書》。

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