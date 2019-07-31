昆頓塔倫天奴的第九部作品《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）在今年康城影展上首映之後，立刻激起全球影迷期待。一來這部電影改編自當年名導演波蘭斯基妻子死於非命的兇案，二來台前幕後星光熠熠，昆頓近年來樂於拍群戲，於是本作的明星多得嚇死人。主演包括里安納度狄卡比奧、畢彼特、瑪歌羅比、奧斯汀巴特勒、狄高達芬寧、提摩西奧利芬、盧克派瑞、艾米爾荷許、瑪格麗特庫利及阿爾柏仙奴，更不提還有數不清的年輕一輩客串。 撰文：寇斯珮

里安納度飾演力克道頓（右）為五六十年代熱播電視劇明星，畢彼特飾演特技替身奇里夫布夫（左）。（《從前，有個荷里活》劇照）

故事背景則設定於昆頓熱愛的上世紀六十年代，力克道頓（里安納度飾演）曾是上世紀五六十年代熱播電視劇明星，如今已過氣，在當紅劇集裏只能靠扮演反派度日，他與自己的特技替身奇里夫布夫（畢彼特飾演）廝混，共同面對大家齊齊下滑的事業。在兩人周圍有代理意大利著名西部電影經紀人馬文施華士（阿爾柏仙奴飾）、特技演員聯絡人蘭迪（卻羅素飾）、著名導演波蘭斯基（拉法札維盧卡飾）及其妻子莎朗蒂（瑪高羅比飾），波蘭斯基與莎朗蒂是力克的鄰居，過着蒸蒸日上的生活。

昆頓在籌拍時已開宗明義，並不隱瞞自己要改編這宗荷里活歷史上駭人聽聞的兇殺案。文遜家族由嬉皮士變為公社和邪教，犯下多樁謀殺案，包括殺害波蘭斯基的妻子莎朗蒂。但導演並不想遵循單一的戲劇故事線來拍一則有頭有尾的罪案故事，也不想重新審視這段公案。他選用幾個人物，使用散文化的片段串連整部影片，似乎想要回到自己最熟悉的領域。

昆頓在其中放入了大量六十年代的元素。（《從前，有個荷里活》劇照）

你可以當這部電影的故事是其次。昆頓在其中放入了大量六十年代的元素，有相當的觀眾認為，那才是電影的重點。既然講荷里活，昆頓就把六十年代的電視劇、西部片、意大利電影通通拿來重現或調侃。如果這還不夠，觀眾還可以看到莎朗蒂與關南施在舊片中經典的對戰片段、李小龍在《青蜂俠》現場的花邊故事、演藝上流社會的泳池派對，以及洛杉磯幾十年如一日的迷人街景。

昆頓的作品一直有這種投射功能，他很多電影都是對自己觀影經驗的調動。年幼時租看的影碟和在戲院看的二輪影片，在他的創作生涯中不斷被搬上銀幕，如今儼然變成他備受推崇的重要因素。昆頓的電影本身就是一次幻燈片展示。如此分析，他的作品恍如龐大的二次創作，本作亦大量引入符號，觀眾看不看得出都好，似乎滿足自己才是昆頓拍片的首要動力。

昆頓作品的另一特色，是他每次都會不斷消解、調侃或重新組織各種背景的人物。他喜歡用黑色幽默來講這些人的故事，將這些人在真實生活中給人留下的刻板印象放進電影。比如在本片，他一口氣使用了過氣演員、童星、硬漢、女明星、導演及嬉皮士等多種形象，從觀眾最不覺意外的角度來寫他們的言行舉止，比如不甘心被視過氣的力克、滿口作者論的電視劇導演、看起來頭腦空空的花瓶演員等。當你正要認真質疑昆頓為何偷懶時，他鏡頭中那種顯而易見的黑色幽默流露出來，說是嘲諷也好，說是調侃也罷，這種描寫手法倒是從反面證明了人物的多樣化與複雜性。在昆頓過去的其他作品裏也屢見不鮮，他擅於製造出奇異的懸念，衝破觀眾的既定觀念。

Margot Robbie飾演女明星莎朗蒂。（《從前，有個荷里活》劇照）

遺憾之處是，昆頓如今的電影愈拍愈長，但敘事的手法和節奏卻並沒有變得更精煉，為了將自己迷戀的符號展示出來，電影不少片段顯得冗長，甚至帶有濃烈的家庭倫理故事影子。加上旁述和角色之間不着邊際的日常對話，觀眾不由得把活地亞倫拿來相提並論，這或許不會讓昆頓高興。

在電影的最後20分鐘，觀眾懸了兩小時的心終於放了下來。昆頓為這部電影拍了一個非常精彩的結局，反高潮再反高潮，很像是負負得正。這種處理方法讓作品質素提升了層次，甚至快讓人忘記那些冗長的部份。

昆頓對電影有愛，對流行文化癡迷，也在作品流露出他的慈悲。這位影迷心目中的頑童，用這個結局表達了自己的情義。他沒有將當年的慘案重新敘述一遍，而是展開了充分想像，把《從前，有個荷里活》變成了一則行業故事，伴着人性的光輝。那些曾經真實存在的人物，在昆頓的創作中變得如同童話角色一樣，得到了溫暖的照顧。

+ 5 + 4 + 3

從這個角度，昆頓擺脫了空洞懷舊的嫌疑，也拋開濫用情感共鳴的手段。人生如此，無論是戲裏的荷里活，還是真實的荷里活。

上文刊登於第173期《香港01》周報（2019年7月29日），標題為《《從前，有個荷里活》不懷舊不濫情 闡揚人性光輝》。

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