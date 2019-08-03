相對於連鎖民宿巨頭，獨立民宿更專注於利用所在地的自然、人文景觀和生態，通過委約個性化建築師去設計，拓展及建造自身定位，如感受當地民俗和原生態農業，進行藝術鑑賞或徒步、泡溫泉、溪澗漂流等健康活動，當然美食必不可少—諸多體驗往往融為一體，構成大城市中無法感受的生活方式。

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【中國民宿】私人小旅館火爆中國 個性化打造住宿新需求

設計師式的小而精

慢節奏和凝思是箇中精髓。這符合這刻內地中產旅客的價值觀，在很多人看來，這才是當下精品民宿的應有之義：不再為了趕景點而下榻，那民宿本身就是旅遊目的地，哪怕在民宿中，什麼也不幹，只坐着發呆。

圖為雲南撫仙湖畔的民宿。（視覺中國）

譬如，位於杭州臨安有家規模細小的網紅店余來民宿，建在深山，是一個小而精的典型例子，交通隔涉，但沿路體驗過程有種逃逸的快感，去到不為人知的山裏，去到沒有什麼特別可做可逛的地方，反而加深了人和人之間的親近互動，既適宜親子遊與放鬆遊，也適合創作人在此小棲數日汲取靈感、重拾專注力。

余來民宿借助毗鄰太湖源景區和大竹海的景觀優勢，讓建築主體很自然地「長」在山間（用了當地的竹林或石頭自然色），隨季節而變的色彩賦予它某種緩慢的變幻節奏，房東本意，是讓人在凝佇瞬間啟迪人思索生活真義。當然，客人是否攫取到這些空靈的點則並不肯定，看來更多人是衝着這種充滿設計感的民宿靚景而來也說不定。

當然，這類獨立個性化民宿，也有機會慢慢聚集起來，哪怕是在相對偏僻的地區，當它們升級完成後，往往形成集群效應，也在反哺所在地。如距離杭州不到一百公里的桐廬鎮，即著名國畫《富春山居圖》的景觀原型地，便因為桐廬的「靜廬．瀾柵」、「不舍．青龍塢」等民宿令知名度提升，青龍塢、岩朵等山鄉秘境也開發出來，招來更多遊客，帶動了旅遊經濟。此區的民宿相對發達，當和江浙及上海一帶的假日旅遊剛性需求有關。

位於杭州的主打輕奢風的民宿。（視覺中國）

創意階層的美學試驗場

民宿大潮的成因還有經濟產業及城鄉開發的背景。首先是交通，隨基建瘋狂開發，發達的道路網讓旅遊變得更為簡單，現在走在大城間，高速公路由於相對在近年才建成，所以路況皆算不錯，這大大增強了自駕遊的意欲。不自駕，乘坐開遍四周的高鐵也行。於是「說走就走」和「想看看這個世界」的願望在網絡煽動和實際條件支援下更加強烈，每個人都渴望擁有獨特的旅行經驗，不安於複製他人模式。

這種個性化的民宿得以大行其道，2015年進入中國的Airbnb平台也功不可沒，平台上爆紅一時的民宿圖片雖然常經過度修飾，卻成功展示了一種種新奇的生活情景，讓人頓生「打卡」衝動。此後，民宿行業有進一步蛻變，可說是從硬件升級到美學升級。

從產業結構而言，至關重要的是，民宿經營者的構成也在發生變化：當然有專注於這個市場的資本和企業，這包括旅遊業者的介入。而政策上，不少農村的當地政府也採取鼓勵兼補貼的政策，推動將鄉村農家改建成民宿，推廣旅遊拉動經濟也是常見現象。

另外，還有一個階層是其質變的主導力量—就是加拿大城市規劃學者理查．佛羅里達（Richard Florida）所提出的「創意階層」，包括建築師、設計師，也有專注於家居、插花或茶藝等不同門類的「生活家」和資深愛好者，大概也可理解為中國版本的生活潮人。

譬如網紅店、桐廬的靜廬．瀾柵民宿的主人便是內地知名設計師杜江。杜江在景觀營造和細節設計上非常講究，糅合了古典的「靜」意象和現代的功能。而在錦溪的「浮點． 禪隱客棧」，則是新生代設計師萬浮塵的地盤。他將一個廢棄的老宅改造成了小型的中式江南園林。另一些民宿的創辦者是頗有財力的退休高管，他們也不惜重金聘請建築、設計師來操刀，完成心中對「第二個家」的定義。可以說，當代民宿已經成為創意階層的美學試驗場。創意人群的鄉間再造情景實現，變成了城市中產追逐理想生活的投射。

圖為杭州莫干山一家民宿。（視覺中國）

由源流、產業論到美感，通過這股持近年形成浪潮的民宿熱，也可管窺不同美學流派在內地的流行軌跡。自從宜家在十幾年前開始在內地接連開店，北歐極簡風格就開始在內地普及，也影響到公眾和民宿經營者的裝飾趣味。「農家樂」的樸實風漸被拋棄，愈來愈多的民宿採取克制形式和裝飾，盡可能選擇白和灰的基礎色調以及天然材料，加入綠色植物結合自然景觀，由此構建今天為人所知的空間基調。

而後，日式侘寂美學的流行，源於近年來內地的日本旅行熱，以及《斷捨離》等出版物在內地的暢銷；體現在民宿中，榻榻米、障子門和屏風必不可少，而插花和茶道器物也是相應點綴，更高級的日式民宿會有一些小型枯山水佈局。至於中國的山水田園風格，在江南民宿中更為常見，在蘇州近郊的錦溪古鎮，很多民宿使用了青磚石灰牆，圓形拱門，曲徑通幽的道路設計和池塘瘦石的景觀營造，令人頓生時空穿越之感。

以上幾種美學佔據中國當下民宿的主流，但也有一些獨特設計，給人奇觀的印象，如溫州知名的迷途後隆民宿，模仿的是意大利聖托里尼的地中海風格。而所謂的工業風也從未退出舞台，儘管近年來更多的是應用在咖啡館設計上。這種種設計體驗，當客人住過用過後，帶着記憶返回城市，其實同樣是帶着一套美學啟悟回去，直接影響日後的家居審美。

潮流暗湧下的空房

現今，完成更新換代的民宿已經成為中國式「美好生活」的代名詞。「生活在別處」不再是夢想。遠離塵囂，在空氣清新、山水環繞的環境中悠然喝茶，看書，與鳥魚為伍，思考存在的意義，一幅幅真切的生活圖景，每年都刺激大量人群投身於民宿行業。以致原本從情懷出發的事業，變成了競爭加劇的熱門市場，優勝劣汰在所難免。

更新換代後的民宿變成了美好生活的代名詞。（視覺中國）

每一年，都有從北上廣等一線城市切換到江南山野或大理、麗江等旅遊地的民宿經營者—多數是積攢了一定財力的中青年，充滿着浪漫幻想，花費數年時間搭建屬於自己的桃花源，但不幸理想未能照進現實，顧客寥寥，如此苦苦支撐之後不得不關門大吉，重返大都會，再次回到朝九晚五的節奏。

在表象繁榮下，除少數已成名之外，新開小型獨立精品民宿愈難立足，更大程度源於巨無霸品牌也瞄準這一塊新興市場。在2018年，繼攜程戰略投資民宿品牌「有家」之後，邁家（上海）酒店集團也發布了「派途」（民宿），還有早先成立的隱居集團等企業，共同拉開精而小民宿連鎖經營的大幕（通過收編不同的獨立民宿進旗下）。

民宿連鎖化經營的積極層面在於，原本民宿相對缺乏監管的局面將會得到改善，新型集團管理下的民宿會更加符合工商、公安、消防、衞生、環境保護等規管標準；但各種變化引發的競爭對於民宿市場是大挑戰，這不限於會導致空房，連鎖化對於民宿而言，其實是褫奪了「個性化」這本質意義。

而這就是中國的狀況，當風口開出來，熱錢就湧入，導致短時間的膨脹，而後飽和，甚至毀滅。直至找到一個合理的平衡—而且不是每一次都找到。

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上文節錄自第173期《香港01》周報（2019年7月29日）《創意階層推動消費升級 中國民宿：熱錢下異化》，網上標題為編輯重擬。

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