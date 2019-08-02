一條逃犯條例，迎來一場風波，這個盛夏，在煙硝與不安中拉開序幕。特首不了解年輕人，寫了二十多年成長小說的梁科慶也說，他不了解年輕人。那是星期一，前一天如常遊行，晚上如常發生衝突，第二天與他見面，他坐下便問，你們有出去嗎？為什麼會變成這樣？「唉，真係好痛心。」 今年57歲的梁科慶，早已不是少年，他依然寫着《Q版特工》的故事，年輕讀者已成主婦，學生書迷最後走向其他作家，緣份短而淺，卻陪伴少年人走過青春迷惘的歲月。「盡量了解吧，不了解也沒辦法，我只能在我的能力範圍內讓他們思考一下。」

成長小說家有個蝕底之處，無論多麼受歡迎，小讀者總會長大，閱讀口味會改變，曾經的喜愛經不起時間的考驗。少年時看梁科慶、梁望峯、天航，高中、大學改看西西、也斯、劉以鬯，橋樑書就是橋樑書，梁科慶很明白讀者流失是正常不過的事，「我很珍惜我的讀者，他們短暫時間看我的書，可能只有六七年，但閱讀是一種習慣，有習慣才會繼續讀下去。」

《Q版特工》（網上圖片）

他在1998年開始寫《Q版特工》，二十一年間寫下39個故事，最新一本《Q版特工 39解密》於書展期間推出。主角阿Wing是個特工，武功高強，機智勇敢，與兩位女性有感情牽扯，偶爾迷糊，頗有武俠小說中的大俠影子，與現實中的梁科慶也有幾分相似。阿Wing不老，闖蕩地球，遇見巫師、狼人、腐屍、殺手、恐怖分子、毒販、黑幫大佬，遠至百慕達三角、法國古堡、朝鮮核武基地、日本那智瀑布，近至澳門、香港，都遍布其足迹。讀者透過阿Wing，看到了世界的奇詭，也認識了社會大事，譬如犯罪、核武，還有更貼身的議題，如同性戀、佔中、住屋問題等。

他寫科幻、冒險、推理，是興趣；以青少年為對象，是無心插柳，說這是出版社的定位，但持之以恆地寫，大概是真的關心年輕讀者，因為「適合青少年讀的書好少」。在他之前，是黃慶雲、阿濃、何紫，同期的有周蜜蜜、陳嘉薰、梁望峯、天航、君比、韋婭，之後，好像沒有之後了。「直到今天還是這些名字，讀者也尷尬。」他指，香港長久以來缺乏兒童及青少年文學理論，甚少人研究及推動，文學力量很弱。在外國，青少年文學在大學是一個學科，可以讀到博士水平。「J.K.羅琳彈出不是偶然，背後有許多學說backup。」

不只香港，華文世界向來甚少兒童文學論述，最貼近小朋友口味的《西遊記》，也不是寫給小朋友看的，中港台專研兒童文學的學府，數來不足十間。香港近年有零星學者研究兒童文學，未見有相關學系，台灣的國立台東大學及內地的上海師範大學、浙江師範大學則設有兒童文學研究所，始終不算蓬勃。「文學發展要有土壤，沒有土壤很難生出來。」

梁科慶說寫科幻、冒險、推理，是興趣；以青少年為對象，則是無心插柳。（鄭子峰攝） 好書應有核心價值 梁科慶的作品常常登上暢銷書榜及中學生好書龍虎榜，多次奪得中學生我最喜愛作家，幾乎是讀書時代必定會接觸的作家之一，但他本人卻極為低調，大多時候都是默默寫書。他的正職是公共圖書館館長，也是與書相關。他看上去憨厚內斂，安安靜靜，頗有文藝中青的感覺，但相處下來，卻發現他是隨心一派，說得最多的是「無所謂啦」。 他很理解年輕人為何不入圖書館、為何不愛閱讀，因為他也是這樣走過來的。小時候的他，不喜歡讀書，每天放學就是踢波，公開試成績不好，派到樹仁學院（現樹仁大學）中文系。大學一年級上文學堂，同學說到一些作者，如數家珍，他聽都無聽過。真正對文學感興趣，是在大學三四年級，他讀大量文學作品，曹雪芹、魯迅、沈從文、海明威成了他喜歡的作者。畢業後，他在小學教了三年書，被年年重複的教學生活迫得透不過氣來，他決定離開香港，到加拿大修讀圖書館及信息學碩士。

梁科慶作品（網上圖片）

香港作家寫作比較保守，所有兒童文學、青少年文學都與教育掛鈎，內容不會深刻。 梁科慶

兩次升學都無關喜歡與否，只是順水推舟。「我們這些考公開試唔叻的人就是這樣，叻的話去揀科，唔叻只有科揀我。」讀圖書館學則是因為沒有什麼科可以揀，「外國大學收了我，我又不抗拒，那便讀吧。」讀完書，他回香港投身圖書館工作，閒時寫作投稿，初時是短篇小說，儲夠十多篇，便成小說集，後來特工阿Wing的故事被突破出版社看中，出版第一個系列小說。

他說，當時並不覺得自己在寫青少年文學，只是出版社包裝而成。「我寫書沒有特別的讀者群，但出版社覺得青少年文學是一個市場，入到學校可以好賣得，他們便將一些寫得輕鬆的書包裝成學生書。」寫《Q版特工》時，他純粹覺得這類題材好玩，沒想到竟寫足逾二十年。「大家都是試吓，因為沒有人會寫這種東西。香港作家寫作比較保守，所有兒童文學、青少年文學都與教育掛鈎，內容不會深刻。」老師、家長希望小朋友透過閱讀學到一些知識，即使是生字也好，他們不能接受小朋友看完書覺得開心就好。「老一輩的作家說教說得很誇張，跳出來說，文學水平都downgrade了。文學作品不應該為任何目的、主意而寫，當然，你背後可以有隱藏的目的。」

文學作品應有什麼元素？梁科慶如何看待工作與寫作？繼續閱讀：

【專訪．下】中學生最愛作家梁科慶︰平生寫作 先求自娛

上文節錄自第173期《香港01》周報（2019年7月29日）《梁科慶：閱讀成習慣，才會讀下去》。

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