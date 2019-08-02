有讀者曾說，梁科慶的作品初期有很強的教導性，中期開人眼界，近期側重於心理描寫，探討生命的種種掙扎與痛苦。作者則說，他只是一如既往地寫自己喜歡的故事，偶爾會追貼潮流，變的可能是讀者的心境。「現在我的書入埋小學，有小學生寫信給我，說這裏不明白、那裏不明白，我一概回覆，不明白的話，大一點才看。」 梁科慶不否認書中帶有個人價值觀，因為一本好書，理應有核心價值。「每個作者都應該有價值觀，沒有核心價值，書本不會好看。我不是說教的人，會將想法隱藏在字裏行間，這也是為什麼有細路看不明，我會留給讀者自己發現，不會跳出來說。如果他覺得內容有趣，我很開心，但如果他能發掘內在的價值、信仰、社會意義，我會更高興。」

承接上文︰

【專訪．上】寫《Q版特工》廿年 梁科慶：沒有人會寫這種東西

他從不吝嗇在作品中加入自己的觀察。他喜歡足球，偶爾會在書中寫球員的戰績；社會討論同性議題，他試圖在書中帶出觀點；2014年發生佔中事件，他在書中提及左右陣營的想法，科幻小說並不離地。「我會有自己的立場，但我不會將立場放出來，最多隱藏在小說中。譬如同性戀，我將不同的意見放在裏面，讓他們思考吧，可能有些人從不接觸另一方的意見，希望可以透過我的書幫助他們思考。」

梁科慶作品（網上圖片）

透過選擇帶出反思

主角阿Wing常常要面對選擇，他總是選錯，作者說，這是故意的，因為人生充滿選擇，愛情、工作、行出馬路轉左轉右都是選擇，選對了，不是因為幸運，而是之前有足夠的準備，選錯了，也不是世界末日。「我背後有這樣的意思，想讓大家明白。純粹一個故事、一個笑話，並沒有反思，文學作品是應該有反思，選擇便是一個反思。」

但寫小說整體而言是隨心的，有時捉着一個片段，便能下筆。有一年，他到澳洲旅行，去了一個星期，沒有訪名勝古蹟，只在海邊逛逛。有天，他行下行下，見到一群海鷗食薯條，覺得好有趣，轉頭一看，發現海邊很多店舖都在賣薯條，旁邊總有海鷗等人餵食。他突然想，有薯條的地方便有海鷗。捉住這個片段，他寫成一本書，「最享受是寫的過程，寫完之後我也不看原稿，睇返一定覺得寫得不好。」

他也不太理會出版社的定位、讀者的看法。青少年文學作家的標籤如影隨形逾二十年，今年他除了出版《Q版特工39解密》，還出了一本大人書《圖書館猜情尋》，但出版社依舊當成是青春小說，配上略帶漫畫風的封面。「這本書其實好深，講婚外情、職場鬥爭。」成年讀者看到封面，大概不會有意欲拿起來。「無所謂啦，這些講緣份，睇到就睇。」他笑道。

梁科慶新書《圖書館情尋》。（網上圖片）

寫作是停不下來的興趣

他與讀者的緣份從看書的一刻便已結下，許多年後回想，他覺得不可思議，尤其那些受小說影響，走上了與原本道路不一樣的人，更讓他感受到寫作的價值。有個女孩知道他是圖書館管理員，立志做圖書館管理員，一直朝着這個方向，現在真的成了圖書館管理員。有個在銀行做高級職員，以前不怎麼讀書，讀到他的小說，覺得文字有動感，於是開始看董啟章的作品。「有一個好好笑，他特地過來分館找我，第一句同我講，話睇完我的書，以後不再偷東西。」那個未夠18歲、偷東西偷到被警司警誡的學生，令他有「寫作寫到這樣，真的是沒有遺憾」的感覺。

2017年，他患上突發性失聰、耳鳴，只聽到雜音，醫生說只有一半痊癒機會。他放了一個星期病假，以前是上班工作，下班寫作，生活作息混亂，總是不夠時間做事，現在有時間了，卻再也提不起勁，他在《Q版特工38逃出北京》的後記寫道：「平生寫作，先求自娛，讀者的喜或惡，乃是次要。如今，失去趣味，倒不如停筆，作其他更覺有趣的活動。」

停筆一年，健康好轉，他心癢重新執筆，始終喜歡寫作。

至於正職工作，則沒有所謂的喜不喜歡，他只道「閱讀推廣很難做，太少人睇書是死症」。返工最有趣之處，大概便是為寫作提供靈感，其他的一切，「我無咩所謂，都是賺錢的途徑而已。」香港養不起一個全職作家，他還是要為生計而努力。

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上文節錄自第173期《香港01》周報（2019年7月29日）《梁科慶：閱讀成習慣，才會讀下去》。

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