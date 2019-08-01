Facebook在6月中宣布，將聯同Mastercard、PayPal、Uber等巨企，在2020年上半年推出「安全、具規模、可靠」的加密貨幣。 不過有論者質疑，在很多國家和地區，早已有成熟、方便而多元的支付工具，Libra吸引力成疑。 對此，Facebook則就聲稱，他們能用Libra令更多人使用到金融服務。 （此文章為「Libra加密貨幣」系列報道之二）

承接上文：圖以Libra建立金錢帝國 Facebook的金融野望

對於質疑，Facebook的答案是，這些電子支付工具都須綁定銀行戶口或信用卡。據皮尤慈善信託基金會（Pew Charitable Trust）2014年的報告，沒有銀行戶口的美國人每月會付10至30美元手續費以使用預付卡。智庫Brookings Institution研究員Aaron Klein指出，信用卡不是免費，商戶要付消費金額的2%至4%予交易相關銀行，羊毛出在羊身上，最終只會調高貨品定價以彌補成本。比特幣交易同樣手續費高昂，並負擔挖礦所用的昂貴電力成本。

雖然現時有不少手機支付方式或比Calibra和Libra更普及和方便，但Facebook指出，這些服務很多都需要綁定信用卡和銀行戶口，並非人人可用。（Getty Images）

匯款（remittance）通常指境內人士把錢匯給境外親友。Facebook在Libra白皮書中寫道：「綜觀全球，窮人為使用金融服務要支付較多的金錢。各種繁雜的費用蠶食着他們辛辛苦苦賺來的收入，例如匯款手續費、電匯手續費、透支手續費和 ATM手續費等。『發薪日貸款』（Payday loan）的年化利率可能達到400%甚至更高，借貸100美元的收費可高達30美元。」

根據世界銀行去年發表的報告，2017年流入中低收入國家的匯款達到4,660億美元，比上一年增加8.5%，印度收到690億美元匯款，乃全球最多，中國以640億美元排第二，部份國家收到的匯款更高達該國GDP的20%至30%。報告又指，去年第一季度匯款200美元的全球平均成本為匯款額的7.1%，匯往撒哈拉以南的非洲國家平均成本高達9.4%，遠高於聯合國可持續發展目標的3%。

據世界銀行統計，現時全球約有17億人沒有銀行戶口；而經匯款公司跨國匯款則手續費昂貴。Facebook希望Libra能讓這些人也能便宜和方便地享用金融服務。（Getty Images）

近年，一些公司嘗試針對這問題提供相關服務，如廣受歡迎的應用程式TransferWise的跨國匯款服務快捷且便宜；Venmo和Zelle也在朋友圈過數方面爭取到愈來愈多用戶。這些系統雖然比過往系統優勝，但仍然需要數天時間處理，且要收取手續費，用戶亦需要有銀行戶口和使用國家貨幣。Calibra標榜只需一台平價智能手機便能做到，對象明顯是沒有銀行戶口的群體。

Facebook引述世界銀行2017年全球金融包容性指數（Global Findex），指現時全球有17億人沒有銀行戶口，當中10億人有手提電話，5億人可上網。Weil及其他Facebook高層認為，Libra可能最吸引發展中國家那些不容易取得便宜電子銀行賬戶或信用卡的人。「我們希望創造更完善、更實惠的開放式金融服務，人們不論身份、地域、職業、貧富，均可享受這種服務。」 Libra白皮書中寫道。

每天都有很多委內瑞拉人到哥倫比亞城市Cúcuta購物，不少人都會先到匯款公司提款。有當地人寄望Facebook能以Libra推動電子貨幣，方便交易。（Getty Images）

哥倫比亞邊境城市庫庫塔（Cúcuta）可能是Libra想要改變的城市之一。每天，數以千計委內瑞拉人會過境到這城市購買家鄉買不到的食物和藥物，很多人第一站會去西聯匯款（Western Union）排好幾個小時隊，以提取從海外親友轉過來的匯款，有時更要提早一晚排隊，甚至睡在行人路等公司開門。對於這些沒有銀行賬戶的外國人，電子貨幣可令轉賬更便利，節省輪候時間。當地一名軟件工程師及電子支付Panda Exchange創辦人Typson Sanchez補充，用電子貨幣更安全，因不用擔心被劫。

即使有這些好處，庫庫塔的商人仍沒大規模採用電子貨幣，現時只有很少商家肯收。Sanchez解釋，有些商人擔心貨幣價格會如比特幣般波動；有些商人則覺得電子錢包不好使用，也擔心其合法性。Sanchez希望Facebook推出Libra有助克服這些障礙：「他們已有一個強大平台，有很多用戶，可接觸到不諳科技的一般人，這是很多公司現時無法做到的。」

上文節錄自第173期《香港01》周報（2019年7月29日）《圖以Libra打造金錢帝國 拆解Facebook的金融野望》。

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