Facebook在6月中宣布，將聯同Mastercard、PayPal、Uber等巨企，在2020年上半年推出「安全、具規模、可靠」的加密貨幣。 不過有論者質疑，在很多國家和地區，早已有成熟、方便而多元的支付工具，Libra吸引力成疑。對此，Facebook則就聲稱，他們能用Libra令沒有銀行戶口的人都能使用金融服務。 不過，這些沒有銀行戶口的人，又是否真的需要和可以受助於Libra幣？

承接上文：

藉加密貨幣Libra Facebook想如何解決跨境匯款？

Facebook引述世界銀行2017年全球金融包容性指數（Global Findex），指現時全球有17億人沒有銀行戶口，當中10億人有手提電話，5億人可上網。但Facebook沒有說的是，沒有銀行戶口的人之中，有多少人正在或可以使用Facebook的服務？據世界銀行報告，沒有銀行戶口的成年人中，一半住在孟加拉、中國、印度、印尼、墨西哥、尼日利亞和巴基斯坦七個國家，這些國家大多有加密貨幣相關法例，Libra在當中至少有四個國家難以或根本無法推出。

以印度為例，當地法例禁止加密貨幣，政府現時對加密貨幣仍存戒心，央行印度儲備銀行（RBI）今年初曾對最高法院表示，不希望加密貨幣像「傳染病」般散播。上月更有官員提出法案，建議將「挖掘、持有、出售、轉手、處置、發行加密貨幣或以之交易」的人士判入獄十年。Calibra發言人向科技媒體TechCrunch證實，不會在印度推出Calibra。

Facebook想要幫助的這些沒有銀行戶口的人，所在國家卻禁用加密貨幣。（AFP）

中國和孟加拉同樣禁止加密貨幣；巴基斯坦雖也禁用，但現時正研究立法規管加密貨幣。印尼的情況或許比較樂觀，加密貨幣貿易剛在當地合法化，且當地Facebook每日活躍用戶正在上升。Calibra發言人解釋：「Libra區塊鏈將會是全球性，但將會由代理錢包提供者決定在哪裏營運。Calibra不會在被美國制裁的國家或禁止加密貨幣的國家推出。」換言之，Calibra將不能在中國、朝鮮、伊朗等現時Facebook無法進入的國家推出。

更根本的是，「沒有銀行賬戶」是一個空泛的說法，在已發展和發展中國家沒有銀行賬戶，可以基於完全不同的原因。例如在非洲盧旺達，你可能因為銀行離家太遠而沒開戶口；但在美國，你可能因為不想被銀行系統知道你的存在，可能你從事黑市貿易，可能你不想被追蹤或不想交稅，又或者你真的沒有錢，不覺得開戶有什麼意義。

Facebook希望沒有銀行戶口的人可以使用Libra，卻沒有探究這些人為甚麼沒有銀行戶口，甚至是否真的需要Libra。（Getty Images）

Facebook沒有探討過為什麼這些人沒有銀行戶口，但據世界銀行的報告，他們當中有接近三分之二是因為沒有足夠金錢開戶，明顯不是Libra能夠解決的；也有三分之一人說，他們根本不需要銀行戶口，換言之，他們很有可能同樣不需要Libra。Libra只能處理一些次要原因，例如有四分一人說，銀行高昂而額外的收費，是他們沒有銀行戶口的原因之一；也有20%人說因為銀行離他們太遠。這些人才有可能是Libra的目標客戶。

會否使用移動端銀行服務也因地而異，像M-Pesa在肯尼亞很受歡迎，但尼日利亞人寧願使用現金，因為擔心當手機被盜，金錢也會被盜。另一方面，電訊商與銀行關係不佳也會阻礙移動端銀行應用發展，這些都是社會文化問題遠多於科技問題。

Libra不見得對這些沒有銀行戶口的窮人有用，因為收款者需要設法兌換Libra為當地現金貨幣，換言之，將會出現中介人收取費用。當然，若當地商戶都接受Libra，創造出一個生態系統，收款者就毋須把Libra兌換成法郎、盧比或危地馬拉格查爾等。但現實是現金仍然是很多發展中國家最主流的支付方式，正如《金融時報》記者Brendan Greeley指出：「根本不知道Libra如何能降低兌換法定現金至Libra的費用，而這正是消費者金融的重要挑戰，也是Libra聲稱想要處理的問題。」

諾貝爾經濟奬學得主Joseph Stiglitz早前撰文指出，Facebook推出Libra，並沒有就現有金融支付對症下藥。（資料圖片；Getty Images）

當Libra能降低多少成本仍然未知，而Marcus表示任何人都可以在Libra之上建立金融服務，這些第三方公司若並非為了牟利，又是什麼驅使他們提供服務？芝加哥大學法律系教授Eric Posner就在《大西洋》雜誌撰文，指出Libra協會的本質：「Libra協會最終會壓倒性由追求利潤的公司所控制，而非慈善團體。這些公司想要賺錢。」

諾貝爾得獎經濟學家斯蒂格利茨（Joseph Stiglitz）亦在《衛報》撰文，批評Libra根本並非就現有支付問題對症下藥的良方：「我們現有的貨幣和金融安排，既作為支付方式，也作為價值儲存，其真正問題在於控制交易的公司缺乏競爭和監管。結果，消費者尤其是在美國的消費者，繳付了較賬單本身價值高數倍的金錢，每年以數以百億美元計豐厚了Visa、Mastercard、美國運通及銀行的荷包，讓他們賺取了大量額外利潤。」

上文節錄自第173期《香港01》周報（2019年7月29日）《圖以Libra打造金錢帝國 拆解Facebook的金融野望》。

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