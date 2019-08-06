Facebook剛宣布計劃於明年推出加密貨幣Libra，意圖顛覆金融生態。 然而，Libra有別於傳統加密貨幣，與真正去中心化的區塊鏈背道而馳。當私隱醜聞不絕的Facebook如此試圖掌握你的錢包，想要創造一個超越國界、繞過傳統銀行制度的全球貨幣，多國監管機構迅即響起警號叫停。 到底Libra可否獲得監管機構放行如期面世，還是在未改變世界之前就被扼殺於萌芽？

事實上，美國立法者已迅即對Libra提出有關私隱方面的疑慮，呼籲暫停計劃及設法監管。Facebook在6月中宣布將推出Libra後，眾議院金融服務委員會主席Maxine Waters隨即發表聲明反對：「鑑於這公司差劣的往績，我要求Facebook暫停進一步開發加密貨幣的行動，直至國會和監管者有機會審視這些議題和採取行動。」現時Facebook已因為多次侵犯私隱事件，正面臨美國聯邦貿易委員會（FTC）高達50億美元的罰款。

7月初，Waters再與三名民主黨眾議員撰寫致朱克伯格、Facebook營運總監Sherl Sandberg及Marcus的公開信，指Libra引起「嚴重私隱、貿易、國家安全和貨幣政策憂慮，而且不限於對Facebook超過20億用戶，還包括投資者、消費者和更廣闊的全球經濟」。

法國財長勒梅爾認為Libra計劃未夠周詳和成熟，正聯同七國集團（G7）阻止Libra推出。（Getty Images）

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）也在較早前舉行的參議院銀行委員會上警告：「我們同意Libra引起了很多嚴重顧慮，包括圍繞私隱、洗錢、消費者保護、金融穩定等。這些都需要在Libra有下一步行動之前徹底和公開審視評估。」美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）在兩周前亦表示這是「國家安全問題」。

法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）主張，Facebook可自由發行交易工具，但Libra不應取代主權貨幣：「主權貨幣必須維持在國家手中，而非只着眼於私人利益的私人公司。」法國作為七國集團（G7）輪任主席國，在勒梅爾推動下，G7財長及央行行長在上周於法國舉行的會議上一致認為Libra計劃未夠周詳和成熟，反對推出。英格蘭銀行行長卡尼（Mark Carney）指該行會以「開放思維」但非「門戶開放」的態度接觸Libra，Libra 「必須安全，否則無法面世」。英國金融行為監理總署（FCA）主席Andrew Bailey上月底確認，正與財政部和英格蘭銀行合作監察Facebook的計劃。

Facebook區塊鏈主管David Marcus（前）上周出席參議院（圖）及眾議院聽證會，重申Libra私隱政策，並強調Libra無意與主權貨幣競爭，惟國會議員不賣賬。（Getty Images）

鮑威爾又提到，Libra另一大問題是現時沒有單一機構有權監管它。例如美聯儲只監管銀行；美國證券交易委員會（SEC）權限主要在於證券；美國商品期貨交易委員會（CFTC）則有權監管衍生工具如貨幣期貨和掉期。當被美國參議員銀行委員會主席Mike Crapo問到會否創造新的監管機構專門處理數據保護時，鮑威爾回應：「這正正是我們要專注的問題。」美國總統特朗普則在Twitter發文：「Facebook及其他公司想成為銀行，就必須尋求新的銀行章程，並如國內外銀行般受到監管。」

美國參議院銀行委員會及眾議院金融服務委員會在7月16及17日就Libra舉行聽證會。Marcus在預先公布的證言中聲稱，Libra協會將受瑞士政府監管，願意與Calibra錢包配合美國的稅務、反洗黑錢、反詐騙法例監管：「因為協會總部位於日內瓦，它將受瑞士金融市場監管局（FINMA）監管。我們已與FINMA初部接觸，預計會加入適當的監管框架。協會也會向美國金融犯罪稽查局（FinCEN）註冊為金錢服務業者。」他在參議院聽證會上指，瑞士聯邦資料保護與資訊委員會（FDPIC）將是Libra協會的私隱監管者。惟FDPIC隨即向財經媒體《CNBC》澄清，從未接觸過Libra相關人士；Facebook發言人也坦承屬實。

I am not a fan of Bitcoin and other Cryptocurrencies, which are not money, and whose value is highly volatile and based on thin air. Unregulated Crypto Assets can facilitate unlawful behavior, including drug trade and other illegal activity.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2019

美聯儲主席鮑威爾質疑，在重重監管有待通過下，Libra未必能如期在明年內推出。（Getty Images）

對於收集用戶數據的指控，Marcus在聽證會上強調Calibra的商業模式在於商業合作，而非收集用戶數據：「現時，我想不到任何理由要這樣做。」他重申Libra「不想與美元或任何主權貨幣競爭」，並在證言中寫道：「Libra協會會向美聯儲局和其他央行保證，Libra不會與主權貨幣競爭或干預貨幣政策。貨幣政策應屬央行的領域。」

不過，Marcus聲稱Libra只是「支付工具」或可能是商品，不應受SEC監管；也不應被看作銀行：「我們沒有計劃參與銀行活動。就Calibra錢包而言，我們會跟其他非銀行業者一樣從事支付活動。」他又反對有議員正草擬試圖完全禁止科技巨企染指金融的法案：「這只會減少競爭，抑制美國支付行業創新，令美國公司競爭力不及海外對手。」最重要的是，Facebook拒絕停止或撤回Libra：「我們承諾不會在完全處理好所有疑慮之前推出，而我認為這已經足夠。」

Facebook共同創辦人Chris Hughes（右）警告，不要低估Facebook改變人類互動的能力。（Getty Images）

基於監管範疇重要而眾多，鮑威爾對Facebook想要推出Libra的時間表有所保留：「（Facebook）想要在12個月內落實，我認為需要更多時間。」他補充，Facebook的龐大用戶基數構成的影響力，或許正是Libra特別需要監管的原因：「Facebook網絡規模極大，意味着它可以立即有『系統重要性』地位。它應該受到最高水平的審慎監管，並期望它能最大限度保障私隱。」

雖然Libra可否如期面世仍是未知之數，但Hughes不認為這些憂慮是誇大了：「這間公司決定提供串流，讓年輕人可直播欺凌（情況），恐怖主義者可直播行刑，槍手可直播亂槍掃射。它改變移動訊息、新聞消息和新聞報道的速度已經比很多人想像中快。若我們真要從Facebook得到一些教訓的話，那就是不應該低估它改變人類互動的能力。」

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上文節錄自第173期《香港01》周報（2019年7月29日）《Facebook發行貨幣 信得過嗎？》。

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