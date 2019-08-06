【科技．未來】多國監管者密切關注　或扼殺Libra幣於萌芽？

周報
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Facebook剛宣布計劃於明年推出加密貨幣Libra，意圖顛覆金融生態。

然而，Libra有別於傳統加密貨幣，與真正去中心化的區塊鏈背道而馳。當私隱醜聞不絕的Facebook如此試圖掌握你的錢包，想要創造一個超越國界、繞過傳統銀行制度的全球貨幣，多國監管機構迅即響起警號叫停。

到底Libra可否獲得監管機構放行如期面世，還是在未改變世界之前就被扼殺於萌芽？

事實上，美國立法者已迅即對Libra提出有關私隱方面的疑慮，呼籲暫停計劃及設法監管。Facebook在6月中宣布將推出Libra後，眾議院金融服務委員會主席Maxine Waters隨即發表聲明反對：「鑑於這公司差劣的往績，我要求Facebook暫停進一步開發加密貨幣的行動，直至國會和監管者有機會審視這些議題和採取行動。」現時Facebook已因為多次侵犯私隱事件，正面臨美國聯邦貿易委員會（FTC）高達50億美元的罰款。

7月初，Waters再與三名民主黨眾議員撰寫致朱克伯格、Facebook營運總監Sherl Sandberg及Marcus的公開信，指Libra引起「嚴重私隱、貿易、國家安全和貨幣政策憂慮，而且不限於對Facebook超過20億用戶，還包括投資者、消費者和更廣闊的全球經濟」。

法國財長勒梅爾認為Libra計劃未夠周詳和成熟，正聯同七國集團（G7）阻止Libra推出。（Getty Images）

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）也在較早前舉行的參議院銀行委員會上警告：「我們同意Libra引起了很多嚴重顧慮，包括圍繞私隱、洗錢、消費者保護、金融穩定等。這些都需要在Libra有下一步行動之前徹底和公開審視評估。」美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）在兩周前亦表示這是「國家安全問題」。

法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）主張，Facebook可自由發行交易工具，但Libra不應取代主權貨幣：「主權貨幣必須維持在國家手中，而非只着眼於私人利益的私人公司。」法國作為七國集團（G7）輪任主席國，在勒梅爾推動下，G7財長及央行行長在上周於法國舉行的會議上一致認為Libra計劃未夠周詳和成熟，反對推出。英格蘭銀行行長卡尼（Mark Carney）指該行會以「開放思維」但非「門戶開放」的態度接觸Libra，Libra 「必須安全，否則無法面世」。英國金融行為監理總署（FCA）主席Andrew Bailey上月底確認，正與財政部和英格蘭銀行合作監察Facebook的計劃。

Facebook區塊鏈主管David Marcus（前）上周出席參議院（圖）及眾議院聽證會，重申Libra私隱政策，並強調Libra無意與主權貨幣競爭，惟國會議員不賣賬。（Getty Images）

鮑威爾又提到，Libra另一大問題是現時沒有單一機構有權監管它。例如美聯儲只監管銀行；美國證券交易委員會（SEC）權限主要在於證券；美國商品期貨交易委員會（CFTC）則有權監管衍生工具如貨幣期貨和掉期。當被美國參議員銀行委員會主席Mike Crapo問到會否創造新的監管機構專門處理數據保護時，鮑威爾回應：「這正正是我們要專注的問題。」美國總統特朗普則在Twitter發文：「Facebook及其他公司想成為銀行，就必須尋求新的銀行章程，並如國內外銀行般受到監管。」

美國參議院銀行委員會及眾議院金融服務委員會在7月16及17日就Libra舉行聽證會。Marcus在預先公布的證言中聲稱，Libra協會將受瑞士政府監管，願意與Calibra錢包配合美國的稅務、反洗黑錢、反詐騙法例監管：「因為協會總部位於日內瓦，它將受瑞士金融市場監管局（FINMA）監管。我們已與FINMA初部接觸，預計會加入適當的監管框架。協會也會向美國金融犯罪稽查局（FinCEN）註冊為金錢服務業者。」他在參議院聽證會上指，瑞士聯邦資料保護與資訊委員會（FDPIC）將是Libra協會的私隱監管者。惟FDPIC隨即向財經媒體《CNBC》澄清，從未接觸過Libra相關人士；Facebook發言人也坦承屬實。

美聯儲主席鮑威爾質疑，在重重監管有待通過下，Libra未必能如期在明年內推出。（Getty Images）

對於收集用戶數據的指控，Marcus在聽證會上強調Calibra的商業模式在於商業合作，而非收集用戶數據：「現時，我想不到任何理由要這樣做。」他重申Libra「不想與美元或任何主權貨幣競爭」，並在證言中寫道：「Libra協會會向美聯儲局和其他央行保證，Libra不會與主權貨幣競爭或干預貨幣政策。貨幣政策應屬央行的領域。」

不過，Marcus聲稱Libra只是「支付工具」或可能是商品，不應受SEC監管；也不應被看作銀行：「我們沒有計劃參與銀行活動。就Calibra錢包而言，我們會跟其他非銀行業者一樣從事支付活動。」他又反對有議員正草擬試圖完全禁止科技巨企染指金融的法案：「這只會減少競爭，抑制美國支付行業創新，令美國公司競爭力不及海外對手。」最重要的是，Facebook拒絕停止或撤回Libra：「我們承諾不會在完全處理好所有疑慮之前推出，而我認為這已經足夠。」

Facebook共同創辦人Chris Hughes（右）警告，不要低估Facebook改變人類互動的能力。（Getty Images）

基於監管範疇重要而眾多，鮑威爾對Facebook想要推出Libra的時間表有所保留：「（Facebook）想要在12個月內落實，我認為需要更多時間。」他補充，Facebook的龐大用戶基數構成的影響力，或許正是Libra特別需要監管的原因：「Facebook網絡規模極大，意味着它可以立即有『系統重要性』地位。它應該受到最高水平的審慎監管，並期望它能最大限度保障私隱。」

雖然Libra可否如期面世仍是未知之數，但Hughes不認為這些憂慮是誇大了：「這間公司決定提供串流，讓年輕人可直播欺凌（情況），恐怖主義者可直播行刑，槍手可直播亂槍掃射。它改變移動訊息、新聞消息和新聞報道的速度已經比很多人想像中快。若我們真要從Facebook得到一些教訓的話，那就是不應該低估它改變人類互動的能力。」

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上文節錄自第173期《香港01》周報（2019年7月29日）《Facebook發行貨幣　信得過嗎？》。

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