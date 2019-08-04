推理文學雖起源於西方，但目前最為興盛的國家恐怕是日本無疑。舶來的偵探小說在戰前的日本已頗受歡迎，其後歷經江戶川亂步為代表的古典本格派、橫溝正史為代表的變格派、松本清張為代表的社會派等潮起潮落。 到上世紀八十年代，本格派復蘇和新本格派興起，如今更延伸出青春推理、日常推理、科幻推理等諸多亞種。在江戶川亂步獎、推理作家協會獎、梅菲斯特獎等獎項的鼓勵之下，日本推理界如今有着風格各異的許多活躍作家和優秀作品。 撰文︰劉冉

日本文學有着高度商品化的特點，哪怕在智能手機時代，電車通勤人群與學生群體中隨身攜帶文庫本閱讀的比例仍然相當高，這也為推理小說等類型文學創造了相當可觀的市場空間。當然，推理文學市場化的一大出路是影像化，推理題材的影視劇和動畫作品在日本也有着不同尋常的熱度，近年來頗受歡迎的改編作品就有湊佳苗的《告白》、西尾維新的《掟上今日子的備忘錄》，以及東野圭吾的《嫌疑人X的獻身》、《白夜行》、《當祈禱落幕時》等。今年4月開播的日劇《輪到你了》，前期劇情將主角二人打造為推理迷，劇情也涉及《帕諾拉馬島綺譚》等經典推理作品，因而引起了推理迷在社交媒體上熱議。

日系推理文學在故事和視覺上，有着格外適合影像化的特點。如果說戰前以本格派為主流的日本推理小說，更多受到西方偵探小說影響，那麼戰後日系推理作品的發展，則一定程度上反映了藉由舶來文化的本土化而重建民族身份的努力。變格派推理領軍人物橫溝正史，尤其鍾情於將與現代文明隔絕的農村或海島設為案發地點，在血腥罪案中融入帶有詭異美感的日本文化與傳統風俗。

或許是受日本文化對於「死亡」的審美觀影響，橫溝正史作品中常出現極富想像力和衝擊性的陳屍畫面，甚至將殺人手法與傳統文化，乃至民族意象聯繫起來，例如《犬神家之一族》中的菊、琴、斧，以及《獄門島》中的松尾芭蕉俳句等。這種獨特的美感也使得他的作品格外適合改變為影像，其中市川崑導演、石坂浩二主演的1976年版電影《犬神家之一族》更被譽為「日本電影的金字塔」。

戰後的日本經濟在美國扶持之下繁榮增長，與之相伴的是美國軍事力量的壓迫感、政治制度的日益腐朽與社會弊病的紛紛湧現。天皇跌落神壇，傳統價值搖搖欲墜，貧富差距急劇擴張⋯⋯

以松本清張為代表的社會派推理，正是在這一背景下登上舞台。從政治陰謀到民間抗議，從官商勾結到環保議題，松本清張的百餘部作品令原本充斥着中產階級趣味的推理小說，下沉到民間關注的現實問題，劍指社會種種畸形現象，大大深化了推理小說的內涵。《零的焦點》揭露美國佔領日本所帶來的種種問題；《眼之壁》涉及右翼集團與軍部的勾結；《砂之器》控訴森嚴的階級制度對人性的壓抑，2004年改編的日劇版本尤為出色。

松本清張最著名的作品《點與線》描述了高級官員的貪污案，以惡人逍遙法外的結局突顯了平民之無力無助，與本格推理小說中往往無所不能的偵探角色相比，可謂一大改變。這部作品1958年曾由東映改編為電影，2007年朝日電視台作為開業五十周年紀念，翻拍電視劇特別篇，由北野武主演，收視率一時無兩。

松本清張之後成就最高的社會派推理作家莫過於森村誠一，他的「證明三部曲」—《人性的證明》、《青春的證明》、《野性的證明》—皆為社會派推理傑作，其中1976年出版的《人性的證明》暢銷700萬冊，翌年由佐藤純彌執導的改編電影亦引發風潮；2004年翻拍的日劇版本同樣是十分優秀的作品。

森村誠一在八十年代曾創作報告文學《惡魔的飽食》，揭露二戰日軍侵華時試驗生化武器的罪行，其後又寫出以「七三一部隊」罪行為背景的推理小說《新人性的證明》，因此遭受日本右翼攻擊。他毫不畏懼地表示：「以反省歷史來揭露社會弊端，追求人生的真諦，這才是我寫作的目的。」這正是社會派推理的主旨。值得注意的是，1978年日本作家納稅排行榜的前三位正是森村誠一、松本清張、橫溝正史，可見當時推理小說在日本類型文學中的王者地位。

正是在1978年，赤川次郎發表了《三色貓福爾摩斯的推理》，一改本格派之嚴密、變格派之扭曲和社會派之沉重，開創了輕鬆幽默「青春派」推理，令推理作品的受眾進一步年輕化。如今活躍的推理作家中有許多擅長輕鬆、日常乃至惡搞類型的作品，也出現了《推理要在晚餐後》、《名偵探的守則》等喜劇推理改編劇。

1992年開始連載的《金田一少年之事件簿》開拓了本格推理漫畫的世界，也多次改變為影像作品；1994年開始連載的漫畫《名偵探柯南》亦先後改編為電視動畫、劇場版動畫、遊戲乃至真人版電視劇，可謂席捲了日本娛樂產業的各個領域。柯南早期的案件本格性相當高，其中許多手法更是脫胎於經典推理小說，案件動機也偏沉重。連載二十五年來，柯南劇場版票房一再走高，情節卻基本變成動作片，推理元素愈來愈淡化，漫畫原作也開始主打主角人物之間的關係，其中也可一窺本格派推理與大眾市場的碰撞。

以挖掘社會黑暗面見長的松本清張型社會派推理今日雖已式微，由此外翻拍的影像作品卻仍能令人心有戚戚，可見其筆觸並未落後於時代。推理作品的魅力，也許正如《眼之壁》一書結尾所言：「現代社會的真實，都存在於我們視界的彼方，而我們只是在眺望這堵被遮蔽的高牆而已。」

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上文節錄自第173期《香港01》周報（2019年7月29日）《日系推理文學與影像的魅力》，網上標題為編輯重擬。

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