子女在中文格子簿上寫出「鏡面字」，串來串去也串不出英文單詞，默書成績持續偏低—很多讀寫障礙學生的家長都有這樣的經歷，他們花了很多時間幫助子女，卻總是無功而還。在這個由學業成績主導的教育制度下，成績不僅為讀寫障礙生帶來沉重壓力，還阻礙着他們建立人際關係、發展另類潛力。 近年，社會積極提倡「生涯規劃」，希望讓學生有多元發展，政府和學校在這方面亦投放了不少資源。然而，這些針對主流學生而設的生涯規劃措施，未必適合有特殊學習需要（SEN）的學生；另一方面，為SEN學生而設的「融合教育」亦未能提供有效幫助，以致他們難以釋放潛能、融入社會，未來出路障礙重重。

教育局資料顯示， 2017/18學年全港有45,360名SEN學生在公營主流中、小學就讀，當中約四成半是有特殊學習障礙學生，佔最大比例，這群學生中又以讀寫障礙最常見，佔約八成。他們主要因腦部結構及功能出現先天性異常，難以準確及流暢地認讀及默寫字詞，造成閱讀及書寫困難，影響理解文章的能力。

現時沒有藥物可以治療讀寫障礙，只能透過訓練及調適幫助他們學習。這種看不見的障礙不單影響着他們的成績，更會降低社交意欲，阻礙與朋輩建立關係，不少讀寫障礙學生更在校園遭到欺凌。

20歲的Brian小學二年級已被評估為讀寫障礙生，那時老師常常叫Brian努力一點，又問他為何總像沒有學過般。Brian憶述這段日子時仍語帶無奈：「（老師）教了很久，我終於懂了，但過一日就忘了。」學英語對他來說特別困難，在他眼中，那些組合起來的英文字母只是一幅幅圖畫，無法理解字詞的含義。

有讀寫障礙的學童可能會將文字左右部件及部首掉轉。（資料圖片）

只聚焦於追上學習進度

老師不太理解Brian的情況，後來更安排了精英班的老師來教，精英班老師總是要他「坐定定」。Brian說，自己本身有脾氣，與老師的關係弄得很僵，學習上很不開心。

在旁的媽媽Eva說，Brian讀小學時一個朋友也沒有，可能同學覺得他古怪，說話較為飄忽，不太懂表達自己，又曾經「撼頭埋牆」，小二時更曾說：「媽媽我很辛苦，想跳樓。」說着說着，Eva雙眼紅了起來。

「當時有幫他找『點對點』補習，又找教會幫手，讓他上記憶班，但知道對他幫助不大，很難追得上成績。」 Eva說。即使明白不能強求兒子的成績，她仍難以釋懷：「我會想，他為何會這樣的呢？我知道讀寫障礙可能是遺傳的，我會想，會不會是我的問題呢？我以前讀書成績也很一般，現時有點擔心他的出路。現在這個社會，若沒有學歷，找工作會比舊時難很多。」

融合教育推行逾二十年，制度上仍有缺口以致很多SEN學生家長感到十分無助。（資料圖片／梁鵬威攝）

為照顧SEN學生的需要，政府於二十多年前推行融合教育，安排SEN學生在主流學校上學，背後理念是一方面希望SEN學生能透過在主流學校中的人際交流，建立正常的社交關係，並在朋輩的支援下改善問題；另一方面是希望幫助其他學生、教師及家長認識、接受和尊重個別差異，甚至懂得欣賞差異，從而推動個人成長，以及建構和諧社會。

然而，融合教育推行多年，能否真正幫助到SEN學生，備受質疑。Brian在學校的經歷反映，很多時學校只是把焦點放在如何令SEN學生追上學習進度，例如在考試時給予更多時間，讓他們成績相對沒那麼落後，甚少會就個別SEN學生的進度調節課程，遑論協助他們發展個人專長、規劃未來出路。

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【SEN．二】生涯規劃助尋出路 卻難以照顧SEN學生

上文節錄自第174期《香港01》周報（2019年8月5日）《「統籌」教育無力 「融合」成效不彰 SEN學生出路仍存障礙》。

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