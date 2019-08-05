教育局意識到融合教育的不足，於是自2017/18學年起，計劃在三年內分階段於全港公營中、小學設立特殊教育需要統籌主任（SENCO）一職，帶領學生支援小組協助統籌和推動全校參與模式融合教育，以進一步建構共融文化及提升支援SEN學生的成效。最理想的情況下，SENCO理應可以處理SEN學生在學習及情緒上的需要，甚至為他們進行生涯規劃。可是， 即使一般SENCO都接受過特殊教育需要式培訓，亦未必對生涯規劃有足夠認識，遑論兼顧學生在這方面的需要。

承接上文：【SEN．一】推行20多年 融合教育真的有用嗎？

縱有才能亦無從發揮

據教育局的定義，生涯規劃（Career and Life Planning）不只是升學或就業輔導，而是一個持續和終身的過程，以推動學生達致人生不同階段的目標。生涯規劃教育（Life Planning Education and Career Guidance）則指透過培養學生認識自我、個人規劃、設立目標和反思的能力，以及認識銜接各升學就業途徑等，協助他們進行生涯規劃。若學生能透過學習，了解自身長處，並按興趣與能力去選科，對日後的發展和出路有很大幫助。但對SEN學生來說，當他們為追上基本成績已喘不過氣時，還有空閒了解自己所長、培養自己的興趣嗎？

小學畢業之後， Brian入讀一間band 3中學。與小學相比，中學在追趕成績上沒有那麼大壓力，高中選科時，Eva為了讓兒子輕鬆一點，加上兒子對畫畫有興趣，於是選擇了美術設計類的科目，但後來發現這些科目對讀寫障礙生來說絕不輕鬆。

生涯規劃是一個深思熟慮的過程， 讓人能整全地規劃一生，包括生命中重要的範疇，如工作、 學習、人際關係和閒暇。（資料圖片／梁鵬威攝）

Brian修讀的是視覺藝術和設計與應用科技，除了畫畫和製作作品外，還要用文字表達藝術作品的含意和進行比較，設計時又要搜集資料，並進行比較，換言之，需要有較高的表達能力，才可以取得好成績，對有讀寫障礙的他來說非常吃力。科目和想像中有落差，學校卻不容許轉科，Brian只能硬着頭皮讀下去，Eva預料到兒子沒機會升讀大學，只好考慮職業訓練的道路。

考完中學文憑試後，Brian選讀職專文憑的機械工程課程，他覺得和視覺藝術的性質差不多，只是更仔細，而且不需要自己創作，只要跟着做就可以。課程修讀完畢後，基於英文科成績欠佳，Brian未有投身相關行業或繼續進修，暫時在便利店做兼職。說到中學的生涯規劃教育，Brian記得學校只是幫他做了個性向測試，顯示他適合做固定、具重複性的工作。Eva說結果在意料之內：「這其實我也知道，他不大求變，不是那種積極向上型的人。」

說到中學的生涯規劃教育，Brian記得學校只是幫他做了個性向測試，顯示他適合做固定、具重複性的工作。（高仲明攝）

Eva不是不知兒子的長處，她指Brian自小便喜歡砌模型，小二時做評估測試，發現他雖然在文字方面能力較弱，但在手工藝方面是資優的。問題是，Eva對如何發揮Brian這方面的能力毫無頭緒，「那時，我買了模型給他砌，不知能不能給他一些成功感，他小時候沒什麼成功感。這算不算呢？」 Brian接着說︰「算的。」

Brian的遭遇，其實是讀寫障礙生的縮影，語文成績欠佳，影響着他們升學、選科及出路。Eva慨嘆這就是主流教育制度下的玩法，自己無從改變。「除非他自己做老闆，但我們沒有這個資本。所以不知有什麼可以幫助他發展。」

離開學校之後，Brian投身社會，身份從SEN學生變成殘疾人士，不變的是，前路仍一片迷茫。有效的生涯規劃，會令這一切變得不一樣嗎？

上文節錄自第174期《香港01》周報（2019年8月5日）《「統籌」教育無力 「融合」成效不彰 SEN學生出路仍存障礙》。

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