上周三（7月31日）下午，突然傳出一件震動兩岸的大事—大陸全面暫停陸客赴台自由行。輿論震驚的原因是，過去縱使兩岸關係再差，兩岸經貿往來該做的還是會做，大陸並未因為政治上的冷凍，就傷及台灣基層百姓的利益，所以人們第一時間認為「按照慣例，應該不會如此」，但顯然中共已經認為，現在的兩岸情勢已經不同於前幾次台灣大選。

大陸相關單位已證實了暫停自由行的消息，說是「鑑於當前兩岸關係」，包括北京、上海、天津等47個自由行城市都會暫停核發通行證。言猶在耳，立刻傳出大陸將有第二波限縮陸客赴台措施，大陸各省份旅遊局正召開會議，部份省份的團客配額將直接「砍半」，每月可赴台的團客數剩不到500人。有消息稱相關措施於上周五（8月2日）起陸續公布，但可能未出一紙公文昭告天下，而是對內向各旅行業者發出通知。

上述消息在兩岸三地輿論發酵，最初爆出大陸暫停陸客赴台自由行的消息時，不少台灣專家都表示「不太可能」，有學者說，過去也曾傳出這種消息，結果最後的說法僅是「紙張不足」；有學者表示，這會大大損害大陸的形象，並不划算。

自然，台灣陸委會與大陸國台辦相互指摘，陸委會指摘大陸片面破壞兩岸協議，國台辦則指摘蔡英文政府使兩岸關係走到今天的局面。

台灣開放陸客自由行是2011年開始的，本就是為了刺激金融海嘯後台灣疲軟的經濟。（視覺中國）

大陸牌多 台灣缺牌

要探討這個議題，首先需要放下撒氣式的心態。政治上的博弈從來不講情面，你有哪些牌、我有哪些牌、在牌局上能走哪一步，都經過謹慎評估。民間可以有情緒，但若政府不思解決，反而利用這股情緒，那將給老百姓造成更嚴峻的打擊。

現在兩岸的牌局是，大陸的牌多，台灣能出的牌相對少。當前台灣政府若不解決兩岸問題，只可由兩處入手，其一是補貼台灣人民、鼓勵台灣人民多在境內旅遊；其二是以東南亞、日韓等旅客填補陸客的缺失。而蔡政府過去幾年確實是這麼做。

近年，陸客赴台人數明顯下滑，東南亞各國旅客往台人數卻顯著上升，但為何台灣觀光業者還在喊苦？今年3月，台灣《工商時報》報道指，訪台陸客人數連續三年下滑，僅剩不到270萬人次，東南亞國家旅客則連續三年上升，已佔到台總人次22％，成為第二大來源，逼近陸客（24％），但消費額僅為陸客的五分之二。大陸旅客確實對台灣觀光產業有助益，蔡英文政府任內一些觀光業者喊苦，並不是瞎喊。

當前大陸赴台旅客中，自由行已經超過團客，故今次大陸暫停陸客自由行，基本上會對台灣航空、飯店住宿、包車出租車行業、餐飲導遊等帶來影響。在兩岸罵戰中，台灣人第一時間會問「北京為何如此」？是受香港示威浪潮的外溢效應？還是因為選舉到了？若是前者，為何不限制大陸人赴港？若為選舉，為何過去大選並沒有如此？

2018年台北國際旅展在台北南港展覽館開幕。（視覺中國）

北京在想什麼

兩岸航線佔大陸航空公司的營收比例極低，台灣又有超過100萬人在大陸，故台灣很難祭出「抵制台灣旅客赴陸」的措施。直白地說，暫停赴台自由行對大陸來說並無損傷。而大陸選在這時出手，當然不是為了香港的示威浪潮或其他原因，而是因為當前兩岸關係與過去的情況完全不同。

為何過去台灣大選期間大陸並未這麼做？首先，且不說大陸民眾近期對於台灣「我把你當同胞，你把我當錢包」的反感，蔡英文政府在祭出「共諜」、「中共代理人」等說法時，並未顧及到兩岸產業的緊密連結，只是不斷強化台灣人在政治上對於中國大陸（或中共）的天然牴觸，並屢次表示「陸客赴台人數增加」、「陸客赴台人數無影響」等，以安撫台灣基層百姓。

民進黨政府知曉兩岸經濟連結之緊密，但只挑自己有利的部份，不斷強化另一面「政治中國」的可怕，不論是「反中媒」或是想推行的「中共代理人法」，都將這種意識形態直接落實到實際的立法。當蔡英文政府真正走向「對抗中國」的路線，很難要求大陸在台灣大選到來之際裝作沒看見、該賺錢的繼續賺錢。

大陸是故意藉着台灣「反中」的力，順勢推了台灣人一把，讓民眾在大選上做個選擇。（視覺中國）

其二，大陸出這張牌，自然料想到台灣會分成兩派，一派是痛罵、在網上表態，另一派是雖不滿但無奈的相關產業百姓，要默默吞下苦果。台灣總統蔡英文順勢「撿到槍」，高雄市長、國民黨總統候選人韓國瑜跟着猛打蔡英文「對基層百姓不利」，這些都在中共預想中。

關鍵是，台灣民意究竟如何選擇，是選擇蔡英文的全面對抗？還是韓國瑜的庶民經濟？這個決定會影響到未來的兩岸關係。可以說，大陸是故意藉着台灣「反中」的力，順勢推了台灣人一把，讓民眾在大選上做個選擇。經濟民生與意識形態，現在不只是台灣藍綠政黨在玩，中國大陸也已經介入，就是在逼問台灣社會─未來是否要全面對抗？

其三，綜合以上兩大點來看，叫停自由行、限制團客，或許只是個開始。台灣政府在過去三年多已擺出姿態，如今，大陸政府也擺出姿態，要打要和，隨時奉陪。

這次是擋觀光，下次會否擋農漁產品？（視覺中國）

如何應對 取決於台灣

大陸此牌確實打散了民進黨原先的規劃。倘若蔡英文政府認為，現在網絡輿論一面倒都說「陸客不來最好」所以沒事，那就錯估了形勢。此次暫停陸客來台自由行的打擊面非常廣，台灣特色觀光體驗、特色民宿等，都是自由行陸客喜愛的，這直接影響到基層百姓的收入，而非那些大型旅遊業者。大陸不但在對民進黨喊話，更是對台灣百姓喊話，直接展示了兩岸冷凍後百姓生計問題。這顆石子投下去，在台灣選舉中確實激盪起漣漪。

大陸過去的策略是「只打擊蔡政府」，並未打擊台灣人，台灣百姓也習慣於「經濟上熱絡交流，政治上反中」，如今直接傷到基層。這次是擋觀光，下次會否擋農漁產品？

此次對基層百姓所造成的衝擊，並不是網絡上那種「不來最好」的輿論可以反映的。更多的人，在投票那一刻都是權衡自身利益。

所以，民進黨此次的表態未有輕忽，台灣觀光局長謹慎稱「旅遊不應該有政治考量，仍希望持續開放交流，觀光局也才剛知道此事，需要沉澱一下，團客部份也希望旅行社繼續努力。」蔡英文也表示，期望觀光別受到政治影響。台灣各觀光協會亦紛紛表示寒冬將至，期望政府拯救。

開放陸客赴台，本就是為了刺激金融海嘯後台灣疲軟的經濟。圖為台北西門町。（視覺中國）

觀光不與政治掛鈎，這是哄小孩子的話，台灣開放陸客自由行是2011年開始，從北京、上海、廈門開始試點，而後一批批逐步開放，直到2015年已有47個城市開放赴台自由行。開放陸客赴台，本就是為了刺激金融海嘯後台灣疲軟的經濟。這就跟台灣以觀察員身份參與世界衞生大會一樣，都是基於國民黨任內與大陸的政治共識而形成的。

既然中共已出這張牌，台灣政府也如臨大敵，第一時間就祭出了旅遊補助，期望帶動本土旅遊市場。然而台灣人數畢竟有限，過去又因為大陸旅客增長，基層旅遊業蓬勃發展，要一下子逼部份人轉型不切實際。選舉不到半年就到了，對受影響的民眾而言，轉型恐怕還沒有換政黨來得快。這次是限旅遊，下次是否會限制其他的？大陸出手會不會使基層百姓因為生計問題「不敢投民進黨」，這是民進黨此刻緊張的。

沒實際政策難解問題

與此同時，已經走到這一步的蔡英文政府也很難回頭，坦承在兩岸關係上思慮不夠周全。蔡英文所能做的，是說服老百姓2020年以後不會「地動山搖」，但這不是喊幾句「今日香港，明日台灣」就能做到，而是須提出實際政策。

對於中國大陸強勢主導的局面，台灣社會多有不滿，但不滿的同時其實台灣人民也清楚，這是這個時代必然發生的。反抗是必然，部份妥協也是必然，如同過去幾年台灣娛樂圈、遊戲產業等默默接受了「華人最大市場」的遊戲規則。

中國崛起後，中美貿易戰的發生就是必然；同理，當台灣人的獨立意識對上中共的「民族復興」，在台灣社會造成的衝撞糾纏也是必然。所以，政府的角色格外重要，在其中需要掌握好自己的牌，思考能怎麼在中美之間遊刃有餘，如何安撫社會情緒及顧及百姓利益。誰都懂得指摘，但這解決不了問題。若政府一味指摘而未有解決方法，時間一久，人民只會問─我也會罵，選你幹嘛？￼

上文節錄自第174期《香港01》周報（2019年8月5日）《暫停陸客自由行 兩岸別相互指摘》。

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