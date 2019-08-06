上周三（7月31日）的台灣好不平靜，海峽對岸甫傳出大陸全面暫停陸客訪台自由行，傍晚時分，台灣政壇又出現一枚震撼彈，台北市長柯文哲即將在周二（8月6日）籌組「台灣民眾黨」（簡稱台民黨），力圖爭取台灣藍綠兩黨外的生存空間，欲為台灣政治注入「新文化」的血液，也是柯文哲投入政壇五年多來最重要的舉措。

隨着2020年台灣總統大選逼近，柯文哲的一舉一動令藍綠兩陣營草木皆兵。於一位政治素人而言，連續兩次扳倒藍綠高牆，奪得及連任台北市長，足見「柯文哲」三字在人群裏有極大魅力，也讓藍綠陣營感到壓力。

進一步說，此前國民與民進兩黨進行內部總統初選時，均一致將柯文哲列入比較對象，說明了兩黨深怕自詡「白色力量」的柯文哲，攪亂了台灣選民心中的藍綠春水。

柯文哲（左）上周宣布要建立「台灣民眾黨」。（中央社）

柯文哲不按牌理出牌。上周三台媒爆料：「台灣內政部收到柯文哲籌組政黨的申請。」迫於社會追問，柯文哲才對外親口宣告，成立「台灣民眾黨」勢在必行，將以「找回良心、莫忘初衷」、「台灣整體利益、人民最大福祉」作為創黨初心。同時，柯文哲也大方坦承，組黨是為了進軍台灣立法院，至於自己是否會投入2020年台灣總統大選，他仍舊守口如瓶，也讓外界持續保持想像。

進可攻 退可守

先不論「柯文哲會否角逐2020大選」，此時此刻，柯文哲確實挑了一個不錯的時機。首先，國家主席習近平按下了兩岸統一進程的開關，以及中美角力、香港因素等相互作用下，兩岸關係動盪程度更甚以往，國、民兩黨的表現不足以安定浮動的台灣民心。

其次，民進黨、國民黨的黨內初選競爭激烈，刀光劍影互不相讓，支持者甚至比當事人入戲，初選後勝利的一方號召「大局為重」，反而更像是向落敗一方作情緒勒索，支持者的心當然不服。

面對撕裂的台灣，再回頭看柯文哲上周四（8月1日）的記者會現場，他稱，成立台民黨是為了像台灣民主前輩蔣渭水推動「新文化運動」一樣，推動政治的新文化運動，不是要消滅藍綠，而是要超越藍綠，吸引理念相同的人，為台灣整體利益共同努力，與藍綠共榮存在。此番話着實打動許多選民，根據最新民調，台灣民眾對政黨支持度以國民黨居首，支持率34%；民進黨次之，24.8%；台民黨則竄到第三，支持率為9.1％，原來的第三勢力時代力量只有5.1%。

依現時政治局勢以及民調結果推演，順利的話，台民黨有很大機會收編台灣藍綠勢力之外的政治人物與群眾，達到柯文哲創黨目的，進軍立法院。

有分析認為，柯文哲此舉是為四年之後大選鋪路。（Getty Images）

有了民意基礎的台民黨，若能在2020年台灣立委選舉中，衝破所有票數的3.5%比例，還能獲得台灣政府編列的每一張選票新台幣50元（約12.47港幣）的政黨補助款。有了政黨資源，就算柯文哲不參加2020大選，或在大選中落敗，憑藉着政黨經費（資源）、台民黨主席的政治身份，也能繼續深耕台灣，為四年後的大選鋪路，是進可攻、退可守之選。

成為下一個宋楚瑜？

「有夢最美、希望相隨」。確實，柯文哲期待的「不用拔槍對峙，選擇共榮共存」，對於厭惡藍綠鬥爭的選民來說，相當悅耳動聽。問題是，台灣選民真能擺脫藍綠嗎？

事實上，柯文哲選擇自籌政黨的路線，不免令人聯想二十年前憤而脫離國民黨參選總統的政治人物宋楚瑜。當年，宋楚瑜是台灣民望最高的政治人物，擔任台灣省長時政績表現卓越且與國民黨地方派系交好，但時任台灣總統李登輝堅持「凍省」，又在2000年大選提名連戰，讓宋得以一呼百諾，以悲劇英雄的色彩投入大選，讓藍綠兩黨嚇得一身冷汗。

2000年大選結束後，宋楚瑜繼續挾帶着「省長風潮」於同年3月底另組親民黨，攏絡不少國民黨人物，並依靠「複數選區制」在立法院得以抗衡藍綠陣營。然而，時代變了，台灣選舉制度也變了。宋楚瑜與親民黨依然醉心權謀，不僅在爾後的總統大選繼續落敗，還讓一手打造的親民黨共同走下神壇，如今僅能苟延殘喘。

柯文哲與宋楚瑜相似之處是均以突破藍綠為己任。在2014年的市長選舉，柯文哲引領風騷，後續更打藍批綠，累積不少年輕、中間選民的信任與青睞。但他在台北市的施政滿意度並不特別出色，與其他縣市的地方諸侯也無太大淵源，其現階段的政治能量與宋楚瑜全盛時期有不小落差，導致在多數大選民調仍屈居第三。

如今，選制改弦更張，柯文哲的攻頂之路不復以往，「柯P風潮」能否於政黨延續是問題，台民黨的人才從何而來更是重中之重。

柯文哲（左）7月初在上海與國台辦主任劉結一（右）會面。（中央社）

即便柯文哲陣營強調台民黨會是柔性政黨，不排斥其他黨籍人士加入，展現了「海納百川」的態度，但坦率地說，認真細數自柯文哲喊聲組黨以來願意加入戰隊的人，不乏是有政治野心的無黨人士，或親民黨、時代力量等非主要政黨成員，或被主要政黨邊緣化的政治人物，更別提起傳聞合作的「忠貞國民黨員」郭台銘、台灣前立法院長王金平等。如此一來，根本就像個人利益集合體，難以說服其他橫跨淺藍至淺綠政治光譜的選民，更不用說自己是藍綠以外的「白色力量」，反倒像是「復仇者聯盟」。

時代變了，台灣的選舉制度也變了。（美聯社）

不完整的答卷

展望未來，柯文哲若以總統為職志，除黨內人才招攬問題之外，也必然要面對兩岸關係何去何從。

柯文哲在此前的記者會上相當誠實地說明，「兩岸是非常嚴肅的事情，沒有當兒戲，從來不敢失言。國家戰略不會輕易更改，以前講的就照那樣」。

事實上，在兩岸論述方面，柯文哲提出「兩岸一家親」、「五個互相」、「兩岸事務不是外交關係、不是國際關係」等說法，若是成為台民黨黨綱一部份，究竟這些論述能否有效突破台灣社會的統獨困境？讓我們來看看柯與藍綠之間的對照。

就民進黨而言，在兩岸關係上並不願承認「九二共識」，更不願明確表示兩岸「非國與國關係」；國際上緊貼美國，以「理念相近」尋求「一邊倒」戰略。2016年蔡英文執政以來，兩岸官方交流停擺，甚至參加「海峽論壇」之類的民間活動也被民進黨官方「提醒」。對照柯文哲不久前赴滬參加的上海—台北雙城論壇，預料台民黨在兩岸互動上的看法與民進黨會有不小差異。

或許，柯文哲真正想更接近的是國民黨。國民黨在兩岸關係上的一貫講法是「九二共識、一中各表」。如若仔細比較，其實柯文哲的兩岸政策思維與國民黨相當接近，只是不明說「九二共識」。

柯文哲與國民黨都強調要在與美國交好的前提下，與大陸發展關係及推進兩岸和平。就這點來說，雖然柯不會承認，但他的兩岸論述思維，擺在台灣統獨光譜上，實則更像是另一種形式、另一種話語包裝的國民黨。

誠然，柯文哲也有與國民黨的差異之處，例如他敢直言台灣不過是「中美貨架上的商品」，也能繞開「九二共識」這個詞彙，與大陸國台辦主任會面。顯然，他的話語有一定的市場空間，吸引力並不輸傳統政黨。

柯文哲若以總統為職志，除黨內人才招攬問題之外，也必然要面對兩岸關係何去何從。（Getty Images）

然而，這一切論述隨中美角力白熱化、藍綠總統候選人底定，已滿足不了「嗜血」的台灣社會以及強硬的北京。柯文哲組黨後的兩岸論述，勢必面臨巨大考驗。縱使柯文哲表示，組黨是為了「超越藍綠的共榮」，而非要把藍綠消滅，但若不是有本質的區別，而只是品牌包裝的差異，這種超越還稱得上「超越」？就營銷觀點來看，只是話術罷了。既然柯文哲與國民黨的兩岸思維類似，價值上能否做出差異？

其次，柯文哲是否跟國民黨初選失利的郭台銘合作？目前看來，柯文哲陣營對此有一定的期望，但眾所皆知，郭台銘的兩岸論述接近「兩個中國」，在國民黨並非主流，與柯文哲也有相當差距，如何整合？

最後，柯文哲表示「以前講的就照那樣」，試問是什麼時候的「以前」？是他曾經提到的「我是墨綠」，還是「國是中華民國、家是台灣」的「家國論」？抑或是「兩岸一家親」？這兩個「家」差異又在哪裏？ 雖然目前為止，柯文哲的台民黨尚未公布完整的黨綱，但前述的種種挑戰，將決定柯文哲未來從政之路的長短。

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上文節錄自第174期《香港01》周報（2019年8月5日）《搶錢、搶糧、搶人才 柯文哲組黨無可阻擋？》。

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