《匱乏經濟學》(Scarcity: Why Having Too Little Means So Much)(網上圖片)

眾所皆知,傳統經濟學的最基本假設是:資源有限,而人的慾望卻無限。近年「行為經濟學」(behavioural economics)異軍突起,挑戰了不少經濟學的固有觀念。其中一本相當重要的著作《匱乏經濟學》(Scarcity: Why Having Too Little Means So Much),題旨正是關於「匱乏的觀感」,而不是「匱乏」本身。

作者Sendhil Mullainathan列舉了一些簡單的問題:為什麼大忙人總覺時間不足?窮人總覺金錢不足?飢餓的人總覺食物不足?想減肥的人總覺減得不夠?