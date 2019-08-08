上文提到，香港教育大學特殊學習需要與融合教育中心總監冼權鋒認為，SEN學生的生涯規劃不應該到高中才做，有效的個別化計劃可以協助他們從學校走到社區和職場。融合教育在學校推行多年仍一直為人詬病，期望學校可以在支援上多作改善的同時，社區其實還有其他資源，尤其是非政府機構（NGO）可以協助SEN學生進行生涯規劃。香港教育大學特殊學習需要與融合教育中心總監冼權鋒說：「有些NGO較為進取，他們在取得資助金額後，會專門幫助有學習障礙的小朋友。」

承接上文︰

【SEN．三】學習成績以外 與社會接軌同樣重要

有推廣傷健共融的NGO為SEN生特別設計劃，幫助他們生涯規劃，社工譚子康認為可以補回學校方面的不足。（高仲明攝）

部份追不上學習進度的SEN學生，會選在初中之後離開學校，尋找工作，但以他們的學歷及能力，要成功求職絕不容易。冼權鋒指，部份NGO會在他們讀中三時舉辦課程，教導他們見工技巧、不同場合的禮儀、如何取得適當資訊等。

「對普通學生來說，這些基本東西不用怎麼教，但對他們（SEN學生）來說，這些技巧學校不會教，但很重要，有時連填報名表也要教，對上班或下班遲到早退也要有基本的認識。NGO可能會提供這些課程，也會安排他們在某些機構試工，一年後有證書給他們，讓他們在中四可以直接離校。我們不想他們中三便自己離校，就在讀書過程中提供這些額外訓練和實習，讓他們具備這方面的技巧，一年後才走，是件好事。」

冼權鋒指，部分的技能如見工技巧、不同場合的禮儀、如何取得適當資訊等，也是SEN生需要的。（高仲明攝）

職前培訓 改善社交能力

一般來說，生涯規劃是要讓學生認識自我，認清可以有多元出路，但SEN學生的生涯規劃不止於此，他們自身的障礙，不管外人是否看得見，或多或少對他們的自信心、溝通能力、社交技巧等帶來負面影響，故生涯規劃其中一個目標，是令他們能夠在這方面好好裝備自己，再決定繼續升學或投入職場。

循道衛理觀塘社會服務處於2012年展開專為 SEN 學生而設的職業導向發展計劃「開創學障青年新出路」，透過職業生涯規劃及工作技能培訓課程，讓學生了解個人能力、局限和發展方向，進而認識勞動市場對求職者的要求，並掌握基本工作知識及技巧，進一步訂定個人就業目標，為投身職場或進修作準備。

有讀寫障礙的阿謙認為，NGO的朋輩小組和導師也幫助他建立自信。（高仲明攝）

該服務處與香港教育大學特殊學習需要與融合教育中心合作的「有特殊學習需要學生的職業導向及職業發展效能感」調查顯示，學生在參加職前培訓後自信和心態等有明顯改善，此外，家長亦普遍認為孩子參與計劃後掌握了基本的工作知識、技巧和應採取的態度，提升了個人能力，以及改善了與人相處和交際的能力。

雖然效用明顯，但近年關注SEN學生生涯規劃的NGO仍然寥寥可數，香港傷健協會是其中之一。該會秉着和學校發揮互補作用的理念，為SEN學生提供生涯規劃服務，負責相關計劃的青年發展部隊長註冊社工譚子康表示，每間學校推行融合教育的校情略有不同，很多家長反映教師對SEN學生的認知不足，學校的接納程度及提供的服務也不足夠。

「即使他們（SEN學生和普通學生）在同一間學校讀書，但思維上、心態上是否真的融合，我們是有所保留的。過往很多欺凌可能就是在這些情況下發生，而老師又是否能夠處理呢？」

SEN生在學校被欺凌的事件並不罕見，學校甚至未必知情。（資料圖片）

說到生涯規劃，譚子康認為學校受限於資源，未必可以針對性地按每個SEN學生的需要去做，NGO可以在這方面扮演一定角色。「我們的理念是協助他們作全人發展，把他們由學校帶到社區，再到職場。每個範疇都有它的限制，我們會互相配合，學校可能也有花很大工夫幫同學，但說到實習體驗，反而是在社區更容易做到，所以，我們是一個互補的關係。」

協會於2013年起展開SEN青年服務，設有四個由公益金資助的項目（有兩個已完結），主要為15至29歲的SEN青年提供生涯規劃和情緒支援服務，協助他們了解個人能力及進一步訂定就業目標，為投身職場作好準備，更會提供相應的實習工作，讓青年多作嘗試。

譚子康認為學校受限於資源，未必能針對SEN學生提供足夠支援，NGO可以在這方面扮演一定角色。（高仲明攝）

調整期望 家長不妨放手

生涯規劃中，讓學生認識自我、明白有多元出路是不可或缺的一環。協會因而針對SEN學生的特性，在藝術、音樂、歷奇等方面多給他們不同的涉獵和體驗機會。「我們深信他們這刻可能未掌握自己的能力和興趣，但透過接觸不同的事物，他們會發現興趣所在，更可能會多作嘗試。計劃中會有同學以同路人的身份，幫助其他SEN青年。他們試了後如果發現自己做不到，也可以知道為什麼做不到，明白過後，就可以循那個方向發展。」

負責其中一個計劃的社工鄒卓霛提到，很多SEN學生學業能力較弱，可能是因為課本有很多理論，但在其他方面，例如運動、藝術、音樂，他們可以很出色。「可是，家人未必會那麼支持他們在這些方面發展，可能覺得『搵唔到食』、無前途，不鼓勵他們去做。我們鼓勵他們發展專長，讓他們更願意學習，他們也可以教其他新會員，幫助他們將來找工作。」

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上文節錄自第174期《香港01》周報（2019年8月5日）《借助NGO 與學校互補 社區實習助融入社會》。

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