一些帶有偏見的人，提到伊斯蘭就聯想到恐襲、極端宗教、歧視女性等，日本女作家常見藤代的《伊斯蘭式幸福》一書，卻以「幸福」二字概括伊斯蘭世界。常見藤代是日本人，本有優厚安穩的工作，卻揹起背包，走進伊斯蘭世界，以伊斯蘭民族攝影師的身份旅居其中，並將經歷記錄成書。 撰文：董秀生

但是，《伊斯蘭式幸福》並不是攝影集，而以文字為主，只是配有多幀插圖。書的副標題為《面紗與頭巾下的真實日常，世界上最純粹的生活信仰》，顧名思義，內容主要談伊斯蘭的生活、宗教、女性和人情世故，給人的感覺是在種種陰影之外，伊斯蘭世界確實有幸福的陽光。

眾所周知，伊斯蘭宗教觀念很重。本書就提到比起警察，當地人更懼怕真主阿拉，人們關心來世過於現世。一些行為即使法律上不成問題，仍在意宗教上是否正當，故凡事都詢問歐拉馬（Ulama，伊斯蘭教學者的統稱）。

《伊斯蘭式幸福》一書的內容主要談伊斯蘭的生活、宗教、女性和人情世故。（資料圖片）

教條嚴苛卻沒有苦行

伊斯蘭教徒一天做五次禮拜、在齋戒月禁食、往麥加朝聖、勤讀《可蘭經》，都是虔誠的表現，令人對其有刻板印象，以為伊斯蘭教條很嚴苛，但常見藤代卻推翻了這種想法。根據她的觀察，也有人並非天天做五次禮拜或在齋戒月禁食。齋戒月期間，體力欠佳者可以不參加禁食，只要事後彌補就可以；而且有「代理朝聖」的制度，比如可收取旅費，代替生病或年事已高、沒有體力的人朝聖。

此外，伊斯蘭教禁吃豬肉，但為了免於餓死，還是允許的；如果是誤食，也可以獲得原諒。而且，要進天國並不是一定只能做善行，只要善行的次數多於惡行就可以，做了壞事，可以用善行來挽回。《可蘭經》也說，遭遇困難不能齋戒的人，可以透過飲食款待窮人來贖罪。反正，就像積分獎勵一樣，只要不是做了殺人之類罪大惡極的事，所有人都能進天國。

伊斯蘭的天國又是怎樣的呢？原來，雖然伊斯蘭教禁酒，但是，只要到了天國就可以暢飲比現世更醇的美酒，可說是充滿感官的愉悅。這樣一想，現世有什麼禁忌也就沒什麼大不了。

伊斯蘭教徒一天做五次禮拜、在齋戒月禁食、往麥加朝聖、勤讀《可蘭經》，都是虔誠的表現，令人對其有刻板印象，以為伊斯蘭教條很嚴苛，但常見藤代卻推翻了這種想法。（資料圖片／視覺中國）

作者提到人們不愛看減肥或運動書，而愛看《可蘭經》。他們飲料中含有大量砂糖，食品加大量油和奶油，而且不愛走路，兩三分鐘的路程也要騎駱駝，樓上向樓下的小販買東西，就用繩子綁着籃子從陽台垂下去，省卻走樓梯的麻煩。作者把這種現象歸因於伊斯蘭教徒不重視現世的健康，只嚮往天國。

不過，筆者認為上述飲食和生活習慣卻未必與此有關。以中國內地為例，一些省份的人也偏好油膩食物，而香港人也不愛走路，卻不代表人們不注重現世，只是在現世中關注的東西有所不同，有其獨特的偏好和習慣而已。

在伊斯蘭世界，窮人、老人、女性和旅客都被視作弱者而受到特別關懷。書中提到，結婚典禮上會有非親非故的窮人自然地進來就餐，主人並不以為忤。作者在酒店被要求施捨給一名女性，對方卻沒表示感謝，還似乎對金額不滿而露出生氣表情。原來，《可蘭經》中，對窮人的布施是一種贖罪的方式，故乞討者才應是被感謝的對象，完全沒必要感到羞恥。

據常見藤代的觀察，伊斯蘭有「代理朝聖」的制度，生病或年事已高、沒有體力的人可讓人代為朝聖。（資料圖片／視覺中國）

關懷弱者且樂於共享

常見藤代提到一名摩洛哥年輕人日常所需由香煙、餐費到咖啡，都毫無羞愧地由朋友負擔費用，因為當地人與人的連結很強，而且「煩惱也是阿拉造成的，不是自己的錯」，故向人求助不用羞愧，就算不工作，都不必擔心，也就發展出不勉強自己做不喜歡的工作的社會氛圍。

伊斯蘭教認為「一切都是阿拉的東西」，所以樂意與人共享。常見藤代就曾在公園裏，與一家人對上眼，即獲邀一起用餐；搭計程車時，司機點燃香煙也會問她要不要來一根。他們吃飯時，多是用跟臉盆一樣大的盤子盛裝滿滿的食物，然後圍着一起吃，這樣即使臨時增加一兩個人也沒關係。這和港人習慣的AA制和鄰里間老死不相往來的人際關係大不相同。

伊斯蘭世界裏，在車站或電影院排隊買票，女性和老人可以堂而皇之地插隊。作者曾在公交上，遇到有跟自己父親差不多年齡的男性讓座給她，在車水馬龍的馬路上，少年會牽着她的手走到對面。這種照顧弱者的觀念，與香港不太相同，因為港人認為，即使是弱者，被照顧也不是必然，而且也認為女性、老人不一定就是弱者。想想交通工具上的「關愛座」爭議就會明白。

作者提到，伊斯蘭教認為「一切都是阿拉的東西」，所以樂意與人共享。（Getty Images）

伊斯蘭教認為，結婚是信仰的一半，信徒透過結婚更加接近天國。伊斯蘭世界大多是貧窮地區，娛樂很少，每天的樂趣就是湊小孩，全家人聚在一起，老人也不必擔心老來無依，因為會有家人陪伴。「人生不應該只有結婚這件事」、「沒有小孩也可以過得很幸福」這些話在伊斯蘭世界完全沒有說服力。只要和當地人混熟了，常見藤代就會被問到有沒有帶爸爸媽媽的相片，他們會覺得離開家人，獨自在外，連相片都不帶，太不可思議。對他們來說，母親的腳邊就是天堂，人們對母親的敬意要遠超對父親的敬意。

重視婚姻並享受親情

伊斯蘭教禁止自由戀愛，男女關係全以結婚為前提。反觀日本，女生總想如何最快跟這人結婚，男生卻想着如何交往才能不留下爛尾、順利分手，目標並不一致。伊斯蘭男性常去的咖啡店看不到女性身影，街上的女性都圍頭巾，想和女性交往也沒辦法，唯有結婚是性愛通行證。女生會覺得沒結婚就發生性關係是便宜了男生，比娼妓還不如，因為娼妓尚且收費。這在性開放的地區或許覺得是一種壓抑，在香港，一些人甚至強調尊重性工作者，認為出賣身體養活自己並不用感到羞恥。

作者提到，穆斯林重視與家人的相處，人們對母親的敬意要遠超對父親的敬意。（Getty Images）

伊斯蘭的婚姻必須簽訂契約，當中寫入各種條件，例如聘禮「麥亥爾」的金額，甚至丈夫每周買幾次肉回家等。「麥亥爾」可以分成事先支付或是事後支付，事後支付是指離婚的時候還給女方的，含有補償的意思。他們不會覺得未結婚就談離婚兆頭不好，而認為感情常在變化，要做好準備。

男方提出離婚的話，只要說三次「我要離婚」即可；而女方則要有充足的理由，如丈夫性無能、無法養活妻小、長期不在家或下落不明、未經同意就娶第二個老婆等。如果丈夫反對離婚，妻子只能提起訴訟，費時很久。埃及因而推行只要放棄「麥亥爾」，女方不需證明就可離婚的制度。顯然，這方面男女不平等，主要是因男性是負責養家的一方。

尊重女性和另類平等

在伊斯蘭世界，「男性在女性之上」，但其實只是因男性體力較好，所以阿拉命令男性去工作，以負擔家計，實際上男女平等是伊斯蘭教的基本理念，不會以男女來區分功德。常見藤代遇見的伊斯蘭教徒就很尊重妻子，要帶朋友回家過夜，必先徵得妻子的同意。

在伊斯蘭世界，「男性在女性之上」只是因男性體力較好，所以阿拉命令男性去工作，以負擔家計，實際上男女平等是伊斯蘭教的基本理念，不會以男女來區分功德。（Getty Images）

伊斯蘭教義視女性如寶石，戴頭巾未必是一種壓抑，而是為了遮蓋美麗的部位，如同用糖紙包裝糖果一樣，把女性秀髮包起來，避免誘惑男性。然而，《可蘭經》並未規定女性要圍頭巾，阿富汗女性穿罩袍也跟伊斯蘭教毫無關係，沒有穿罩袍就是虔誠伊斯蘭教徒的說法。就常見藤代的體會，圍頭巾可不必吹整頭髮，又可阻擋塵土，並免於被男性盯視，甚至反過來由「被看」變成「看人」的一方，處於優越位置。而穿黑色長袍很方便，不用經常確認流行時尚，還可以掩飾貧富差異和身材缺陷，遇到色狼的比率也明顯下降，所以大多數當地女性都欣然接受這種服裝。

常見藤代意識到，伊斯蘭世界體現了另一種平等，男女各司其職，只要接受阿拉的安排，就可以各安其命。當中，男性的壓力可能更大，起碼不能選擇當小白臉。反觀在日本和香港等地，男女追求在工作上的平等，可是，女性在工作以外，還要做家務和照顧小孩，壓力反而更大，不見得就幸福。

日本和香港等現代化地區自殺和抑鬱的人很多，顯見現代文明也存在一些陰暗面。相對來說，伊斯蘭世界自殺的人較少，因阿拉禁止自殺，而且當地人際關係密切，人們似乎更能感受快樂和心靈的平和。生死禍福都歸因於阿拉，也令他們更坦然。伊斯蘭世界的一些表徵如男女隔離、戴頭巾、穿黑袍、一天五次禮拜等等，令崇尚自由的現代人覺得諸多禁忌，可是，只要換一種眼光，就有不同的感受。或許我們應除去有色眼鏡，重新檢視伊斯蘭文化，看看是否對現代文明有什麼補足的地方。

其他《香港01》周報書評：

【書評．國家為什麼會成功】紛擾亂世下的管治之道

【書評．划向北方的女性】樂齡女性如何安度黃昏歲月

【書評．我是阿爾法：論法和人工智能】非人化革命 挑戰資本主義

【書評．余英時回憶錄】華裔史學家憶述香港緣

上文節錄自第174期《香港01》周報（2019年8月5日）書評《日本女作家筆下伊斯蘭 陰影之下的幸福日常》。

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報，各大書報攤及便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多深度報道。