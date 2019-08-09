蟄伏三年，Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）於2016年7月創立的Neuralink上月中終於在美國加州科學院（California Academy of Sciences）發布其研究成果—自主研發的腦機介面（brain-computer interface, BCI）藉接駁人腦與電腦，可助神經病患重拾原有能力。馬斯克透露已用猴子測試，揚言明年輪到人類。 然而，治病只是他的初步目標，他希望最終能以BCI化解人工智能（AI）給人類帶來的「生存威脅」。 到底馬斯克可否繼Tesla、SpaceX、Boring Company後再作革命創新，還是又一個錯過死線、實現不了的承諾？

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腦機介面研發熱潮 從治療病患到思想互動

雖然Neuralink似乎推出了最好的腦機介面（BCI）技術，但仍留下不少問題尚待解答。南加州大學生物科學助理教授Andrew Hires便質疑，由於Neuralink的晶片放在頭顱內，應該使用愈少能量愈好：「你不可能每兩小時就換電。」

范恩斯坦醫學研究所（Feinstein Institute for Medical Research）生物電子醫學中心總監Chad Bouton就懷疑：「現時無線遠距離測量技術雖有進展，但如何確保這些植入到人腦中的裝置不會產生過多熱力，仍然是一大難題。」他還指出，想要達到Neuralink的目標頻寬也有難度，因為頻寬愈高，所需植入的電極愈多，且需要更多能量來傳輸更多數據。哥倫比亞大學電子生物醫學工程教授Ken Shepard補充，Neuralink未來的挑戰在於縮窄複合電路與探針之間的電子連結，以及在不大幅增加裝置大小下加入更多電極。

Neuralink的腦機介面，將有一裝置設於耳後。有專家質疑電池和熱力問題。（Neuralink）

Neuralink未有回答到底放在腦內的感應器可以維持多久。霍華德．休斯醫學研究所（HHMI）珍利亞研究園區（Janelia Research Campus）高級研究員Tim Harris說：「若使用對象是人，目標應該是至少能用五年。要進行如此精密的植入手術，只維持一、兩年絕不足夠。」賓夕法尼亞大學計算神經科學專家Konrad Kording也同意：「若我們把這科技應用到人身上，就必須到那人死前都有效。我們不可以時不時就把東西放進或拿出從腦，因為每次都必然造成傷害。」

對於使用壽命的問題，馬斯克坦言「肯定未解決」。此外，Neuralink公布成果的論文仍未接受同儕評審，文中亦沒有提供神經訊號長遠穩定性及腦部發炎反應等相關數據。加州大學三藩市分校BCI專家Loren Frank指，評審和這些數據對任何裝置用作人體測試前都「至關重要」。Neuralink表示，現正進行相關實驗，未準備好公開數據。

Neuralink需要把裝置植入腦中，因此有學者認為其腦機介面使用壽命必需夠長。（Neuralink）

未見科學突破

或許更重要的是，Neuralink只是工程上的進步，在神經科學知識上未見新貢獻。麻省理工學院神經電子學材料科學家Polina Anikeeva認為，現時我們對大腦如何運作根本認知不足：「我們對腦迴路（brain circuit）的理解，以及解讀神經訊號旳能力仍在基礎階段。現時發展的科技，更多是在豐富基礎神經科學，較少思考如何在醫療上應用。」就如Google DeepMind理論神經科學家Adam Marblestone在Twitter上發文總結：「Neuralink可說是加速了神經技術的進展，但他們只是以更大的團隊、更好的裝備（工程）來攀登珠穆朗瑪峰。真正需要的是直升機（密集的科學突破）。」

有些科學家提醒，不應單純着眼於可植入到腦部的電極數量。2017年，DARPA斥資6,500萬美元建造「腦數據機」（brain modem），可連接逾百萬個神經元，但在匹茲堡大學研究以腦部植入恢復視力的José-Alain Sahel就指，DAPRA後來不再強調數字上目標：「100萬個電極很難做到，對腦部也未必有利。真正對治療重要的是，錄得的訊號是否有意義。」

Neuralink的腦機介面畢竟只有工程上突破。在缺乏神經科學進展下，未知Neuralink將率先針對甚麼神經疾病。（Getty Images）

馬斯克團隊在發布會上介紹各種裝置，但對他們想要測量什麼資訊着墨不多。英國高雲地利大學（University of Coventry）模控學教授Kevin Warwick便批評團隊談論的內容很空泛，現階段仍不清楚Neuralink會把「衣車」用在何處，以治療柏金遜症為例，一般需要以4至6支深度不一的堅硬電極，刺激大腦中央少數區域，如視丘下核（subthalamic nucleus）和丘腦（thalamus），「那96支電極是否可以插到那個區域？」 Warwick認為，現時治療柏金遜症的刺激器已行之有效，未必需要過千支電極連接，他肯定Neuralink有合適的人，也有充足的資源和技術，但好奇：「他們首先想針對嘗試和做實驗的到底是什麼？」

Neuralink的實驗只顯示了他們能監測腦部活動並將之解碼，只意味着他們能把腦部某些活動規律與行動對應連結，如動作、視覺或語言等。但他們沒有解釋系統如何轉譯大腦活動或裝置如何刺激腦細胞，也沒有仔細說明到底進行過什麼行為實驗，或轉換腦部活動為順暢、受控的動作上有多可靠。聲稱猴子能用腦部控制電腦的發布會也僅此而已，沒有更多詳情。

馬斯克透露，Neuralink已利用猴子試驗，並揚言下年內應用在病人身上。惟仍有多眾多技術問題有待解決和突破。（Getty Images）

另一未知之數在監管。馬斯克直言：「仍有一整套美國食品和藥物管理局（FDA）的審批過程等着我們，我們仍然未辦妥。」Hodak指Neuralink會在FDA的醫療器材臨床試驗豁免（IDE）措施下，嘗試推行早期可行性研究。

FDA在今年2月發表聲明，對BCI潛在好處表示肯定。局長Scott Gottlieb在聲明中說：「這些裝置有潛力幫助嚴重行動不便人士，增強他們與環境互動的能力。」 FDA還釋出監管指引草案，希望「幫助這些新穎裝置的潛在開發者，處理未足夠的醫療需求和推動創新，以維持對病人的適當保護。」但柯柏聯盟學院（Cooper Union）生物醫學工程中心總監及生物黑客支持者Oliver Medvedik則指出，Neuralink要得到FDA核准還需更明確的計劃：「若你發明某種東西可治療老化，你不會得到FDA的核准。因為從定義來說，老化不是疾病，若你想得到核准，就要針對某種疾病。這種要求真的很奇怪和守舊。」

FDA局長Scott Gottlieb雖然在二月發聲明肯定腦機介面潛力，但Neuralink要通過監管仍需更仔細研究和計劃。（Getty Images）

協助生命科學公司通過監管過程的初創公司Enzyme項目管理副主席Ryan Stellar預期，Neuralink的計劃將需要龐大、長期研究才能過關：「除非FDA被馬斯克的明星光環蒙蔽了雙眼，否則，必須先有一個一定規模的推出市場前試驗，約100至1,000人，觀察期短則兩年，長可達七年。」

對於Neuralink現階段的成果，Hires如此評價：「它的確像某種科幻小說的願景，令不少人興奮，但我看不到這種東西真的會有市場。當中所需的科技發展遠遠超過Neuralink現時這個裝置的功能。馬斯克那終極目標……到底可否做到？還差得遠。但這是否向前的一步？可否有意義地推進這領域發展？若他們能通過安全和監管核准，我認為是。」

這一次，似乎連馬斯克都少有地不太心急：「我想，所有這些計劃只會緩慢地進行。Neuralink不會突然間就會有神奇的神經織網來掌管大家的腦袋。這需要很長時間，而你會看到它來臨。」

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上文節錄自第174期《香港01》周報（2019年8月5日）《馬斯克再創狂想曲 電腦駁人腦 智商增值擊退AI？》。

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