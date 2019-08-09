蟄伏三年，Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）於2016年7月創立的Neuralink上月中終於在美國加州科學院（California Academy of Sciences）發布其研究成果—自主研發的腦機介面（brain-computer interface, BCI）藉接駁人腦與電腦，可助神經病患重拾原有能力。 治病只是他的初步目標，他希望最終能以BCI化解人工智能（AI）給人類帶來的「生存威脅」。 但是，這種植入手術是否安全？ 而把你的思想透露給這些科技公司，又信得過嗎？

承接上文︰

技術與監管尚待解決 Neuralink遺下大堆問號

並非所有神經科技投資者都認為，植入式裝置是唯一方案。Lux Capital共同創辦人Joshua Wolfe便投資了研發感測技術解碼神經訊號的CTRL-labs，他說仍未能接受Neuralink或Paradromics等公司使用植入式裝置：「現時，我無法考慮需要在耳後鑽洞的技術。」

Neuralink的腦機介面可用iPhone App調較和控制，但也因此引起駭客入侵疑慮。（Neuralink）

除CTRL-labs外，Kernel亦在研發外置設備，在人體外偵測神經元的發射模式再傳送至電腦。這些非嵌入式的神經科技會使用腦電圖（EEG）、磁力共振造影（MRI）等技術監測大腦活動，雖然無法仔細記錄或刺激每一個神經元，但毋須進行腦部手術。CTRL-labs行政總裁Thomas Reardon預期，在腦外擷取訊號和資訊有重大潛力：「Neuralink的宣布着眼於取得訊號，但其實，最困難的部份是把這些訊號解碼。把輸出解碼是所有機器學習問題的首要一步。」

麻省理工媒體研究室（MIT Media Lab）博士後研究員Nataliya Kosmina則有另一安全疑慮。她表示，當從發布會上聽到可以用iPhone的應用程式操控植入裝置時，真的「嚇壞了」，認為這比程式遭黑客入侵和銀行戶口被入侵更危險。正如杜克大學法律學院教授Nita Farahany指出：「對我來說，大腦是自由思想、天馬行空、容許異議的的安全之處。我們正在沒有任何保護之下，接近跨越這私隱最後防線。」

有私隱專家擔心，使用腦機介面的患者未必有能力保障自身私隱安全。（University of Pittsburgh Schools of the Health Sciences）

然而，我們是否信得過科技公司，把腦袋所思所想交給他們管理？非牟利組織「私隱國際」（Privacy International）項目主管Frederike Kaltheuner指出：「收集大腦活動原生數據或將人置於巨大風險中，可用來影響、操控或利用他們。誰可以取得這些數據？這些數據會不會與第三方分享？用家需要能全權掌管自己的數據。」

美國俄勒岡健康與科學大學（Oregon Health & Science University）病理學家及輔助語言技術專家Melanie Fried-Oken質疑用戶根本無法確保全權掌握自己的數據，「只要關掉收音咪功能即可，但若果你根本沒有這種物理控制呢？」她指出：「到底你願意犧牲多少私隱和身份來換取通訊功能，我們仍沒有答案。」因此，諮詢公司Futurum Research首席分析師Daniel Newman預期：「要把我們的大腦數據附託於大企業，這種想法會給社會造成一定程度的不安。現時沒有證據令我們應該相信或樂於邁向這個方向。」

被科技巨企直接窺探所思所想，或許令潛在用家對腦機介面卻步。（Getty Images）

對於Neuralink現階段的成果，Hires如此評價：「它的確像某種科幻小說的願景，令不少人興奮，但我看不到這種東西真的會有市場。當中所需的科技發展遠遠超過Neuralink現時這個裝置的功能。馬斯克那終極目標……到底可否做到？還差得遠。但這是否向前的一步？可否有意義地推進這領域發展？若他們能通過安全和監管核准，我認為是。」

這一次，似乎連馬斯克都少有地不太心急：「我想，所有這些計劃只會緩慢地進行。Neuralink不會突然間就會有神奇的神經織網來掌管大家的腦袋。這需要很長時間，而你會看到它來臨。」

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上文節錄自第174期《香港01》周報（2019年8月5日）《馬斯克再創狂想曲 電腦駁人腦 智商增值擊退AI？》。

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