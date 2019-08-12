夜幕低垂，荃灣公園內聚集的人群漸漸散去，幾位前來乘涼運動的老者代替了白天略顯緊張的光景，正當記者也準備離去時，偶然看見了一名年輕人獨自坐在橋下的木椅滑着手機，在微弱的燈光與寂寥的背景下顯得些許闌珊。基於好奇我們前往採訪，卻意外得到與前面受訪者截然不同的答案。

承接上文：民眾為何參與罷工 政府有虛心聆聽嗎？

罷工、警民衝突加劇

是否有助於向政府施壓？

「我爸爸是藍絲，今天參加罷工他應該不太開心，回到家可能又要吵架，所以不想那麼早回去，就待在這滑手機。」梁先生不好意思地說，其實自從6月12日包圍立法會開始，他便參與了一連串反修例的抗爭活動，也會因為政治立場不同而與父親偶有爭吵，問到出來罷工的原因時，他表示會參與抗爭活動，是反對政府近期罔顧民意的態度，但他罷工的真正目的，是為了達成「真普選」。

「我現在已經31快32歲，面對很多香港現在的問題，包括樓房啊，也到了快結婚的年齡，有成家立業的壓力，很多東西都感覺政府不會幫你什麼。我是一名工程師，經常想要移民，最近也在報名一些英文考試，真的開始準備這些東西，還不知道可不可行。」他苦笑道，香港本身的樓房供應、資源分配、醫療設備都不足夠的情況下，每天還有150名內地人持單程證不斷移入，讓他感覺香港資源與空間不斷壓縮，而政府卻沒有相應的措施與政策，能夠改善香港人的生活，也更激發他移民的想法。生活環境及條件未見改善、移民國外又具備一定門檻，梁先生因此將希望寄託於「真普選」，希冀由民選出來的政府，在民意的牽制下能施行真正有利於民眾的政策與改革。

梁先生的弟弟是警員，爸爸是藍絲。他參與罷工的真正原因，是希望香港人可以有「真普選」。（資料圖片／李澤彤攝）

一人一票的真普選確實能使選出來的特首更具有認受性，使民眾擴大政治權利的模式值得提倡，多數人心中對民主的嚮往亦不容忽視，但我們同樣要看見民主制度下的局限與缺陷。以台灣為例，儘管自1996年以來經歷了多次直接民選總統選舉，但政府的多項政策仍無法以民意為依歸，連社會運動出身、自稱「勞工是她心中最軟的一塊」的蔡英文政府，在面對《勞基法》修例時依然被痛批向資方靠攏；最近通過用來抑制樓價的房屋買賣實價登錄政策，也遭外界抨擊是受制於地產商壓力的「半套政策」；就連選前最受同性戀團體力挺的同志婚姻法案，都在選後處理得左支右絀。

即便如此，梁先生認為雙普選可能是改變香港社會的一大契機，對於抗爭者所提出的其餘訴求，他個人認為並非如此重要。「私底下說，其實五大訴求並不是最核心﹐也不是香港本地人最想要的東西，我自己是這樣覺得，有一個訴求不是說犯法的人要放出來嗎？其實我的看法是犯罪了不管警察也好、示威者也好，其實都應該有懲罰……反正不是我的訴求。」

梁先生慨嘆，運動發展至今，他感覺民眾只要愈反抗，中央或港府就愈不理、愈壓抑，社會對抗情緒愈來愈升級，很多仇恨都建立起來了，尤其是在警察與市民之間，矛盾跟撕裂似乎已難以修補。「其實我的處境比較特別，我弟弟是基層警察，他一直以來都是偏黃絲的，但最近也開始慢慢反感了，因為比較前線的示威者會打來打去啊，慢慢地他就……唉怎麼說，他昨天才跟我講，如果在前線他會很用力地打他們（示威者）。他認為是有兩批人，一批是『和理非』，天黑就回家了，另一批則是天黑就準備活動的，他就很想把那批人打走，因為他感覺那些人是拼命要攻擊警察。」

梁先生的弟弟是警察，他指警察認為示威前線現在的方向是錯誤的，他們的目標不應該是警察，因為示威者去攻擊警察，上面的人根本不痛不癢。（資料圖片／葉家豪攝）

話說得無奈，梁先生卻也認為雙方面對現在的處境，可能都已無從選擇。但他仍希望前線的示威者能盡量避免與警方正面衝突，除了降低被抓捕的風險外，也能針對更有效的目標進行抗爭。「我弟跟我提到，警察認為示威前線現在的方向是錯誤的，他們的目標不應該是警察，因為示威者去攻擊警察，上面的人根本不痛不癢啊。」他提到，比起與警察正面衝撞，去癱瘓中環的投資行經濟性對象，進而對樓價、樓房等經濟造成波動，對政府而言可能更有影響力。

「8．5罷工」活動的初衷，其中一部份也是希望藉此影響香港的經濟活動，以達成對政府施壓的目的，可是之後鎂光燈的焦點再次被警民衝突、不合作運動者與市民間的口角所佔據，實際上造成香港多少的經濟損失、影響的對象是誰，似乎並未受到太多重視。交通銀行香港首席經濟及策略師羅家聰出席電台節目時表示，除非樓市出問題，否則罷工不太影響整體經濟，特別對本地生產總值，因當中有很多其他社會環節支撐。同場出席的批發及零售界立法會議員邵家輝則認為，近期的示威活動已重創香港旅遊形象，近月海外旅行團數量已減少五成，有中小企老闆考慮若生意持續下滑，將會裁員，甚至結業。

上文節錄自第175期《香港01》周報（2019年8月12日）《「8．5罷工」背後 除了政治還帶出了什麼？》。

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