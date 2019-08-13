中國人口逾13億，每年生活垃圾總量逾4億噸，是全球產生垃圾最多的國家。當局近年由垃圾源頭入手，強制推行垃圾分類，以鼓勵回收，而上海更於今年7月1日成為內地第一個實行垃圾強制分類的城市。 反觀香港，無論是垃圾分類或是承接的回收配套一直落後，逾半的垃圾廢物送往堆填區。當內地宣布禁止進口垃圾，香港回收業受到衝擊，廢紙已經如是，塑膠也面臨同一情況，究竟香港在垃圾回收上，面對什麼困境？ （此文章為塑膠回收系列報道一）

荃灣「不站」會在每個月第一及第三個星期六的早上，在荃灣紅十字會捐血站橋底設立收集站，並提倡「乾淨回收」，不收集污染的塑膠。（黃寶瑩攝）

「藍廢紙、黃鋁罐、啡膠樽」這句口號耳熟能詳，三色廢物分類回收桶更陪伴港人多年。大家一直以為將垃圾投放在三色桶內，廢物便可得以重生。可是，有沒有想過為何這種垃圾分類沿用多年卻未曾改變，「啡膠樽」也不代表只有膠樽才可以回收，其實發泡膠、食物膠盒、透明膠袋通通都可以回收再造。

民間自發分類 提倡乾淨回收

家居每日產生不少廢塑膠，但究竟哪裏可以「收膠」？近年有組織發起「不是垃圾站」（下稱「不站」），居民可先行在家進行垃圾分類，並將可回收垃圾帶到「不站」，由義工交給回收商處理。及後不同社區組織及街坊各自發起屬於自己社區的「不站」，遍地開花。各區收集的可回收物各有不同，荃灣「不站」集中收集廢塑膠，希望令區內居民養成回收習慣，不再胡亂棄膠。

荃灣「不站」會在每個月第一及第三個星期六的早上，在荃灣紅十字會捐血站橋底設立收集站，並提倡「乾淨回收」，不收集污染的塑膠。「不站」成立約一年，運輸回收費由成員攤分。

劉太將家中積存的廢塑膠帶到「不站」，又身體力行地教導兒子為廢膠分類。（黃寶瑩攝）

不少居民在活動舉行當天，攜帶林林總總的塑膠前來，劉太是其中一個有心人。

劉太一直有垃圾分類習慣，但居住的屋苑只設三色回收桶，不少可回收物如廚餘、廢塑膠會當成垃圾扔棄。她坦言即使平日將垃圾分類，並投放在三色回收桶內，也不知道垃圾是否真正回收。

荃灣「不站」每個月舉行兩次回收，劉太每次均會將家中積存的廢塑膠裝起，一抽二掕來到「不站」，身體力行地教導兒子為廢膠分類。她指家中收集得最多的是發泡膠及生果網。她平日清洗膠樽後會剪開樽蓋口的膠圈及撕下「招紙」，將塑膠細分為不同種類。她表示垃圾分類的過程絕不麻煩，只是做多一步。

不是所有塑膠產品均印有類型編號，Chloe向街坊們講解如何分辨。（黃寶瑩攝）

荃灣「不站」活動舉行期間，發起人Chloe指導居民將塑膠分類。塑膠可分為1至7號類型（見表一），但並不是所有塑膠產品均印有類型編號，當中塑膠1、5、6號較難辨認。Chloe隨身帶備一把剪刀，自己「動手」分辨。

Chloe自創了一套簡單的塑膠分類法，可以入微波爐的食物盒是5號，將塑膠剪開後有明顯白色裂痕的是6號，若沒有裂痕又難以撕開是1號。

Chloe說荃灣「不站」收集最多的塑膠是1號及5號，1號飲品膠樽的回收價偏低，但合作的回收商仍然樂意接收，5號塑膠中最多的是外賣食物盒，她會呼籲居民重用多次後才考慮回收。

另一位發起人Peggy從事環保行業，她認為街道上的三色回收桶作用不大，常常混雜其他垃圾，而且不少巿民未有正確的垃圾分類知識，她希望「不站」能夠吸引更多街坊身體力行，加入回收行列。

Peggy指出，不少回收物因混合了其他廢物而被當垃圾丟掉，並沒有回收再造。她又提到，政府推廣回收「三紙兩膠」（「三紙」指可回收紙皮、報紙書刊、辦公室用紙，「兩膠」指可回收飲品膠樽及個人護理用品膠樽），市民覺得麻煩而放棄回收，變相令很多可回收或有價值的塑膠被拋棄，令回收更為艱難。

荃灣「不是垃圾站」發起人Peggy（右）將收集得來的廢塑膠搬到附近停車場，待貨車運載廢塑膠往回收廠。（黃寶瑩攝）

Chloe補充，三色回收桶沒有仔細分類，加上回收服務由外判公司處理，質素難以監管，清潔工人為了方便，將所有塑膠混在一起，甚至令有汁液的濕垃圾污染其他塑膠，最終回收商只是將回收物送往堆填區。因此，「不站」要求居民先行清洗乾淨回收物。

Chloe指出，街坊主動把垃圾分類後帶到「不站」，是因為知道手上的塑膠可真正送達回收商。「不站」除了回收廢膠之外，亦會將物品回收重用，如廢棄雞蛋盒難回收再造，可直接送往街市讓商戶重用。可惜的是，香港的垃圾問題並不能單靠民間力量解決，「不站」收集塑膠的數量只能以公斤計算，實是冰山一角。塑膠回收量不足以致回收商難做，詳情可參考下一篇文章。

塑膠回收系列報道：

【塑膠回收】廢膠數量不足 港回收商欠誘因投資

上文節錄自第175期《香港01》周報（2019年8月12日）《內地新政策治垃圾 港塑膠何去何從》專題報道。

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