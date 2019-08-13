前陣子，香港市區錄得氣溫達攝氏35度，創出今年以來最高，已叫不少香港人吃不消。遙望歐洲，6月份已受一輪熱浪侵襲，法國錄得有紀錄以來的攝氏45度高溫，西班牙多個地方也超過攝氏40度。然而，7月份第二輪熱浪襲至，堪稱「沒有最熱，只有更熱」，從比利時、盧森堡，到德國、荷蘭和英國等地再創最熱紀錄，有法國小鎮更錄得攝氏46度，巴黎亦熱至攝氏42度，就連海拔逾4,800米、夏天一般在攝氏零度以下的歐洲最高峰白朗峰，溫度儀器顯示屏都驚見7字。 撰文︰李道

地球「發燒」了，無人能夠獨善其身；然而，誰又料到，環保工作一直走得最前的歐洲，卻淪為一浪又一浪的熱浪重災區？

熱浪之可怕，乃是殺人於無形。氣候變化之下，極端天氣日趨普遍，諸如暴雨、颱風等等，受災地區固然死得人多。然而，熱浪卻大不相同，災情是隱性而非顯性的，不會帶來死傷枕藉的畫面，卻會加劇許多慢性疾病的病發風險，譬如中風；此外，熱浪影響範圍廣泛，並不單單集中在一兩個城市，而是可能遍及好幾個國家及一整個洲。

有法國小鎮更錄得攝氏46度，巴黎亦熱至攝氏42度。（Getty Images）

事實上，荷蘭中央統計局（CBS）上周五（8月9日）便公布，上月熱浪期間，該國在上月底那一周死亡人數比正常夏季多了近400人。據研究估算，2003年的歐洲熱浪直接或間接奪走了70,000條人命；當年，法國最熱時還僅約攝氏40度，相比今輪熱浪可謂「冷」。

由「千年一遇」到「隔月一遇」

2003年的熱浪，時人一般評為「千年一遇」；到了2015年，英國氣象局更新評估，計算出同等程度的熱浪或恐「百年一遇」。誰又料到，單是2019年，已經先後出現了兩次，且是驚人地「隔月一遇」？局方當時說，2040年將要進一步換上「普遍（commonplace）」一詞形容熱浪的侵襲，時至今日，評估又會否再次更新？更恐怖的是，這份報告還不諱言說，不管期內人類如何加快減排速度，預料都不會扭轉相關事態的發展……

眾所周知，大氣層內溫室氣體不斷累積，乃是地球淪為「人間煉獄」的重要元兇。雖然，以美國總統特朗普為首的共和黨向來否定氣候變化是人為促成，甚至退出了《巴黎氣候協定》，不過，學術界幾乎一致認為，人為排放二氧化碳等溫室氣體加劇了極端天氣的頻發性。其中，世界氣候歸因組織（World Weather Attribution）針對今輪歐洲熱浪總結指，根據氣候模型和氣溫數據分析，法國出現極端熱浪的機率比人類開始使用化石燃料時高出五倍之多。

所以，要治療及紓緩地球「發燒」的病，方法離不開兩個：一是減少排放溫室氣體；二是重新吸收排放出來的溫室氣體。於此兩方面，歐洲其實已着墨不少。

瑞典樹木吸收78%排放量

如何重新吸收排放出來的溫室氣體？廣植樹木，既會吸收大氣裏的二氧化碳，還會將碳元素儲存植物體內，這個方法小學生皆知。「全球森林觀察」（Global Forest Watch）去年的研究顯示，單計現時熱帶雨林損失所釋出的溫室氣體，已相當於全球每年排放量的8%，亦即幾乎等同美國全年的排放量。

值得慶幸是，歐洲的植樹工作非常成功。聯合國糧食及農業組織（FAO）的統計顯示，1990年至2015年間，全球森林面積每年平均減少了0.13%，反映「去森林化」（deforestation）的問題仍未逆轉。惟近年減少速度已見放緩，由1990年至2000年年均減少0.18%，減幅大削一半到2000年至2015年年均的0.09%；而在人類生活的六大洲之中，自千禧年來有一半、即亞洲、歐洲、北美洲的森林面積不減反升（圖一）。

歐洲保護樹木的工作相當完善，還體現在樹木佔全國陸地面積的佔比。

以國家劃分，貢獻最大的乃是中國，於此二十五年間森林面積年均增逾200萬公頃，每年增幅相當於20個香港般大，年均增速是1.13%。歐洲整體成績雖然有所不及，同期總森林面積僅增約85萬公頃，年均增速只為0.08%，不過，個別國家卻是成績斐然，好像冰島就年均大增約4.6%、愛爾蘭增約2%，西班牙、意大利亦年均增約1%。連同其他林木區（wooded area）計算，期內全歐樹木面積的增加幾乎等於一整個葡萄牙。更重要是，單計原始森林（primary forest）面積，歐洲乃是增幅最多的地方，1990年至2015年間年均幅度約0.5%，中國以至亞洲整體則是持平，北美洲更是稍稍下跌。

歐洲保護樹木的工作相當完善，還體現在樹木佔全國陸地面積的佔比。不必諱言，一些發展中國家的樹木面積往往較多，例如南美、非洲的小國，樹木面積比率可能高達九成；然而，歐洲不少已發展國家的樹木覆蓋率還是非常之高，歐盟數據顯示，瑞典和芬蘭就有超過四分之三的面積是樹林，西班牙、葡萄牙及東歐不少國家的比率亦逾一半，2015年的全歐樹木覆蓋率亦高達42%。相對而言，中國的樹木覆蓋率僅約兩成，而美國也只有約莫三分之一。

不要小覷樹木對溫室效應的影響。據歐洲環境署（EEA）所指，全歐的森林生物質（biomass）共儲存了800億噸的碳，而自1990年起增加的森林生物質也相當於吸收了30億噸的碳。除了一次性的碳儲存，署方最新數字還顯示，單計2017年，全歐樹木就吸去共3.6億噸溫室氣體，相當於全歐同年總排放量的8%。在樹木數量較多的國家，瑞典的樹木更吸收了本國約78%排放量，挪威、芬蘭亦有約50%（圖二）。

瑞典的樹木更吸收了本國約78%排放量，挪威、芬蘭亦有約50%。

雖然，歐洲廣植樹木不一定全跟環保有關，因為查閱許多相關文件，都會稱之為林業，跟經濟和就業扯上關係。例如，2016年全歐林業便創造了逾50萬職位空缺，其中波蘭所佔最多，其次是德國；以提供的木材總值看待，則是以德國的產值最高，涉及40多億歐元，之後是瑞典和法國的約30億歐元。文件尚研究了業內的「貧富差距」，譬如芬蘭林業的人均生產力達到16萬歐元，希臘則竟然不足1萬歐元，等等。但毫無疑問，無論是向錢看，抑或為了環保，只要樹木數量持續增加，對地球和人類均屬好事。

跳進大海暢泳，是西班牙巴塞隆拿市民的消暑方法之一。（美聯社）

撒哈拉沙漠熱空氣北移所致

可惜，不管歐洲如何致力環保，也恐怕要「躺着中槍」，受鄰近的非洲所牽連。姑勿論箇中道德哲學爭議，諸如歐洲工業革命才是溫室效應元兇，故減排責任理應落在已發展的歐洲本身，而非反過來以此限制其他落後地區的工業化發展；

捨遠求近，過去兩月，歐洲接連受到熱浪侵襲，追蹤氣象因素實源於撒哈拉沙漠的熱空氣北移所致，相關熱空氣被大西洋和東歐的冷空氣困住，所以，西歐淪為這股熱浪的重災區。

後來，這股熱浪北移至格陵蘭，丹麥氣象研究所（DMI）分析指，光是7月份，這個長年冰封的地方便融冰近2,000億噸，比平常夏天多出兩、三倍，融化出來的水量足夠注滿7,200萬個奧運標準泳池，料令全球水位推升了0.2毫米。

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上文節錄自第175期《香港01》周報（2019年8月12日）《環保先鋒難獨善其身 地球發燒 熱浪蹂躪歐洲》。

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