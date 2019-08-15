人在北角，不難發現舊樓外牆布滿各大小福建同鄉會的招牌，擠迫的舊區容納了數十個同鄉會會址和夾雜幾間庵堂，成了鄉親善信求神拜望的共同空間，承載着閩南人的信仰。究竟初衷為救濟同鄉、聯結鄉情的同鄉社團，是如何最大限度地團結起來，在香港社會發出聲音，表達同鄉族群的共同訴求？香港同鄉社團的前世今生，又有着怎樣的故事？

根據《社團條例》（第151章），截至2017年香港有305個同鄉會；而按照香港中文大學亞太研究所副研究員莊玉惜等，於2018年所著的學術論文《改革開放以來香港客籍社團「再華化」研究》的統計，香港目前已有多達800個同鄉會組織，它們由愛鄉被昇華至愛國組織，肩負着支持特區政府施政和建制陣營參選的政治功能，是中港政府的管治夥伴。在眾多同鄉會中，鄉親的身份認同主要以不同地域劃分，例如廣東、客家、福建、潮州等；若以祖籍與方言分類，本港同鄉會可分為五大群體：廣東幫、潮州幫、福建幫、海南幫及客家幫。

要細數同鄉會的出現，要回溯至抗日戰爭之前。以主要聚居北角的福建幫為例，由於福建以海為鄰，當地人很早便飄洋出海謀生，自1841年香港開埠後，已有福建人來港經商，但當時主要集中在上環，再經香港前往東南亞打工，以印尼、菲律賓和馬來西亞居多；後來旅居香港經商的福建人愈來愈多，至1917年率先有閩籍鄉親創立「旅港福建商會」，到1937年抗日戰爭爆發後，又有人創辦「福建同鄉會」，號召愛國鄉親募捐軍需、支持前線，鼓勵鄉親子弟從戎報國，不斷向內地賑濟會提供援款、物資，接濟因戰火受災的難民，同時也為逃難來港的鄉親提供支援服務；歷經多年戰亂，至1949年中華人民共和國成立，內地與境外社團的交往幾乎陷於停頓，鄉土情濃的福建同鄉會索性開辦香港至福州、廈門包機航班及「鼓浪嶼」號客輪航線，組織商貿代表團參加廣州交易會及返鄉團回鄉參觀考察。

同鄉會成立的本意，是為聯誼鄉情。（曾梓洋攝）

北角也從那時開始，聚集了不少移民來港的福建人，擠迫的舊區布滿了大大小小數十個同鄉會會址，當中以福建的社團為主，包括香港福建同鄉會、香港晉江同鄉會、香港福州社團聯會等等。由於當時新來港的福建人言語不通，為了互相照應，他們大多數聚居在新都城大廈、僑冠大廈和美侖大廈等。時至今日，北角春秧街一帶仍有不少福建店舖，也不時會聽到附近的街坊講福建話。滿布福建同鄉會，難怪坊間稱北角為「愛國社區」、「深紅地帶」。

串連海內外鄉親 早期認受性較高

香港樹仁大學歷史學系副教授羅永生認為：「同鄉會最大的存在價值是在上世紀五十、六十年代，因為當時中國未與大部份東南亞國家建立外交關係，很多來到香港的內地新移民只能通過同鄉會與海外親人聯絡，去接濟海外的親人，或者接待他們的親戚來港。」他指出，儘管當時同鄉會不是官方機構，但無論是港英政府、東南亞國家，抑或是西方國家，甚至內地政府，都已經有一種默契，默許同鄉會扮演「接濟同鄉」這一角色。

同鄉社團壯大的緣由，是想建立一股有別於傳統親中政商精英聯盟的社會力量。（高仲明攝）

「例如，菲律賓華僑想回內地的話，要依靠同鄉會投石問路、幫忙安排，才可以回到（內地）。因為他們沒有門路，而且當時中國、港英政府也不會理會，只能靠同鄉會。又例如，福建鄉親的物資轉送及匯錢，也是靠同鄉會，因為當時香港與內地的特殊關係，有通航、通郵。」羅永生說，當時同鄉會在華人社會中擁有較高的認受性，因為它們能發揮聯繫海內外僑胞的作用，但隨着中國社會轉型、尤其到1978年改革開放以後，內地當局逐漸參與國際事務，並與其他國家建立外交關係，也就不需要通過香港的同鄉會作中轉，同鄉會的重要角色亦慢慢被取代了，一度變成只是「聯誼鄉親」、「凝聚新來港者」的團體。

那時的同鄉會，主要通過建義塚、組織春秋公祭、安葬同鄉等形式聯絡家鄉，並建立感情基礎。隨着社團不斷發展，功能也逐漸多樣化，惟其服務對象與服務範圍始終圍繞着以地緣為紐帶的同鄉人士。同鄉會的宗旨多數是「敦睦鄉誼」，致力為鄉親提供實際援助和精神支援，例如排憂解難、職業介紹、金錢接濟、發放帛金、舉辦銀會、互通行情等。稍具規模的同鄉會還會舉辦義學、贈醫施藥等。除此，同鄉會還有買下物業作為會址，提供一個讓人感受故鄉溫情、保護故鄉傳統的場所，精神上支援這些漂泊他鄉的人士。

上文節錄自第175期《香港01》周報（2019年8月12日）《從聯結鄉情到政治動員 看香港同鄉社團的前世今生​》。

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