近年最賣座的飆車系列《狂野時速》來到第9集《狂野時速：雙雄聯盟》（Fast & Furious: Hobbs & Shaw），新作可變出什麼花樣？面對「樽頸」，編導乾脆豁出去將系列轉型，從型格動作巨製變奏為插科打諢的動作喜劇，兩位系列配角亦「擔正」起來，迸發出更大火花。新作可謂穩住了系列成績，也展示荷里活大片續集的未來方向。 撰文︰李美

本片主角Hobbs（Dwayne Johnson飾）及Shaw（Jason Statham飾）本身不是系列的靈魂人物，但過往演出均甚搶眼，前者在第5集第一次出現，後者在第6集「彩蛋」首度現身、在第7集更成為「大反派」。來到今集，Hobbs及Shaw晉升為主角，而且獲度身訂造「火星撞地球」的冤家戲軌。兩位動作巨星並非首次演出喜劇，片中的發揮空間甚多，鬥嘴段落建構成密集笑位，喜劇元素更反客為主，成為電影主菜。

Hobbs及Shaw晉升為主角，而且獲度身訂造「火星撞地球」的冤家戲軌。（《狂野時速：雙雄聯盟》劇照）

系列發展至第9集，已形同一部「劇集」。Marvel固然是劇集化的佼佼者，24齣英雄片構成了浩大「宇宙觀」。好處之一是容許部份集數作「填坑」之用，本片正是如此，填補了Hobbs和Shaw兩位人設的空白，令人物變得有血有肉，系列的「世界觀」更加飽滿，觀眾更能投入當中。

這方向是明智的，畢竟同一系列、同一題材，以至同樣的飆車戲碼、同樣的主角面貌，過去已拍過8集之多，觀眾難免感到厭倦，上集更有部份情節接近崩壞。今次「狂野時速」更勢成正傳的過渡作，既為往後的人物劇情另闢新途，也為觀眾加添飆車以外的新鮮感—至少，大家少看「大隻佬」口舌「互片」，都驚訝兩人喜劇細胞竟然不遜肌肉細胞！

「狂野時速」系列從最開首的飆車片、卧底片，慢慢發展成誇張的「諜戰片」，坦克、飛機、潛艇都加入戰團，與最初本心愈行愈遠。今次外傳抽出兩位配角作為主打，兩者分屬美國和英國的特工，諜戰片走向終於變得合情合理，不再怪相。

戲中主要橋段是電影常見的「滅世細菌」，吳宇森早年執導的《職業特工隊2》就是經典例子。本片的邪惡組織重心人物Brixton（Idris Elba飾）號稱要以此技術汰弱留強，其促使人類進化的「理想」，亦跟《復仇者聯盟》最終章相似。

本來本可藉此加以發揮，昇華為具哲學意味的「科幻片」，帶出「犧牲小我，完成大我」的想法不符道德，否則提倡者就不是奸角。然而，電影只是空有設定，志不在此，一切只為營造緊張感。

在上述大危機下，所謂患難見真情，只為突顯本片主題—親情。原系列主角Dominic（Vin Diesel飾）一直強調家人的重要性，惟前作重點都落在動作戲，親情戲難以言多。來到今集，電影交代了Hobbs的島國薩摩亞背景，刻意着墨他與家人的恩怨，便令觀眾體會摯親和解的可貴。至於Shaw，他在上集忽然由奸變忠，當時觀眾難免不解。本片為他的真正身世補了筆，原來是由於恐怖組織Eteon陷害，才被視為反派—他在戲裏拯救妹妹Hattie（Vanessa Kirby飾）所展現的鐵漢柔情，便跟第7集為弟弟報仇的兇狠大異其趣。

Vanessa Kirby戲中飾演主角Shaw的妹妹Hattie。（《狂野時速：雙雄聯盟》劇照）

為觀眾送上彩蛋是近年荷里活作品的新常態，本片自不例外。要留意本片導演David Leitch拍過《死侍2》，因此演過「死侍」的Ryan Reynolds突然現身，堪稱理所當然，他還繼續發揮「賤嘴」本色。此外，電影中後段尚有另一知名諧星Kevin Hart登場，與兩位主角「過招」。他們的「亂入」都增添電影的喜劇感，也為系列開拓意料之外的方向，不排除他們將來會參演。事實上，之前誰又想到，Hobbs及Shaw可以擔大旗？

不斷拍續集，反映荷里活創意乾涸，惟食老本的食相亦有好壞美醜之分。由「狂野時速」的喜劇變奏，到「反斗奇兵」的使命轉變、「娃鬼回魂」的與時並進、「變形金剛」的忽然賣萌等，均願意以新風示人，至少是「食」得有誠意，而非一味重複自己，一條公式走天涯。然而，長遠來說，相信觀眾還是希望更多新劇本出現吧。

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上文節錄自第174期《香港01》周報（2019年8月5日）原標題為《《狂野時速：雙雄聯盟》喜劇細胞不遜肌肉細胞》，網上標題為編輯重擬。

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