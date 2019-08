非洲本來已熱,但近年卻熱上加熱。去年,與西班牙一海之隔的北非國家阿爾及利亞,便錄得了破紀錄的攝氏51.3度高溫。今年6月,非洲平均溫度也創了史上新高。可見,熱浪並非歐洲「專美」,不過,世人及傳媒較不關心非洲罷了。 撰文︰李道

承接上文︰

「隔月一遇」 酷熱侵襲 植樹可阻地球升溫?

為何非洲會遭遇如此熱浪?為開墾農地而去森林化,肯定是一大元兇。正當歐洲樹木面積明顯增加,非洲卻是不斷手起刀落,砍伐樹木。1990年至2015年間,非洲森林面積年均減少近0.5%。即使隨着時間推演,減幅確然有所緩和,但幅度則嫌似有若無,僅由1990年至2000年的年均減0.51%,降至2010年至2015年的年均減0.45%。更慘的是,這二十五年間,非洲森林面積年均減少了超過3,200萬公頃,遠遠多於歐洲年均增加的約850萬公頃。

非洲早已因為開墾農地而出現去森林化。(路透社)

這裏補充一點,本來南美的去森林化速度不比非洲遜色太多,但過去多年情況已有所改善,由上世紀九十年代年均減幅的0.44%,降至2010年至2015年的0.24%。可是,近年巴西政府似在放棄保護亞馬遜森林,自新總統博爾索納羅(Jair Bolsonaro)今年1月上台後,衛星圖片顯示,亞馬遜森林的面積已減少了43萬公頃,即相當於四個香港;博爾索納羅揚言「亞馬遜森林是巴西的」,不容其他人干預,還放任國人非法伐木拓地,今年首5月因此被控的個案便創十年最低。

自1970年,巴西國內的亞馬遜森林已萎縮了17%或8,000萬公頃,面積相等於法國與德國的總和。目前,地球上森林面積還在減少的地方,便只剩非洲和南美兩大洲。

除此以外,非洲的碳排放量預計亦會不跌反升。必先強調,由於經濟發展較為落後,非洲的排放量相對全球而言可說不足掛齒,整個洲所佔比例不足1%,跟聯合國數據指2017年中國佔26.8%、美國佔13.1%、以至歐洲佔9%,絕對存在天壤之別。然而,非洲卻擬大大增加煤發電量。

燃煤發電有多污染,大家肯定耳熟能詳,此所以各地均正降低煤的使用量。據國際能源署(IEA)最新有關煤的報告,直至2023年全球煤需求量將會持平,其中歐洲和美國料會減少,就連中國燃煤發電的比重亦將由27%降至25%。

有研究指出,為免全球暖化上升攝氏1.5度,到2030年發達國須停止燃煤,到2050年更應全球停止燃煤。(Getty Images)

然而,跟印度一樣,非洲反其道而行。《經濟學人》報道指,除南非外,整個撒哈拉以南地區過去只有12座燃煤發電廠,當中絕大多數是小規模運作;惟全球能源監察(Global Energy Watch)指出,非洲正在興建約20座燃煤發電廠,當中許多座均由中國投資。文章指這是毫不合理的,一來,當地的風力和太陽能發電已極具競爭力,部份甚至比燃煤便宜;二來,部份政府可能大大高估未來的需求量,例如肯尼亞目前電力需求不足2,000兆瓦,卻預期到2030年發電量須達到22,000兆瓦,故根本不應「開倒車」,廣建燃煤發電廠。

有研究指出,為免全球暖化上升攝氏1.5度,到2030年發達國須停止燃煤,到2050年更應全球停止燃煤,非洲的發展無疑與此背道而馳。

減排有效但力度不夠

相對地,歐洲減排工作已在努力推進中,即使力度仍嫌不夠。

2014年10月,歐洲議會通過《2030年氣候與能源政策綱要》,提出到2030年要在1990年的基礎上減排40%,而可再生能源所佔比重須增到至少32%,充分反映歐洲減排決心有多大。為此,歐盟執行委員會提出了三大政策。

一是改革歐盟排放交易體系(ETS)。透過制訂一個漸降式可排放上限(cap),以及互相交易排放限額(trade),來達致排放量的持續減少。自2005年至2020年,受此涵蓋的排放上限將下降21%;而到2030年,上限則會累降43%。在2021年至2030年的第四階段,還將引入多項新規,包括以投資驅動方式把可排放限額再減2.2%、改善針對「碳泄漏」的監管及相關津貼的自由投放、以各種「低碳基金」協助產業和能源市場的創新升級等。

《2030年氣候與能源政策綱要》提出到2030年要在1990年的基礎上減排40%,圖為聯合國氣候峰會(路透社)

二是制訂新的指標,以反映能源系統的競爭力和安全性,例如比較交易對手的價格、供應的多元化程度,以及歐盟之內的相互接連容量等。

三是針對各國狀況提供新的監管意見,從而加強投資者信心、透明度,以及歐盟內的協調合作。其餘新措施還包括將減排考慮整合到「土地利用變化和森林(Land Use, Land Use Change and Forestry, LULUCF)」、為可再生能源和能源效益等加強立法。

官方評估,如果措施奏效,到2030年將可爭取超標減排45%而非40%。

然而,聯合國環境署(UNEP)《排放差距報告》(Emissions Gap Report 2018)資料顯示,歐盟的排放量自1990年「見頂」之後,往後雖出現持續下跌的良好勢頭,到2004年至2014年更提速到年均減2%;遺憾的是,2014年卻迎來逆轉,年均排放量此後居然不跌反升1%,歐盟執行委員會指最新2017年尚未扭升為跌,按年增了0.6%(圖三)。毫無疑問,若果歐洲排放量不能再次扭升為跌,則不管目標訂得多麼宏大,都只是「假大空」。

聯合國環境署(UNEP)《排放差距報告》顯示,2014年年均排放量此後居然不跌反升1%。

