在可再生能源發展方面，歐洲成績同樣未如理想。歐盟統計顯示，1990年至2014年間，歐洲以可再生能源發電的總量持續增加，累計升幅高達191%，即年均增了4.3%，成績固然可喜。 撰文︰李道

承接上文︰

非洲去森林化加劇 歐推進減排但力度不夠

其中，水力發電的所佔比率最高，2014年的佔比為42%，風力發電增長最猛，十年翻了三倍之多，至於第三大可再生能源乃是太陽能。總的來說，歐洲透過可再生能源作為能源來源的使用量為16%，其中冰島更高達77%，挪威亦近70%（圖四）。

不過，除了北歐成績亮麗之外，其他國家依然比例偏小，例如英國只得7%，德國、法國、意大利、西班牙等大國則介乎14%至17%。據IEA的可再生能源報告，較諸其餘三大排放地區，即是中國、美國、印度，目前可再生能源發電比率分別約10%，充分突顯某些歐洲大國的發展並非領先太多。報告還顯示，中國已超越了歐盟，成為全球可再生能源使用量的領頭羊。

歐盟除了訂下2030年可再生能源發電須佔32%，亦為各成員國分別制訂2020年的要求。其中，許多北歐國家已經提早達標、甚至超標，就連相對貧窮的保加利亞和克羅地亞亦然；可是，2014年，整體歐洲可再生能源發電佔比為16%，仍距2020年目標的20%相差四個百分點，而法、英、德的差距分別是九個百分點、八個百分點和五個百分點，其中英國的佔比更須大幅翻逾一倍才能達標。

2014年，整體歐洲可再生能源發電佔比為16%，圖為荷蘭風力發電設施。（路透社）

饒是如此，歐洲的減排決心還是不容否定。法國總統馬克龍去年底便針對車輛排放，建議大幅調高燃油稅，卻想不到遭遇「黃背心」示威而被迫「撤回」（當時官方說法是「dropped」）。另一邊廂，德國近期的歐洲議會選舉，支持環保的綠黨則獲逾20%得票，成為了第二大黨，反映當地民眾多麼重視減排。英國前首相文翠珊在離任之前，更提出英國須為工業革命負責，訂下於2050年前徹底實現「零排放」，這是繼瑞典後第二個提出「零排放」的歐洲國家，後者去年且將目標提前到2045年。

瑞典的民間聲音亦不容忽視，年僅15歲的瑞典少女Greta Thunberg，去年底便發起「為氣候行動罷課」（School Strike 4 Climate Action）運動，贏得全球逾百個國家和地方共140萬學生的響應，她已獲提名競逐「諾貝爾和平獎」及登上《時代》雜誌封面。

推動走塑 歐美態度大不同

減排以外，歐洲也推動了其他環保工作。走得最前的莫如禁用所有一次性即棄塑膠用具，包括飲管，以至攪拌棒、棉花棒等；歐洲的時間表是2021年前禁用，英國更訂於明年4月起全面走塑。諷刺的是，今年初美國佛州有議員提出類似議案，結果卻適得其反，換來議會規定未來五年各地政府不能執行棄用塑膠飲管的限制，直至研究完成其對環境的影響為止。去年皮尤研究中心（Pew Research Center）的民調顯示，只有24%共和黨成員認為氣候變化跟人為因素有關，而民主黨則有78%。

《巴黎氣候協定》訂出（2015年），要把全球平均溫度升幅在2100年前控制在攝氏2度之內，並致力將實際升幅控制在攝氏1.5度之內。由歐盟資助的哥白尼氣候變化服務（C3S）日前表示，今年7月的全球溫度創出紀錄最高，而在「最熱7月份」之前，則是一百四十年來的「最熱6月」；單計過去一個月，溫度已比工業革命前高出攝氏1.2度。

熱浪侵襲歐洲以至全球會否成為新常態？退一萬步說，人為因素或未有導致氣候變化；但是，人為因素卻定能避免氣候變化，一切只在乎人類的取態與行動。

相關文章︰

「隔月一遇」 酷熱侵襲 植樹可阻地球升溫？

上文節錄自第175期《香港01》周報（2019年8月12日）《環保先鋒難獨善其身 地球發燒 熱浪蹂躪歐洲》。

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報於各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多深度報道。