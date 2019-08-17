我得到的案例即為多位移民美國加州的中國人，他們許多是有一整套的大計：首先安排女性到當地待產、生育及坐月，當地華人組群中會有顧問解答各種查詢，自然也可提供樓宇租售、如何拿證等各樣諮詢需求。由於是人與人之間介紹，他們自成一個服務中國人的房地產及生活消費產業鏈。

承接上文：【海外飛地】中國人口輸出 形成奇特新世紀海外生活圈

近年，其他熱門的服務還有學校參觀：許多中國家長都會透過中介，組織這種利用長假和子女到美國的知名學府校園參觀的旅行，由當地的中國人安排，走訪史丹福、柏克萊、南加州等大學（雖國內對美國名校有「史哈普耶」的說法，但按地理方便而言，較集中的西岸遊更為普遍）。

中國移民常見的是在海外開設中餐館。（視覺中國）

他們的理想生活是得到兩個世界中的最佳好處：在中國賺錢，在外國得到保障（長時間在外國生活也變得不是最需要的重點）。而這種生活習性及文化互動，也再非單向，過往移民群體要迎合當地主流社會，但今天，中國移民甚至重塑着移居地的消費市場及其文化。在美國的房地產中介公司，現在都大談風水。代孕和坐月子公司，都需考慮到把中國人的安胎傳統落實，例如哪怕是美國婦人代孕，都得接受那些不吃生冷東西的生活習慣。

當然，這些只是較富裕那一批人的故事，不要忘記，依然有最傳統的「搵食」派非法居留移民，他們在紐約唐人街的地下工廠不見天日地工作，女的或在法拉盛的按摩街流連。去年《紐約時報》對中國移民宋揚逃避警察追捕時跳樓的報道引起廣泛關注，提醒人們這老一代的移民故事並沒有因時代的進程而褪色。

這些中國人的紐約故事，大可作為一面時代鏡子，也看到出走華人這些年的變化。二十六年前，中國有一齣家傳戶曉的電視劇叫《北京人在紐約》，放到今天，人們對紐約的想像似乎起了很大變化。過往是：「如果你愛他，就把他送到紐約，因為那裏是天堂。如果你恨他，就把他送到紐約，因為那裏是地獄。」

以至九十年代的紐約，仍是其時幾近潦倒的中國文化藝術家的陋巷。今日人氣藝術家艾未未當年是區中小混混中的老大，不時接待着各種來自中國的怪人。這些當年出國的人伴隨中國形勢的蛻變，後來有不少回國發展，又成了中國知名的藝術家、文化人。

芝加哥華人冒雪慶祝農曆春節。（視覺中國）

從中國崛起的論說而言，過去迷失於異鄉的失敗故事，不再是主流書寫的記憶。彷彿那是三十年前的心理矛盾而已，今天我們看到的是一個個成功的中國KOL或創業者，帶着懷舊的心來感慨自己當年的紐約窮時光，當中確實有一種飛黃騰達的意氣。有更多是帶着作品去參展的中國新藝術家，出道就接觸到世界最前沿知名藝術機構與畫廊的接待，所見所聞，再不是他們上一代前輩的體驗。

看過世界更愛自己的國家

另一個主流出走群體是出國短期旅遊的中國人。以觀光名義出發的中國遊客，似乎都帶有一種興奮，特別是我所知道的那批上了年紀自己組團的老人家，他們通過私下安排，在國內旅遊興趣組中發起，自由參加及訂定路線，就算不懂英語，也可通過電子設備的翻譯功能，自己開車遊美國。

對他們而言，像上了年紀要補賞失去的青春一樣，那句流行語是：「世界那麼大，怎都要去看看。」他們帶動的商機還是相當中國特色的，譬如說，如果參加旅行團，都是由中國內地和外國華人資源的結合，甚至行程上好多餐館也是當地華人開設。如果私人組團，不少還會帶着電飯煲上路。

中國的觀光客在看過世界之後，變得更加對中國充滿好感。（Getty Images）

而不無重要是，當問到他們對外國的印象和反應時，出乎意料的是，他們並不特別欣賞，就是說，有一個普遍邏輯是，他們好快認定，外國只能旅遊看看，論先進安全踏實，他們寧願回到中國（一般出去第三天就嚷着要吃中國菜，中國胃口才是最不能扔的行李）。

這種外出旅遊而導致當事人更愛國的現象，過往始料不及，如今漸成共識，並快要成為一種新論述要點：中國強大了，不僅讓人民可自由出國觀光；而當看過世界，中國人會更愛自己的國家。電影《戰狼2》中的那種熱血激情，強調中國有能力拯救在外遇困的國民，正正回應着這種出行的光榮及安全感。

移民、出遊之外，最低調的出行力是海外中國勞動力，主要分布在中亞、東南亞、中東及非洲，由於不涉熱門旅遊目的地，也不在景點，所以不顯眼，但聚居生活常常變成一種和當地文化產生摩擦的經驗。這是另一種中國實力的輸出，透過基建、資助、投資，中國開發當地資源，但惹來本土爭議。在俄羅斯、中非、印度，近期的格魯吉亞，被西方描寫成「中國式帝國殖民」的批判之聲方興未艾。

一直以來，西方人似乎有個假設是，中國人在走向世界的過程中，觀念視野逐漸開啟，人民的意識行將改變。但這種說法在今天的留學生界，看來並不成立。無疑，中國正大量輸出留學生，統計顯示全球各地留學生中，每六人就有一人來自中國。他們的消費和學費甚至能影響社區和所讀學校的一些決策。

2008年，中國留學生自發保護奧運聖火。（視覺中國）

但現在新的信念似乎是：隨着中國崛起，中國人已不需仿效外國了。留學的目的，不是一場思想的啟迪、知識的吸收，而更多是一種同儕關係的建立以及學歷身份的說明。留學的結果，很多時導致學生情感上更傾向中國，而非西方文明。

留學生成為中國立場辯護者

想當年，我們這一代學生去外國，多少帶一種開放自己、接受文化洗禮、猶如參加成長大壯遊的心態。但今天，許多留學生不單選擇生活在自己的中國飛地，對當地文化及經典再無特別嚮往。更有甚者，今天的中國同學組織起到的作用，也跟舊日的完全不一樣。

留學的結果，很多時導致學生情感上更傾向中國，而非西方文明。（新華社）

過往在美國，陸、港、台三地學生會雖成份不同，但大多禮貌往來，間或跨界搞作也時有發生，這在今天似乎變得不可能。中國學生組成的學生會，似乎演變成帶有目的性的國家任務分支，負起了對學生的管控及監察作用，結果不無反諷。更進一步是，到外國讀書的學生，更成為了中國立場最堅定的辯護者。離開依然，此時新境，還有可能出現新的流散創作嗎？

過往，流散創作（diaspora writing）被認為是一種獨特的體裁，有關於華人在海外的身份焦慮，對融入新社會的不適，以至對往日故鄉的追緬。美國華裔作家黃哲倫（David Hwang）寫他的《蝴蝶君》，譚恩美（Amy Tan）的小說《喜福會》，甚至李安早年也是通過電影來訴說這種矛盾。

曾旅居英國的中國作家虹影說：「所有生活在海外的人，其實都是沒有家的人，我們只能通過我們的文字，來尋找我們內心深處的家。」

雖然今天，在新出走時代裏，可能有所修正。有很多出走的華人，其實都沒有離開過家。花果飄零只變成舊時代文人的過氣悲歌，找不到今天的知音。￼

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上文節錄自第175期《香港01》周報（2019年8月12日）《從「賣豬仔」到「海外飛地」：中國人出走世界新時代》，網上標題為編輯重擬。

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