參考國際民航組織（ICAO）定義，疲勞（Fatigue）是反映機組人員受睡眠不足、生理時鐘混亂、工作量過重等負面因素影響，導致執行能力變差的生理狀態，有機會損害擔當飛行安全相關職責的能力。 雖然香港至今未有發生因機組人員過勞所致的大型空難，但台灣等地過往亦發生多宗與過勞有關的航空意外，釀成多人傷亡。 到底疲勞會如何影響機師、空服員的判斷能力？

承接上文：

【機組人員過勞．​一】直踩12小時 機師：靠意志撐住唔好瞓

機師長時間工作，難免會出現疲勞。（資料圖片）

參考國際民航組織（ICAO）定義，疲勞（Fatigue）是反映機組人員受睡眠不足、生理時鐘混亂、工作量過重等負面因素影響，導致執行能力和警覺性變差的生理狀態，有機會損害擔當飛行安全相關職責的能力，亦是近年多宗嚴重航空事故的主要成因。

疲勞與航空意外的關係，亦早有研究證明。美國太空總署埃姆斯研究中心（NASA Ames Research Center）航空學者Becky L. Hooey和David C. Foyle亦曾於其著作《Human Performance Modeling in Aviation》提到，民航業勞動環境惡劣、工作壓力龐大會使機組人員陷入「精神閃爍」（Mental Blinks）狀態，大腦認知功能因不勝負荷而短暫停擺，導致人員無法準確解讀周遭資訊、未能識別及避免潛在危險情況發生，有影響飛行安全之虞。

近年多宗大型航空意外，成因均是機組人員過勞疏忽所導致。（網上圖片）

Hooey和Foyle解釋，有賴科技進步和自動化技術普及，現今機組人員的標準作業程序（SOPs）已經大為簡略，但機師仍須透過一連串繁複流程，手動操控飛機進行升降、滑行（Taxi）、進場（Approach）及離場（Departure）等特定動作，而操作過程中所產生的精神壓力，以及擔憂出錯導致受罰、意外等嚴重後果的恐懼感，亦會隨着機師工作時間延長而累積，導致疲勞加劇，影響工作表現。

標準作業程序（SOPs）是一套對應各種情況的檢查清單（Checklist），規範機組人員的工作流程，由飛機起降等一般程序，到處理引擎故障、疏散乘客逃生等緊急程序均有涵蓋。不同航線、航空公司和飛機型號均有其特定標準作業程序，但格式和內容均大同小異。

港曾有機師值勤期間入睡、失明

2015年7月，國泰一名機長駕駛貨機飛近美國安克拉治（Anchorage）市期間，疑因過度疲憊而打瞌睡，須由副機長喚醒並敦促其進入機場航道並進行降落程序，引起軒然大波。儘管國泰其後向民航處遞交報告，指未有證據顯示兩名機師曾於操控飛機期間睡着，仍無助平息各界批評。

國泰空中服務員工會亦曾於2012年訪問1,900名曾經在即日來回「紅眼航班」當值的機組人員，當中有三成受訪者指在去程時覺得「完全清醒」或「部份清醒」；但到回程的時候，僅剩下1%受訪者仍然覺得「部份清醒」，多達七成人形容在極度疲累下難以集中精神、體力完全透支，情況令人憂慮。

2012年，國泰空中服務員工會曾就「紅眼航班」向政府請願。（職工盟圖片）

今年初，國泰也接連發生兩宗機師疑因過勞導致身體不適、繼而喪失工作能力的嚴重事故。翻查運輸及房屋局轄下民航意外調查機構（AAIA）的初步報告，兩宗事故均是機長於飛機航行期間，報稱突然失去正常視力，須由副機長接掌指揮權，並向空管人員要求優先降落香港機場，以便尋求醫療協助，事件中無人受傷。

雖然上述兩宗事故的實際成因尚待查明，不過據眼科專科醫生龐朝輝分析，機師長時間逗留於狹窄的駕駛艙內用神工作，疲勞加上血液循環不良，容易形成血栓壓迫視網膜神經，出現視野變窄、模糊甚至黑視（Blackout）等症狀，恐妨礙其閱讀飛機儀器數據，提高操作失誤引致意外的風險。

龐朝輝指，機師疲勞加上血液循環不良，容易形成血栓壓迫視網膜神經，提高意外風險。（資料圖片／鄭子峰攝）

台2015年曾爆過勞空難

機組人員過勞引致意外，絕非危言聳聽。2015年2月，台灣復興航空（2016年結業）一班自高雄起飛的客機，傍晚在澎湖降落時不幸墜毀，連計機上四名機組人員總共48人罹難，屬台灣近年傷亡最慘重的空難。翌年台灣民航局發表調查報告，指出事發時正、副機長未有遵從標準程序操作飛機，加上疲勞導致警覺性下降，未能留意飛機降落時嚴重偏離跑道、擦撞旁邊障礙物導致意外。

調查報告更指出，該兩名機師在駕駛失事客機前三日，每日須於多達六班內陸航班值勤，日均工時長逾10小時，加上多次執行飛機升降程序，其身心疲勞程度已經到達「足以顯著降低其飛航操作表現之水準」。至於為何航空公司安排該兩名機師負責如此密集的飛行職務，當局分析指，管理層僅以當地民航法例最低人力和休息規定經營，雖一時提高利潤，長遠卻犧牲員工健康和飛行安全。

2015年2月，一架復航客機於澎湖降落時不幸墜毀，總共48人罹難。（網上圖片）

上文節錄自第176期《香港01》周報（2019年8月19日）《機師、空服員過勞嚴重 疲勞管理制度亟待改革》。

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