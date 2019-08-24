正如Blue Origin創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）所說，商界沒有誘因從事純粹的科研。 那麼NASA這次重返月球，將會解答甚麼科學問題？

星體科學研究院（PSI）高級科學家Jeffrey Kargel指，研究月球的科研將會有重大得着，地球上的板塊活動抹去了38億年前的石塊記錄，「但我們知道隕石與地球碰撞而產生的碎片在月球保存得很好，也容易被阿波羅計劃太空人撿回來。」 Kargel表示，從中「可了解各大洲的起源、海洋最早的痕迹、原始大氣層的成分，甚至生命的起源。」 歐洲太空總署（ESA）人類及機器探索總監David Parker同樣對研究月球感到興奮：「過去45億年，它就擺在那裏不受干預，是太陽系歷史的博物館。」

月球起源假說之一的大碰撞說，但近年在月球岩石分析結果下，備受考驗。（ NASA/JPL-Caltech; Wikimedia Commons）

羅格斯大學星體科學家Juliane Gross舉例指：「在阿波羅計劃之前，我們真的不知道月球如何形成。」有一種假說認為，在大約45億年前地球剛成形時，一個約火星大小的星體「忒伊亞」（Theia）撞向原始地球，撞擊碎片殘餘形成了月球。但近年這「大碰撞說」開始受到考驗，瑞士科學家2001年重新測量30塊在阿波羅任務收集而來的樣本，發現其氧同位素與地球相同。地球化學家其後比較了地球和月球的鈦、鎢等多種金屬元素，結果沒有分別。問題是，各個星球的化學性質各有不同，忒伊亞理應與地球有很大分別，若月球是由忒伊亞構成，就不應與地球如此相似。

一些學者試圖探討或修正這假設。日本橫濱地球科學研究院研究員細野七月的團隊今年4月發表研究報告，團隊透過電腦模擬分析，認為可能是固態的忒伊亞撞進仍是溶岩的原始地球，因岩漿加熱程度較高而體積膨脹較多，導致撞擊而成的月球化學性質與地球接近。

近年有學者提出大碰撞說以外的假說，例如地球受天體撞擊後形成冬甩型的短暫結構，但需要重返月球才可進一步證實。（Simon Lock圖片）

2017年有另一派說法，認為地球被天體撞擊後岩石和金屬氣化，形成一個名為Synestia的冬甩狀短暫結構。外圈的岩石快速轉動至月球軌道，冷卻後形成月球；中心的岩石物質則包覆金屬為主的核心，冷卻後形成地球。由於撞擊過程中地球與天體完全熔合，化學成分因而均勻混和，分散而成的地球和月球自然化學性質相似。但提出這理論之一的加州理工學院博士後研究員Simon J. Lock說：「我們無法以現有的月球吸積模型來研究。」 Gross認為，重返月球收集更多樣本，尤其是從未嘗取樣的月球背面，可得到更多詳細資料，又指這些樣本需由人類來收集：「比起探測車或機械人，人類收集科學資訊的效率高得多。」

另有一些是阿波羅任務遺下的謎團。太陽系內圍早期極之混亂，很多硬物圍繞誕生不久的太陽互相碰撞，經歷名為星體吸積（planetary accretion）的過程，逐漸產生愈來愈大的天體並趨向穩定。奇怪在於，阿波羅任務在月球雨海（Mare Ibmrium）、澄海（Mare Serenitatis）和酒海（Mare Nectaris）三大撞擊坑帶回的逾2,000塊月球岩石，經分析發現幾乎都是39億年前的碰撞產生，當中幾乎沒有一塊是與月球的歲數45億年相同。由於碰撞事件理應隨星體吸積過程而愈來愈少，所以理應找到更多來自更早期的石塊才對。有科學家在1974年提出這是因為太陽系中心正值「月球災難」（lunar cataclysm）的大量撞擊事件，但近年愈來愈多科學家認為這災難根本從未發生，很有可能是39億年前形成雨海的那次大型撞擊，碎片散落在整個月球正面，包括阿波羅任務取樣區域，以致樣本有系統性偏差。

阿爾比恩學院（Albion College）行星科學家Nicolle Zellner認為，解決月球災難爭議的最好方法，是到樣本不受雨海撞擊事件污染的撞擊坑考察，例如南極或背面。若大部份新樣本都有超過39億年歷史，會令月球災難理論受到嚴重質疑，也更有助理解太陽系早期情況。

此外，NASA聲稱為了訓練新一代研究月球岩石的科學家，將於來年開放三個自1970年代帶回月球以來就封存至今的樣本。NASA阿波羅石頭策展人Ryan Zeigler雖然支持，但認為其他新樣本更有意義：「阿波羅樣本仍然有很多地方值得研究，但下一個大進展將會是從其他地方而來的新樣本。」

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上文節錄自第176期《香港01》周報（2019年8月19日）《月亮誘惑 太陽系博物館遍布資源》。

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