取名自希臘神話中阿波羅胞姊，美國太空總署（NASA）將於2024年開始展開「阿緹蜜絲」（Artemis）計劃，在阿波羅任務完成五十多年後，再度重返月球，繼而前往火星。在這甚具挑戰的時限，除了興建中的月球太空站Gateway已被逼「縮水」、超級火箭SLS超支延期、登陸器也未有定案之外，NASA要如期登月，還需要甚麼？

阿波羅時代的太空衣皆為度身訂造，而且相當笨重。圖為執行阿波羅11號任務的太空人艾德靈（Buzz Aldrin），在月球準備展開實驗。（Getty Images）

開發進度不如預期的還不止載具。NASA舊有的太空衣老化和損毀，雖然已投資三個項目以研製新太空衣，但NASA監察長辦公室（OIG）2017年的報告指，這些項目進度緩慢，未必能及時預備好供深太空探索，問題很大程度源於多年來NASA的計劃一再變更，目的地一直未明。

小布殊的星座計劃試圖派人重返月球；奧巴馬則改變為前往小行星、火星，或到月球「附近」。每個目的地的溫度、重力、輻射等各異，以致太空衣設計要不斷改動。「考慮和設計太空衣時需要知道的一個重要因素是，我們究竟要去哪裏、進行什麼任務。」負責該報告的OIG項目經理Letisha Antone解釋。

女性登月穿什麼？

但即使特朗普已定下目的地，對太空衣的設計進度似乎未有太大幫助，因為阿緹蜜絲的太空人要做什麼是設計太空衣一大關鍵，而現時卻未有具體計劃。布列登斯廷只說新太空衣將適用於多個太空位置，他在上月中的參議院商務委員會聽證會上說：「我們正尋找一個具彈性的太空衣結構，既可用於低地球軌道，也可在月球使用。」又透露計劃於2020年內在國際太空站測試部份新太空衣，2023年才準備好功能完整、供阿緹蜜絲計劃用的新太空衣：「假若阿緹蜜絲能取得資金，將可加快進度。」

前美國總統喬治布殊（圖）曾希望藉星座計劃載人重返月球，繼任的奧馬巴則取消並建議改往小行星。計劃變換是新太空衣研發進度落後一大原因。（Getty Images）

Collins Aerospace認為他們可滿足NASA的需要。上月中他們發布了「下一代太空衣」原型，將可用於前往月球表面的短程旅途。總經理Allen Flynt介紹，該太空衣可按不同地點來調校：「你可改變制服的組件，例如手臂和腳位，令它更靈活，這取決於目的地。」在新太空衣胸口有一個裝有電子組件的控制盒，比過往的太空衣版本都細小。而任何人穿上後都可以扭腰，這是阿波羅太空人做不到的，所以，他們在月球上的活動受極多掣肘，跌倒時較難翻身。「你可以看到阿波羅（任務）的太空人要在月球表面彈跳，會有明顯風險。但這件新太空衣穿上後仍可保持肢體自然活動，而我們認為這靈活性十分關鍵。」 Collins Aerospace高級科學家、NASA前太空人Dan Burbank解釋。

此外，阿波羅的太空衣是為每個太空人度身訂造的，Collins Aerospace則聲稱其太空衣可盡量滿足不同體型，這亦是現時國際太空站未有的服務。NASA曾計劃在3月底舉行首次全女班太空漫步，最後卻因欠缺尺寸合適的太空衣而取消。這點或許對阿緹蜜斯計劃特別重要，因為岩士唐在阿波羅任務成了「登月第一（男）人」，而布列登斯廷已多次重複，這次將會載第一名女性登月。「沒有細碼或加細碼，所以那些體型較小的女性機員，現時就沒有適合的太空衣。」 Burbank解釋，「而這太空衣創新在於，它的上身部份採取混合式設計，所以兩個基本設計已可滿足99％太空人。」他們預計12至18個月內可有最後成品。

NASA曾計劃於本年三月展開首次「全女班」太空漫步，最後竟因太空衣「斷碼」而取消。圖為預定參與者之一Anne McClain。（Getty Images）

登月的決心

NASA可能有辦法克服技術難關，但要趕上這條緊逼的死線，終究整個阿緹蜜絲計劃需要更多資金。特朗普曾向國會為NASA申請來年額外增加16億美元，以資助阿緹蜜絲計劃，但被否決。而布列登斯廷估計，阿緹蜜絲未來五年計劃的成本需要在NASA每年平均預算以上多加200億至300億美元，這資金要求幾乎要回到阿波羅時代。

在年度預算已成定局下，NASA或只能以持續的決議作為臨時手段，從國會取得額外預算。但這樣的話，NASA的項目將只能獲得最低限度資助，或會窒礙發展。布列登斯廷上月中在聽證會上批評這種可能性：「現實是，我們將不會投資到該投資的地方。但更差的是，我們還會持續投資到毋須投資的地方。所以當我們最終要持續決議的話，其實是浪費金錢，這正是我一大憂慮。」

NASA署長布列登斯廷希望，國會未來數年能撥出足夠資金支持阿緹蜜絲計劃，持續決議式的資助只會同時窒礙NASA其他發展。（Getty Images）

誠然，阿波羅計劃終止的一大原因，固然是政府全力開水喉支持這舊有模式不可能持續。與追求利益的商界合作分擔成本，理應是更好的做法，但NASA也會因此承擔風險。以往即使1967年阿波羅1號測試火災令三名太空人死亡，NASA仍可承受壓力繼續前進。而商界則對市場和虧損較敏感，其參與與否是不確定因素，令2024年可否達成目標更微妙。

五十多年前，甘迺迪給了近九年時間讓阿波羅號實現載人登月任務，如今特朗普只願意給阿緹蜜絲五年，難怪有說法質疑特朗普是否刻意讓NASA失敗。阿緹蜜絲這些技術和組織難題是否無法克服？說到底，就如德裔火箭設計大師馮布朗（Wernher von Braun）在1964年在美國國會說：「去月球有很多方式，這是時間、成本和信心的問題。」

相關文章：

非土豪式炫耀 富豪爭相遊太空

太空酒店整裝待發 可行還是願景？

太空站勁燒錢 NASA擬商業化開財路

藉商業化建太空霸權 美國重蹈列根年代覆轍？

貝佐斯的藍月美夢 上太空拯救地球

貝佐斯重提70年代意念 「奧尼爾圓筒」是甚麼？

實現殖民太空夢 貝佐斯的第一步是什麼？

貝佐斯要上太空救地球 亞馬遜卻是暖化幫兇

NASA雙胞胎實驗出爐 停留太空一年人體變化是…

NASA雙胞胎實驗 留下問題比答案多

衛星互聯網重臨 新太空競賽經已展開？ 互聯網衛星籠罩地球 加劇太空垃圾危機？

太空垃圾為患 是時候清垃圾了

新太空時代：從政治角力到商業競賽

特朗普命NASA轉型 太空商業化未得美國人心

上文節錄自第176期《香港01》周報（2019年8月19日）《2024年返月球 NASA準備好嗎？》。

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報，各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多深度報道。