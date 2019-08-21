這個夏天多部作品的暑期撤檔說明了問題的嚴重性。管虎導演、華誼兄弟出品的《八佰》是最典型案例，說明了在無明確規則之下，投資方的風險可以多大？

承接上文：

官方禁內地電影報名 金馬獎成兩岸政治磨心？

《八佰》講述抗日戰爭期間發生在上海四行倉庫的故事，電影本來安排在7月全國公映，最終卻遭撤檔。（《八佰》劇照）

這部曾被譽為全年最被期待的戰爭及愛國主義大片，原本把全國公映檔期定在7月5日。影片的主線並不陌生，是抗日戰爭期間發生在上海四行倉庫的故事（台灣當年拍成《八百壯士》）。如果愛國主義被理解為抗日熱情，相信倒問題不大。可在此刻微妙政治環境中，故事煽情位是女童軍冒險游過（上海）蘇州河，把一面青天白日滿地紅的中華民國國旗帶到倉庫振奮軍心，這橋段看來卻更像是個「不方便的真相」。

遭撤檔的《偉大的願望》。（網上圖片） 「技術原因」是否就是這真相？現在無從得知，但事實確是：等到宣傳最後一步，除了上海電影節中，它最後以技術原因不能首映外，原本緊接在內地的公映安排也被取消了。這部預計票房達30億元的作品撤檔，直接打擊已經久沒有大片巨額收入的投資方華誼兄弟。後續還有圈內細節，抽片事件後，又出了華誼兄弟在公司內成立黨委部門的新聞，以此明志的說法不無道理。 這種連檔期排好了但臨上映才取消的現象，已漸成一個小潮流。但人們總不能明確告訴你，到底是什麼原因……除了因為技術原因，又有因為「市場原因」而撤片的《小小的願望》，電影改編自南韓通俗作品，本來叫《偉大的願望》，連官方宣傳都上街了，但外間推測，因為片中涉及的小願望是少年人想在絕症病死前「做個成年男人」，這尺度在中國可能有點踩界。

曾國祥執導的《少年的你》也面臨類似問題，這片子因有鮮肉偶像易烊千璽和周冬雨的參與，原本是這暑期檔最被期待的電影（社交平台上的「我想看」投票，它的支持度甚至超過《八佰》），可能因涉及學校霸凌（故事由少年中學時代講到成年）、未成年的早熟情愛等題材，也逃不了撤檔命運。至於較為小眾的《刀背藏身》（徐皓峰執導）、《武聖關公》（動畫片，蔡志忠總導演）及《旺扎的雨靴》（西藏片），也令這個里程碑式的夏天撤檔名單更為反常。

因這些話題片都沒法按準備好的檔期公映，這直接引致今年的中國電影票房可能下滑。因為傳統上，夏天有不成文的國產片保護期，盡量排開荷里活大片，以壯大國產片的聲勢及票房。但今年卻只能用《掃毒2》、《使徒行者2》、《烈火英雄》、《保持沉默》和《哪吒之魔童降世》等去支撐華語片大局（當中動畫片《哪吒之魔童降世》一枝獨秀，8月中達38億元票房），也使荷里活大片重新支配市場。

新導演作品試驗性欠奉

這種種客觀大勢令拍片需更多民心計算與政治投機，同時限制了更具試驗性質的表述。此事倒過來則變成，開戲將變得更為保守。這當中其實出現了戲內戲外兩個故事，戲內本身可以是科幻、英雄奮鬥，它們的成功將取決於這故事是否和外在的社會情緒產生共鳴。在此基礎下，可以歸結《流浪地球》是成功接上了中國人對發展科幻的期望想像，《哪吒之魔童降世》的受歡迎則被認為是國產動漫的自強代表。由此引伸，不難明白，明年的重頭戲，可能是陳可辛的《中國女排》。

主旋律愛國大片《紅海行動》近年乘勢賺大錢，但民族激情難以持久支撐電影票房。（《紅海行動》劇照）

那中國新一代電影創作人有力作出挑戰嗎？短期內看來不會。以筆者早前在本報談及、現今中國最具代表性的FIRST青年影展為例，在跟評審討論時得到一個訊息：現在的趨勢是，不少參賽作品在籌備時已更懂得納入主流規則。較之FIRST早年的實驗、前衛、非主流，有評審私下說，近年的參展作品早已沒有那麼多具爭議性或破格的題材。

新導演們的取向，大部份都知道是往商業方向發展，反映於受關注片目上，以今年為例，講家庭倫理或感人故事的，佔去相當主流部份（這不代表作為電影，它們是較遜色的作品，只是說題材的關注點和風向是趨向穩定安全）。今年獲得FIRST青年影展最佳影片與最佳導演的《春江水暖》，借用杭州富陽山水寫城市與家庭發展，風格可觀，攝影尤其突出，與得觀眾票選獎的《春潮》、最佳演員獎《離秋》，甚至短片獎得主《三尺》都主要涉及家庭現實，更像是在安全的背景下探索。

《春江水暖》獲得今年FIRST青年影展的最佳影片與最佳導演獎項。（《春江水暖》劇照）

這和過往令FIRST最早引起關注的新銳風格有些距離，譬如之前曾提及的2016年的《中邪》，低成本到村落拍攝驅鬼與民間傳統，帶有國產鬼片的調子。它後來有版本準備全國公映，但最後也被抽起。又如由FIRST創投出發的《大象席地而坐》，淡靜而絕望，乃去年中國獨立電影的話題作，也是另一種大膽嘗試。其他還有血案片《心迷宮》、《喜喪》、殺人藏屍片《三公里》、現實魔幻交錯的《小寡婦成仙記》等，都在做一些更為新穎的類型實驗。

《大象席地而坐》榮獲上屆金馬獎最佳影片。（視覺中國）

如今看來，中國確像一個超穩定系統，有吸納、轉換，並馴化「非我族類」的驚人向心力。「金馬」將要被馴服，還是繼續走自己的路？已不是簡單的電影問題。

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上文節錄自第176期《香港01》周報（2019年8月19日）《從暑期撤檔潮到抵制金馬獎 內地電影市場面臨最嚴峻考驗》。

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