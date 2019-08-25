塗鴉藝術出現多年，如今在香港也漸成氣候，此起彼伏興衰之間，見證了我們的城市對小眾藝術的接受程度。

在香港，現代定義上的塗鴉一開始出現的時間已經相當模糊且難以考究，估計約在上世紀九十年代後期，受到西方文化影響，有一群本土的塗鴉客崛起。香港有極為豐富的「後巷」文化，那些只能容得一人進入的窄巷，充斥垃圾和污垢，暗藏貧窮和犯罪。許多妙趣橫生的塗鴉，卻出現在這些意想不到的空間。此外，塗鴉還會出現在一些待改造的舊區，因為許多建築疏於管理，於是成為塗鴉客最好的畫布。

塗鴉還會出現在一些待改造的舊區，因為許多建築疏於管理，於是成為塗鴉客最好的畫布。（視覺中國）

早在五十年代，香港已出現一位街頭塗鴉客曾灶財。他瘋瘋癲癲大半生，自稱「九龍皇帝」。倘若說他是香港塗鴉第一人，也不為過，他堅持在街頭用毛筆書寫漢字超過五十年。他的故事為不少港人熟悉，傳聞他在35歲那年回鄉翻看族譜，了解到周朝時期曾氏家族曾擁有九龍東部領土。他認為，如果不是因為英國殖民統治，他仍舊是九龍土地的繼承人。他不滿政府霸佔其土地，於是在城市街頭書寫和塗鴉，以示抗議。

他的作品漸漸引起大眾關注，其墨迹亦逐漸獲創作人引用，比如1997年著名時裝設計師鄧達智的時裝系列就以曾灶財書法為晚裝圖案；2000年霍耀良執導的電影《九龍皇后》，其海報及宣傳圖設計也使用了其塗鴉作品；2004年蘇富比則把他的書法拍賣，其中一副更以55,000港元成交；樂壇組合軟硬天師的唱片《廣播道Fans殺人事件》亦採用其書法作為封面及歌詞本的設計，還有不少媒體專門介紹其書法特色。至今，香港不少地方，如尖沙咀天星碼頭、中環纜車里花園道橋底、坪石邨三山國皇廟旁燈柱等都見其墨迹。知名文化人梁文道認為，「這啟發我們重新思考何為藝術。」

1997年著名時裝設計師鄧達智的時裝系列就以曾灶財書法為晚裝圖案。（資料圖片）

Invader在雙重世界的掙扎

街頭藝術家Invader（原名Franck Slama），曾經在香港街頭留下許多馬賽克圖案。這些鬼馬精靈的創作，最初是藝術家以電子遊戲《Space Invaders》為靈感，後來成為他的標誌性代號。2014年，他在港留下許多作品，卻被港府在短短幾星期內快速清除。自由的街頭藝術無法在城市生存，讓不少市民熱議。後來Invaders索性在香港以《Wipe Out》（消滅）為主題做展覽，調侃自己作品在香港的遭遇。

Invader的作品多有兩個版本，一個是在城市空間的原作，另一個是收藏在展覽中的仿製品。（Getty Images）

Invader的作品多有兩個版本，一個是在城市空間的原作，另一個是收藏在展覽中的仿製品；前者得以讓全民欣賞藝術，後者則用作商業目的。Invader讓人窺得塗鴉藝術家在雙重世界的掙扎，同時展現出街頭藝術原有的叛逆不羈。以此行為挑戰藝術和商業的界限，就像Invader所說，「我視我的侵略為送給香港和港人的禮物，以我的方法調劑都市人的生活，他們不用到美術館或畫廊，只要抬頭就可得到藝術的『都市針灸』（urban acupuncture）。」

最初是藝術家以電子遊戲《Space Invaders》為靈感，後來成為他的標誌性代號。（資料圖片）

其實，從曾灶財到Invader，香港人早已視塗鴉為城市中的風景，市民將其看作生活體驗的一部份。香港各區如上環的蘇豪、黃竹坑、深水埗都有具規模、或大或小的塗鴉，成為有別於其他城市的別樣奇觀。塗鴉藝術在公共空間的無限蔓延，是城市實現人文景觀的一部份。但是，監管問題始終縈繞香港，讓塗鴉成為「野草」般無人監管，或四處被剷除後又放任生長？這是發展城市空間規劃過程中，需要解決的問題。

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上文節錄自第176期《香港01》周報（2019年8月19日）《在香港，塗鴉悄然成風 當小眾文化佔領城市空間》，網上標題為編輯重擬。

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